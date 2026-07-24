Angélica Vale y Otto Padrón aún no ser divorcian, revela ‘La Novia de México’

El amor entre Angélica Vale y Otto Padrón llegó a su fin. (Instagram: Angélica Vale)

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón generó especulaciones desde que la actriz anunció el fin de su matrimonio en noviembre de 2025.

A más de siete meses de ese anuncio, la situación legal permanece sin resolverse, ya que, según confirmó Angélica María al programa Ventaneando, el divorcio aún no se ha concretado.

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Esta revelación ocurre en un contexto en el que ambas familias buscaron mantener el proceso fuera del escrutinio mediático, principalmente por el bienestar de los hijos de la pareja.

Angélica María confirma que el divorcio no está finalizado

En la emisión de este 23 de julio, la cantante y actriz Angélica María detalló a Ventaneando que, aunque la relación entre Vale y Padrón terminó públicamente hace casi un año, el trámite legal no ha llegado a su fin. “No, aún no”, respondió cuando se le preguntó si el divorcio ya estaba firmado.

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Angélica María asegura que le gustaría pasar sus últimos días en una casa para adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista agregó: “Ahorita, no sé yo, la verdad. Está muy bien, pero pregúntenle a ella esas cosas, a mí no. Ya platicaremos más adelante. Ya que se pueda, porque el divorcio todavía no está. Entonces, hasta que no termine eso, no se puede hablar de eso”, explicó Angélica María durante la entrevista.

En el mismo espacio, la intérprete conocida como La Novia de México refirió que la relación entre su hija y el exdirector de Univisión sigue siendo cordial, en gran medida por la presencia de sus nietos, Angélica Maciel y Daniel Nicolás.

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“Es el papá de mis niños, de nuestros niños. Es lo que ella trata de hacer por el bien de los niños”, dijo la cantante a Ventaneando.

Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

Este dato coincide con las declaraciones de la actriz en meses recientes, donde ha insistido en proteger a sus hijos de la exposición mediática en medio del proceso de separación.

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Sin embargo, el panel del programa planteó que, al no existir aún un acuerdo legal, la convivencia y la custodia dependen de arreglos informales. Según los conductores, hay desacuerdos sobre los días y horarios en que cada uno tiene a los niños.

Un año de separación y los motivos para mantener la discreción

En noviembre de 2025, Angélica Vale comunicó entre lágrimas la decisión de separarse tras catorce años de matrimonio.

Angélica Vale y Otto Padrón. (Instagram: Otto Padrón)

La noticia fue acompañada de un mensaje que apelaba al respeto y la privacidad, señalando que ambos buscaban el bienestar de sus hijos y evitar el desgaste público. Desde entonces, la actriz ha hablado poco sobre la situación y ha centrado sus comentarios en la estabilidad emocional de su familia.

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La actriz compartió en abril de 2026 que, aunque la separación era un proceso doloroso, mantenía un vínculo cordial con Padrón por sus hijos.

“Lo que trato es que mis hijos estén bien, que no les falte nada y que tengan a sus dos papás presentes”, dijo Angélica Vale.

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Angélica María y la preocupación por el futuro

En la misma entrevista con Ventaneando, Angélica María abordó temas personales, como su deseo de pasar sus últimos años en una casa para adultos mayores, idea que su hija rechaza:

“Mi hija: ‘No, mi amor, tú conmigo hasta el último día’. Así somos”. También comentó sobre la posibilidad de encontrar una nueva pareja: “Siempre necesité un compañero, siempre extrañé un compañero. Yo fui criada a la antigüita”.

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Angélica Vale y Otto Padrón llevaban 14 años de matrimonio. (Instagram: Angélica Vale)

Por el momento, la situación legal entre Angélica Vale y Otto Padrón sigue sin resolverse, mientras buscan mantener una convivencia estable por el bien de sus hijos. La exposición pública se ha limitado a lo indispensable y, según confirmaron ambas actrices, cualquier información adicional se dará a conocer cuando el proceso esté concluido.