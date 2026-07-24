México

Asesinan a comerciante durante presunto asalto en la Central de Abastos de Toluca

El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 horas en un establecimiento de la nave “I”; paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales

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Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Un comerciante fue asesinado durante un presunto asalto registrado en la Central de Abastos de Toluca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comerciante perdió la vida durante las primeras horas del pasado jueves al interior de un establecimiento de la Central de Abastos de Toluca, en el Estado de México, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego que, de acuerdo con los primeros reportes, estaría relacionado con un presunto intento de asalto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando se registró una agresión en uno de los locales ubicados en la nave “I” del centro de distribución y comercio. Tras el ataque, el trabajador fue localizado con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

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La situación generó una movilización de los servicios de emergencia y de elementos de seguridad, quienes acudieron al inmueble luego de recibir el reporte sobre una persona herida.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) llegaron hasta el sitio con la intención de brindar atención médica a la víctima. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el comerciante ya no contaba con signos vitales.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial la identidad de la víctima ni se ha precisado el monto de los objetos o dinero que presuntamente habrían sido sustraídos durante el asalto.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
El homicidio ocurrió durante las primeras horas de este jueves en uno de los locales de la nave “I”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades acordonan la zona tras ataque armado

Luego de confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad pública arribaron a la Central de Abastos de Toluca y procedieron a acordonar el área donde ocurrió el homicidio, con el objetivo de preservar los posibles indicios relacionados con la agresión.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la llegada del personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes dentro del establecimiento, además del levantamiento y procesamiento de posibles pruebas que pudieran contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan establecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar si el homicidio ocurrió efectivamente durante un intento de asalto o si existió alguna otra circunstancia detrás de la agresión.

El cuerpo de la víctima fue trasladado posteriormente a las instalaciones correspondientes para llevar a cabo los estudios periciales y los procedimientos establecidos por la ley, mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el asesinato del comerciante. (Google Maps)
Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el asesinato del comerciante. (Google Maps)

No hay detenidos por el homicidio del comerciante

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el crimen. Tampoco se han dado a conocer las características de los posibles responsables ni se ha confirmado si lograron escapar del lugar después de la agresión.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

El homicidio registrado durante las primeras horas del jueves generó preocupación entre comerciantes y trabajadores de la Central de Abastos, uno de los principales puntos de actividad comercial de la capital mexiquense, particularmente por el horario en el que ocurrió el hecho.

Las autoridades deberán analizar los indicios encontrados en el lugar, así como posibles registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir la ruta de los agresores y avanzar en su identificación.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si el comerciante fue asesinado durante un presunto intento de robo y fincar responsabilidades a quienes resulten involucrados.

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