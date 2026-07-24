¿Quién es Clersss? La influencer española que enfrentará a Natalia MX en La Velada del Año 6

(@clersssss / Instagram)

La Velada del Año 6 reunirá nuevamente a algunos de los creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante, y uno de los combates más esperados será el que protagonizarán la española Clersss y la mexicana Natalia MX.

La influencer española hará su debut en el ring este sábado 25 de julio de 2026, cuando dispute la tercera pelea de la cartelera organizada por Ibai Llanos desde el Estadio La Cartuja, en Sevilla.

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¿Quién es Clersss?

(@clersssss / TikTok)

Detrás del nombre de Clersss se encuentra Clara Merino, creadora de contenido de 24 años, originaria de Cambrils, Tarragona, España.

Antes de dedicarse por completo a las redes sociales estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) en inglés y posteriormente inició la carrera de Física, aunque decidió enfocarse en la creación de contenido al encontrar estabilidad económica en las plataformas digitales.

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Su contenido está basado principalmente en el humor, el lifestyle y comentarios sobre temas sociales con un estilo irónico que le permitió ganar una amplia comunidad de seguidores.

Aunque abrió su cuenta de Instagram en 2013, su crecimiento llegó años después gracias a TikTok, plataforma donde actualmente supera los 2.7 millones de seguidores. En Instagram suma más de 727 mil seguidores.

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Su popularidad también la llevó a colaborar con diversas marcas de moda y belleza, entre ellas la firma de maquillaje Clarel.

También incursionó en la Queens League

(@clersssss / Instagram)

Durante 2026, Clara Merino dio un paso más dentro del entretenimiento digital al fundar Flop FC, equipo que participó en la Queens League.

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Aunque su escuadra no logró avanzar a los cuartos de final en su primera temporada, la experiencia la acercó aún más al mundo del deporte y ahora afrontará un reto completamente distinto con su debut como boxeadora en La Velada del Año 6.

En el evento se medirá ante la mexicana Natalia MX, quien también tendrá su primera experiencia sobre el cuadrilátero.

¿Cuándo y dónde ver La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 se celebrará este sábado 25 de julio de 2026, a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), desde el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

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La transmisión será completamente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos:

Twitch de Ibai

YouTube de Ibai

TikTok de Ibai

Cartelera oficial de La Velada del Año 6

Edu Aguirre (España) vs Gastón Edul (Argentina)

Fabiana Sevillano (España) vs La Parce (Colombia)

Clersss (España) vs Natalia MX (México)

Lit Killah (Argentina) vs Kidd Keo (España)

Alondrissa (Puerto Rico) vs Angie Velasco (Argentina)

ViruZz (España) vs Gero Arias (Argentina)

RoRo (España) vs Samy Rivers (México)

Marta Díaz (España) vs Tatiana Kaer (España)

Plex (España) vs Fernanfloo (El Salvador)

IlloJuan (España) vs TheGrefg (España), combate estelar.