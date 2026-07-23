Checo Pérez advierte un progreso real de Cadillac en su primera temporada en Fórmula 1

Checo arriba a Hungría para buscar puntos antes del parón veraniego. REUTERS/Lisa Leutner

Sergio Checo Pérez resalta los avances que ha visto en la escudería Cadillac en su temporada del debut dentro de la Fórmula Uno. cual llena de orgullo al piloto mexicano de cara a las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Hungría.

“De lo que más orgullosos nos sentimos es del progreso que hemos conseguido. Si comparan dónde empezamos y dónde estamos ahora mismo, además de los cimientos que estamos construyendo, es algo muy positivo”, declaró el tapatío.

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“Cadillac ha demostrado que llegó a la Fórmula Uno con un proyecto serio, y eso me hace sentir muy orgulloso de formar parte de este camino junto con ellos", remarcó Checo Pérez con la confianza de llegar a la zona de puntos antes de las vacaciones de verano.

“Ya conseguimos (puntos) en Mónaco; desafortunadamente nos los quitaron. Creo que, si vuelve a presentarse una carrera caótica, habrá nuevas oportunidades. En este momento la diferencia con los equipos de adelante sigue siendo demasiado grande para compensarla únicamente con el rendimiento", reconoció.

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En ese aspecto, Checo apunta a “reducir la diferencia con los demás equipos” dentro de un circuito que “reflejará mucho mejor cuál es realmente nuestro nivel de rendimiento, y podremos ver dónde estamos parados” a diferencia de lo que pasó en Bélgica, donde abandonó en la vuelta 14.

Checo Pérez desde los pits de Cadillac (X / Sergio Pérez)

“Este es un circuito muy diferente. Bélgica fue un fin de semana muy atípico; no lo consideraría una carrera representativa", señaló el mexicano.

“En este momento la diferencia con los equipos de adelante sigue siendo demasiado grande para compensarla únicamente con el rendimiento. Pero confío en que, después del parón de verano, si logramos encontrar entre medio segundo y ocho décimas por vuelta, estaremos ahí“, aseguró Sergio Pérez.

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Del mismo modo, rememoró que la temporada 2026 tiene camino por recorrer y con la evolución positivo de Cadillac no descartar sumar unidades que bien se traducirían en millones de dólares para el equipo estadounidense al término de la campaña.

“No descartaría sumar puntos este año. Todavía quedan algunos circuitos que, potencialmente, podrían darnos esa oportunidad. Todos estamos trabajando en la misma dirección. Para un equipo nuevo es muy importante contar con dos pilotos con tanta experiencia”, indicó Checo Pérez avalando el aporte de su compañero, Valtteri Bottas, en la escudería Cadillac.

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“Ha sido un placer trabajar con Valtteri (Bottas). Es un piloto muy rápido, un ganador de Grandes Premios y alguien que aporta muchísima experiencia al equipo. También es muy bueno verlo tan motivado y empujando al equipo hacia adelante", agregó el Ministro de Defensa.

Comienza la actividad en Hungría

El tapatío no descarta llegar a los puntos en Hungaroring. REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool

Este fin de semana Checo Pérez y compañía reconocerán la pista de Hungaroring, compuesta por 14 curvas y una longitud de 4,381 km. El Gran Premio en Budapest será la última carrera previa a las vacaciones veraniegas que la Fórmula 1 brinda a sus equipos entre julio y agosto de cada año.

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En México estos serán los horarios oficiales para disfrutar de la celebración en el Gran Premio de Hungría. Cabe decir que la transmisión en vivo saldrá por la señal de Sky Sports, Izzi TV y F1 TV.

Viernes 24 de julio

Práctica 1 : 5:30 a.m.

Práctica 2: 9:00 a.m.

Sábado 25 de julio

Práctica 3 : 4:30 a.m.

Calificación: 8:00 a.m.

Domingo 26 de julio

Gran Premio de Hungría: 7:00 a.m.

Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría

El piloto nacional finalizó tercero en el 2023. EFE/EPA/Zoltan Balogh

2011 : Sauber (15º puesto)

2012 : Sauber (14º posición)

2013 : McLaren (9º lugar)

2014 : Force India (Abandonó)

2015 : Force India (Abandonó)

2016 : Force India (11º nivel)

2017 : Force India (8º sitio)

2018 : Force India (14º ubicación)

2019 : Racing Point (11º ocupación)

2020 : Racing Point (7º cupo)

2021 : Red Bull (Abandonó)

2022 : Red Bull Racing (5º peldaño)

2023 : Red Bull Racing (3° posición)

2024: Red Bull Racing (7° lugar)

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en la temporada 2026?

El piloto mexicano trata de adelantar al tailandés, quien corre para Williams. REUTERS/Jakub Porzycki

En diez carreras oficiales de la campaña en turno, Sergio Pérez Mendoza no ha logrado avanzar de la Q1. Su mejor resultado, hasta ahora, sucedió en el Gran Premio de Silverstone, en la Gran Bretaña, tras finalizar decimocuarto.

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Su mejor cierre había ocurrido en el Gran Premio de Mónaco. Lastimosamente una penalización de 10 segundos por estacionar su monoplaza fuera de la casilla de salida, lo hizo caer hasta el decimoquinto perdiendo un punto valioso este año.

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º escalón. Gran Premio de Miami: 16º peldaño. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º puesto. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º ubicación. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia