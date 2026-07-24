Cómo usar cajeros automáticos y kioscos para obtener actas de nacimiento, matrimonio y defunción, sin hacer fila

Una mujer realiza una transacción en un cajero automático, destacando la interacción cotidiana con los servicios bancarios modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, obtener un acta de nacimiento, matrimonio o defunción ya no requiere hacer fila en una oficina del Registro Civil. Una red de cajeros automáticos y kioscos digitales operados por gobiernos estatales permite imprimir documentos certificados en minutos, con pago en efectivo o tarjeta, en horarios que incluyen fines de semana.

El sistema funciona de forma similar a un cajero bancario: el usuario selecciona el tipo de acta en pantalla, ingresa su CURP o los datos del registro, verifica la información, realiza el pago y recibe el documento impreso con folio electrónico y código QR de validez legal plena.

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Secretaría de Finanzas/TikTok

Ciudad de México: más de 25 kioscos en centros comerciales

La Tesorería de la Ciudad de México opera la red más extensa del país. Sus kioscos expiden copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción — incluyendo registros de otras entidades — en alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Benito Juárez.

Algunos de los puntos disponibles son Plaza Azcapotzalco, Plaza Lindavista, La Villa, Aragón, Galería Plaza de las Estrellas, Buenavista, Tienda UNAM, Oasis Coyoacán, Paseo Acoxpa, Plaza Inn, Patio Tlalpan, Plaza Oriental Dúplex, Plaza Cascada, Plaza Central, Metrópoli Patriotismo, Parque Delta, Condesa, Plaza La Rosa, Plaza Zentrika, Plaza Sedena y Plaza Elizondo, entre otros.

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La mayoría opera de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas; algunos puntos como Galería Plaza de las Estrellas y Plaza Oriental atienden hasta las 21:00 horas. El costo por copia certificada es de $98 pesos. El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció en 2026 que las actas obtenidas en estos kioscos son válidas para trámites electorales, siempre que se trate de una copia oficial certificada.

La mayoría opera de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas; algunos puntos como Galería Plaza de las Estrellas y Plaza Oriental atienden hasta las 21:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coahuila: cajeros en presidencias municipales con tarifas preferenciales

El Gobierno de Coahuila, en coordinación con el municipio de Torreón, puso en operación en febrero de 2026 dos cajeros inteligentes en la planta baja de la Presidencia Municipal. Los equipos expiden actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción en menos de tres minutos, en papel federal autorizado con código QR y cadenas de validación.

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Cristian López Chávez, titular de la Dirección de Atención Ciudadana de Torreón, destacó que las tarifas son preferenciales frente a las oficialías externas. Los módulos operan de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. La red RCNet del estado extiende el servicio a municipios como Saltillo y Monclova.

Tamaulipas: cajeros en dependencias estatales las 24 horas

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En Tamaulipas, Juan Ovidio García Balboa, director administrativo del Registro Civil estatal, confirmó en febrero de 2026 que los cajeros automáticos instalados en dependencias del gobierno siguen activos. El costo por copia certificada se fijó en $118 pesos para 2026, un ajuste de cuatro pesos respecto al año anterior, conforme a la actualización de la Ley de Derechos del Estado.

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Los módulos permiten imprimir el documento de forma inmediata mediante la CURP o los datos del acta, y están habilitados para reducir tiempos de espera en oficialías.

Chihuahua: módulos en plazas comerciales a $120 pesos

Un hombre realiza una transacción en un cajero automático ubicado en una acera concurrida, ofreciendo un acceso rápido a servicios bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Civil de Chihuahua dispone de cajeros automáticos en Fashion Mall y Plaza Sendero que expiden actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

El costo es de $120 pesos por cualquier tipo de acta, según información actualizada a febrero de 2026. El trámite requiere la CURP o los datos del acta y el pago correspondiente; se recomienda verificar los datos en pantalla antes de confirmar la impresión.

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Cómo funciona el trámite en cualquier cajero

Personal oficial uniformado toma huellas digitales biométricas a un ciudadano en un módulo de la CURP en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es el mismo en todas las entidades:

El usuario selecciona el tipo de documento en la pantalla táctil, ingresa su CURP o nombre completo con fecha y lugar de nacimiento, verifica que los datos mostrados sean correctos y realiza el pago.

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La mayoría acepta tarjeta de débito o crédito y efectivo; quienes paguen con tarjeta deben presentar identificación oficial.

El documento se imprime en papel seguridad con folio electrónico y código QR verificable, con la misma validez legal que una copia expedida en ventanilla.

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El proceso completo toma entre tres y cinco minutos.