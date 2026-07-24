¿Quién es el dueño de Topo Chico? La historia detrás del pago multimillonario que hizo la embotelladora para evitar la cárcel

Topo Chico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Topo Chico, una de las marcas de agua mineral más reconocidas en México, volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de concretar un acuerdo reparatorio con autoridades federales para evitar un proceso penal por presunta defraudación fiscal.

La empresa, propiedad de The Coca-Cola Company y operada por Arca Continental, cubrió un pago de 2 mil 593 millones 986 mil pesos, considerado el acuerdo de este tipo con el monto más alto registrado en los últimos años a nivel federal.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el convenio fue alcanzado recientemente entre la compañía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante una negociación realizada ante el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), instancia encargada de facilitar este tipo de resoluciones.

Con el cumplimiento de esta transferencia, la acción penal quedó extinguida, lo que significa que la institución ministerial cancelará la carpeta de investigación iniciada tras la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación contra integrantes de la embotelladora. De esta forma, el caso concluye sin que se ejerzan acciones penales derivadas de la indagación.

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¿Quién es el dueño de Topo Chico?

La historia de esta marca comenzó en 1895 con la fundación de la Fábrica de Aguas Minerales Topo Chico por el doctor Julio Randle, en Monterrey, Nuevo León. Desde entonces, la firma ha atravesado distintas etapas empresariales y ha cambiado de propietarios en diversas ocasiones, hasta convertirse en una marca con presencia internacional.

Uno de los personajes más recordados es Manuel L. Barragán Escamilla, quien encabezó la Compañía Embotelladora Topo Chico en 1926 y dejó una de las frases más conocidas sobre el producto: “Esa agua mineral es tan buena que un mal whisky la necesita, y un buen whisky la merece”.

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Topo chico paga multa para evitar presunta defraudación fiscal

Durante el siglo XXI, la compañía pasó a formar parte de Arca Continental, una de las fabricantes más importantes de América Latina. Posteriormente, en 2017, la empresa cedió los derechos de Topo Chico en Estados Unidos a The Coca-Cola Company mediante una operación valuada en 220 millones de dólares.

Desde entonces, la firma ha fortalecido su presencia internacional, especialmente en diversos mercados, principalmente en Estados Unidos, donde su consumo ha mantenido un crecimiento constante.

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La historia de esta bebida mineral

El nombre de la bebida proviene del Cerro del Topo Chico, ubicado en Nuevo León, lugar donde nace el manantial del que se obtiene el agua mineral. Desde finales del siglo XIX, el líquido es extraído de manera natural y se caracteriza por contener minerales del subsuelo que le confieren su efervescencia y sabor distintivo.

La denominación también está relacionada con una formación rocosa cuya silueta, de acuerdo con la tradición popular, recuerda a un topo de pequeñas dimensiones. Esa referencia geográfica dio origen al nombre que identifica a la marca desde su creación.

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A esta explicación se suma una leyenda prehispánica que ha acompañado al producto durante generaciones. La narración cuenta que una princesa azteca, gravemente enferma, fue llevada por su padre, el emperador Moctezuma I, hasta un valle rodeado de montañas, donde encontró un manantial de aguas burbujeantes que le devolvió la salud. Aunque no existe evidencia científica que respalde esas propiedades curativas, el relato forma parte de la identidad histórica de la marca, que en 2025 celebra 130 años de trayectoria.