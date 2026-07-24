Sería el primero a Europa tras el Mundial 2026: Israel Reyes dejaría al América para jugar en la Roma

El jugador mexicano podría ir a La Loba de la Serie A. Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport

A casi una semana de concluir el Mundial 2026, en México el futbolista del Club América, Israel Reyes Romero, aspira a ser el primero de los seleccionados que tomaría un vuelo a Europa, con dirección a la Serie A, —Liga Profesional de Italia—.

De acuerdo a la información del periodista, Gibrán Araige, en el Nido de Coapa llegó una oferta formal por el zaguero central, proveniente del AS Roma. La Loba se interesó en Israel Reyes luego de ser titular con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

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“En cuanto a salidas, a mí me siguen platicando el tema de Israel Reyes, que tiene posibilidades de salir a Europa. La Roma es uno de los equipos que está interesado. Sé que hay una oferta", reveló en el programa Insiders de la cadena TUDN.

¿América rechazó oferta de la Roma?

Habrían rechazado la oferta del AS Roma por el futbolista de la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

En su misma información, el reportero mexicano dijo que tal ofrecimiento por Israel Reyes es inferior a las pretensiones que solicitan en el Club América. “Ahí está en la negociación, el estira y afloja”, mencionó Gibrán Araige.

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“Sé que Matías Bunge, su representante está yendo continuamente a Coapa y estarán en pláticas", agregó previo a decir otros nombres de futbolistas del Club América que dejarían a la institución en este Torneo Apertura 2026.

“Los que tienen esa posibilidad de salir, se hablaba mucho de Brian (Rodríguez), de (Sebastián) Cáceres y de (Israel) Reyes, hoy el que me dicen que tiene más opciones es Reyes, aunque también, pues todavía nada cerrado", dijo.

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Los días próximos serán claves para que las Águilas logren negociar con el AS Roma e Israel Reyes Romero pueda ir a probar éxito en una de las ligas más importantes de Europa, donde un puñado de futbolistas mexicanos hicieron historia al ser contratados por uno de los clubes que militan en la Serie A.

Mexicanos que llegaron a la Liga de Italia

Serie A podría ser el siguiente destino de Israel Reyes. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Pedro Pineda

Fue el primer futbolista mexicano fichado por el AC Milan de Italia. Su llegada ocurrió en 1991, después de destacar en el Mundial Juvenil de Portugal, donde terminó subcampeón de goleo. Tenía 20 años y militaba en Chivas cuando el club italiano lo contrató.

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Pineda entrenó en el AC Milan con figuras históricas como Ruud Gullit, Marco Van Basten y Paolo Maldini. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con el primer equipo en la Serie A pero su nombre está escrito en los libros de futbolistas nacionales que llegaron a Italia.

Hirving Lozano

El atacante mexicano llegó a la Napoli tras una negociación histórica. Foto: Jovani Pérez

El Chucky Lozano jugó para la Napoli. Fue transferido desde el PSV Eindhoven en 2019 por 46.5 millones de euros, la cifra más alta pagada por un mexicano y, además, superó en costo histórico al de Diego Armando Maradona.

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Hirving Lozano ganó con la Napoli la Copa de Italia en 2020 y la Serie A en 2023. En el ahora, el seleccionado nacional en Rusia 2018 y Qatar 2022 juega en la Major League Soccer (MLS), pero su paso por Italia fue destacada.

Johan Vázquez

Johan Vázquez milita en el Genoa FC siendo líder en Italia. (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

El zaguero central mexicano llegó al Genoa en 2021 y se convirtió en capitán, superando los 100 partidos entre Serie A y Serie B, —Segunda División de Italia —.

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Aparte, Johan Vázquez fue cedido en el Cremonese para disputar la temporada 2022-2023 antes de volver al Genoa, con quien se mantiene en sus filas después de representar a México en la Copa del Mundo 2026.

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa jugó en Salernitana de Italia. REUTERS/Alberto Lingria

Paco Memo jugó para la Salernitana en la posición de guardameta. Tuvo una primera temporada destacada, pero en la periodización 2023-2024 el mexicano sufrió su tercer descenso profesional de manera anticipada.

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Ochoa fue reconocido como uno de los jugadores más importantes de la Salernitana, aunque su protagonismo empezó a ir en picada rumbo al final de su etapa en Italia.

Santiago Giménez

Santi Giménez milita en el AC Milan después de una era en la Eredivisie. REUTERS/Daniele MascoloSa

El futbolista más reciente en la Serie A es el canterano de Cruz Azul, hablamos de Santi Giménez, que llegó al AC Milan a principios del 2025, superando a Pedro Pineda al debutar con el cuadro Rossoneri y registrar siete goles hasta este 24 de julio de 2026.

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Aunque recientemente su definición a quedado a deber que en el AC Milan tomarían una decisión para su futuro, pues existe la posibilidad de seguir en la Serie A con la Lazio en la futura temporada 2026-27 del futbol italiano.