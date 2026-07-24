México es la capital del fútbol: alberga 3 de los 10 mejores Mundiales de toda la historia, según The New York Times

El brasileño estuvo cerca de firmar tres anotaciones espectaculares que hoy son consideradas algunas de las mejores jugadas de una Copa del Mundo.(Ilustración: Jesús Aviles)

Con la conclusión de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los fanáticos rinden homenaje a la memoria, la emoción y la grandeza organizativa de las máximas citas deportivas en donde las ediciones en México se llevan el triunfo.

En un exhaustivo análisis elaborado por el medio estadounidense The New York Times para clasificar los mejores torneos de la historia, nuestro país se posicionó de manera indiscutible como la auténtica capital mundial del futbol y sitúa sus tres certámenes dentro del cotizado Top 10 de todos los tiempos.

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El listado publicado repasa los 23 torneos disputados desde Uruguay 1930 hasta la recién concluida edición de 2026. A través de este balance de casi un siglo de competencia, la tierra azteca destaca como la única nación en el planeta que ha fungido como anfitriona en tres ocasiones (1970, 1986 y 2026), logrando en cada una de ellas plasmar una huella imborrable en el imaginario colectivo del deporte rey.

El Estadio Azteca es reconocido mundialmente por los grandes partidos que ha albergado. (REUTERS/Carlos Pérez Gallardo)

México 1970: el reinado del “Futbol Arte” y la consagración de Pelé

Ocupando también un puesto de honor dentro de las diez mejores citas de la historia se encuentra México 1970, un torneo que revolucionó la difusión del futbol al ser la primera Copa del Mundo transmitida por televisión a color a nivel global.

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Ubicada en los primeros lugares de la clasificación mundial, la justa de 1970 es recordada como la muestra más pura de “futbol arte”, encabezada por la mítica selección de Brasil de Pelé, Jairzinho, Tostão, Gérson y Rivelino. Además, este certamen albergó el llamado “Partido del Siglo” entre Italia y Alemania Federal en la semifinal celebrada en la Ciudad de México, marcando un paradigma imborrable en la estética y la emoción del deporte.

El 'Rey' Pelé se convirtió en campeón del mundo a sus 17 años de edad. (Credit: Action Images / Sporting Pictures)

México 1986: la cúspide de la historia futbolística

En la cima del escalafón internacional se ubica México 1986, calificado como la mejor Copa del Mundo jamás disputada. Organizado de emergencia tras la renuncia de Colombia y superando los devastadores efectos del terremoto de 1985, el certamen de 1986 combinó dramatismo social, mística estadio por estadio y la actuación individual más deslumbrante de todos los tiempos: la consagración absoluta de Diego Armando Maradona.

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El análisis destaca pasajes icónicos ocurridos en la cancha del Estadio Azteca, como “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” ante Inglaterra en Cuartos de Final, además de partidos memorables de eliminación directa como el Francia vs. Brasil en Guadalajara o la vibrante final donde Argentina venció a Alemania Federal. El colorido en las tribunas, el nacimiento de la famosa “ola” en los estadios y la calidez del pueblo mexicano terminaron por elevar a la edición del 86 al número uno absoluto del listado.

La 'Mano de Dios' y el gol del torneo se hicieron presentes en la cancha del Estadio Azteca. (Crédito: Juha Tamminen/Foto de archivo)

Norteamérica 2026: la fiesta multisede que entra al Top 10

Completando el triplete de oro para el territorio nacional, la recién celebrada Copa del Mundo 2026 —organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá— logró ingresar directo al selecto grupo de los diez mejores Mundiales de la historia.

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Esta edición marcó un hito sin precedentes al ser la primera en albergar a 48 selecciones nacionales y disputarse a lo largo de 104 encuentros. La prensa internacional resaltó el protagonismo de las sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), donde la pasión de la afición, la infraestructura remodelada del Estadio Azteca y el ambiente festivo en las calles brindaron la mística tradicional que dio vida y color al megatorneo continental.

Las figuras inglesas se rindieron a la cancha y al público mexicano tras su partido contra el Tri. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así quedaron posiciones en el ranking histórico

El análisis ubica a las tres ediciones mexicanas en compañía de torneos emblemáticos que marcaron época por su nivel competitivo, sus sorpresas y el legado de sus campeones. Entre los puestos principales de la clasificación sobresalen:

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México 1970 España 1982 México 1986 Francia 1998 Alemania 2006 Suecia 1958 Brasil 2014 Alemania Occidental 1974 Rusia 2018 Estados Unidos, México y Canadá 2026 Qatar 2022 Sudáfrica 2010 Estados Unidos 1994 Argentina 1978 Japón y Corea del Sur 2002 Brasil 1950 Inglaterra 1966 Italia 1990 Suiza 1954 Chile 1962 Uruguay 1930 Italia 1934 Francia 1938

La inauguración del 2026 fue una de las más vistas en la historia. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El legado inmortal de la azteca “Triple Corona”

Ningún otro país en la historia de la FIFA ha sido capaz de albergar la cita máxima en tres décadas distintas y mantener un estándar de calidez, infraestructura y mística que conquiste por completo a la crítica internacional.

El reconocimiento otorgado por los analistas globales reafirma que cuando el futbol desembarca en suelo mexicano, el torneo adquiere una dimensión cultural y emotiva difícil de replicar en cualquier otra parte del globo. México no solo es la casa del Estadio Azteca —el único recinto en albergar tres partidos inaugurales de la FIFA—, sino la indiscutible capital donde el futbol ha escrito sus mejores capítulos.

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