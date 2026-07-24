América vs Tigres: a qué hora y dónde ver EN VIVO el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil

Ambas escuadras se encuentran entre las más ganadoras del futbol mexicano. (Jesús Avilés | Infobae México)

Las Águilas del América y las Amazonas de Tigres Femenil se verán las caras para disputar el título del Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil, un compromiso estelar que se celebrará a partido único fuera de territorio nacional.

El choque entre ambos clubes se ha consolidado como uno de los duelos más atractivos y apasionantes del futbol mexicano. Con plantillas repletas de seleccionadas nacionales e internacionales, ambas instituciones buscarán dar un golpe de autoridad sobre el terreno de juego, levantar la copa y arrancar la nueva temporada futbolística como la escuadra indiscutible a vencer en México.

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América llega a este compromiso con el título de campeón tras varios fracasos en las finales. (X / @AmericaFemenil)

Fecha y horario oficial del partido

El compromiso por el galardón que enfrenta a los dos clubes dominadores de la última temporada está programado para llevarse a cabo este domingo 26 de julio.

El silbatazo inicial se dará a las 18:00 horas (6:00 p.m.), tiempo del centro de México. Para los aficionados que sigan el encuentro desde distintas regiones geográficas o en territorio estadounidense, la programación se adapta de la siguiente manera:

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Tiempo del Centro de México (CDMX): 18:00 horas.

Tiempo del Pacífico: 17:00 horas.

Tiempo local en San Antonio, Texas (CT / Estados Unidos): 19:00 horas (7:00 p.m.).

Se contempla un duelo vibrante desde el primer minuto. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el criterio de definición se trasladará directamente a la tanda de penales sin tiempo extra.

El conjunto regiomontano es uno de los equipos más exitosos del futbol mexicano. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

¿Dónde ver en vivo el América vs. Tigres Femenil en México?

Las opciones de transmisión para seguir las acciones en directo desde México abarcan tanto la televisión abierta y de paga como las plataformas digitales bajo demanda:

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Televisión Abierta / Paga: La señal estará disponible a través de la cobertura de Canal 9 (El Nueve) y la cadena deportiva TUDN .

Streaming en vivo: Los aficionados que prefieran las plataformas digitales podrán sintonizar el juego en directo a través de la aplicación ViX (en su plataforma oficial de suscripción), disponible en dispositivos móviles, Smart TVs y navegadores web.

El escenario elegido para albergar este histórico enfrentamiento es el Toyota Field, ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas. Este recinto —con capacidad para más de 8,000 espectadores— vuelve a convertirse por segundo año consecutivo en la casa del trofeo Campeón de Campeonas, reafirmando el continuo proceso de expansión y proyección de la Liga MX Femenil en el mercado estadounidense.

Se anticipa una entrada sobresaliente en las gradas debido a la amplia comunidad mexicana e hispana radicada en el estado de Texas, apasionada por la rivalidad de ambos clubes.

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El futbol mexicano femenil sufrirá varias modificaciones, pero primero se llevará a cabo este choque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo llegan las Águilas del América?

El conjunto azulcrema se presenta a este duelo ostentando el campeonato del Torneo Clausura 2026, sumado a su reciente consagración internacional como monarca de la Concacaf W Champions Cup. El cuadro de Coapa busca abrir la nueva campaña añadiendo un trofeo más a sus vitrinas y consolidando su época dorada.

Sin embargo, el equipo afrontará esta final con cambios significativos en su estructura respecto al semestre anterior. La escuadra de las Águilas oficializó las salidas de figuras clave como la guardameta Sandra Paños, Okeke y Daniela Espinoza. Para suplir dichas ausencias y refrescar el plantel, la directiva concretó la incorporación de refuerzos como Karol Bernal, Celeste Espino y Jaidy Gutiérrez, quienes buscarán debutar de la mejor manera conquistando el cetro.

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Sandra Paños, portera de América femenil, es uno de los pilares del equipo. (EFE/Miguel Sierra)

¿Cómo llegan las Amazonas de Tigres Femenil?

Por su parte, Tigres Femenil acude a esta cita como las ganadoras del Apertura 2025. El club universitario inicia una reestructuración deportiva al mando de su estratega Pedro Martínez Losa, luego de haber sufrido un traspié en el torneo de liga más reciente al caer en los Cuartos de Final.

Las felinas pasaron por un importante periodo de renovación en el mercado de pases, registrando la baja de siete jugadoras de su plantilla, entre las que destacan Emma Watson, Ève Périsset, Fernanda Elizondo y Belén Cruz. En contraste, la escuadra se ha fortalecido con la llegada de la mediocampista Natalia Coury, además de recuperar al cien por ciento a piezas clave como Maricarmen Reyes y Sabrina Enciso, ya dadas de alta tras superar sus respectivas lesiones.

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