Erik Lira permanecería en Cruz Azul al no tener ofertas desde Europa

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

El futuro de Erik Lira parece estar cada vez más ligado a Cruz Azul, al menos durante el actual mercado de fichajes.

Aunque el mediocampista mexicano había sido colocado en la órbita de algunos clubes europeos gracias a su crecimiento futbolístico y sus actuaciones con la Selección Mexicana, los reportes más recientes indican que el interés no se ha traducido en ofertas formales.

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Ante ese panorama, todo apunta a que el jugador continuará defendiendo los colores celestes, mientras la directiva mantiene su estrategia de reforzar el plantel para competir por los títulos del segundo semestre de 2026.

Falta de propuestas por Lira

Después de varios meses en los que el nombre de Erik Lira fue relacionado con la posibilidad de emigrar al futbol europeo, la realidad parece ser distinta.

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De acuerdo con reportes de diversos medios, Cruz Azul no ha recibido propuestas oficiales por el futbolista, situación que prácticamente descartaría una salida en este mercado de transferencias.

El mediocampista, de 26 años, se ha consolidado como una de las piezas más importantes del conjunto cementero.

Su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y adaptarse tanto como contención como defensor ha provocado que sea considerado uno de los elementos más consistentes de la plantilla.

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Erik Lira tuvo un destacado Mundial 2026 y aún así no recibió ofertas. (X@CruzAzul)

Además de su protagonismo con La Máquina, Lira también ha ganado un lugar importante en la Selección Mexicana, donde sumó minutos en el Mundial 2026.

Ese crecimiento alimentó las expectativas de una posible aventura en Europa, especialmente después de que en distintos mercados surgieran rumores sobre equipos interesados en seguir de cerca su evolución.

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Sin embargo, el interés no habría pasado de un seguimiento. A pocos días del cierre del periodo de transferencias en varias ligas europeas, no existen negociaciones avanzadas ni ofertas que permitan pensar en una salida inmediata del futbol mexicano.

Para Cruz Azul, la permanencia de Lira representa una noticia positiva. El club conservaría a uno de sus futbolistas más confiables en una temporada en la que buscará mantenerse como el campeón en la Liga MX, evitando desarmar la base del equipo que ha mostrado regularidad.

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Francisco Nevárez, el refuerzo que Cruz Azul estaría cerca de cerrar

Mientras todo indica que Erik Lira permanecerá en la institución, Cruz Azul también continúa trabajando en fortalecer su plantilla para el Apertura 2026.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Francisco Nevárez, futbolista de FC Juárez que estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador celeste, de acuerdo con reportes.

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Nevárez, de 25 años, se desempeña principalmente como mediocentro, aunque también puede cumplir funciones como defensa gracias a su capacidad para recuperar balones y salir jugando desde el fondo.

Formado en las fuerzas básicas de FC Juárez, ha desarrollado prácticamente toda su carrera con los Bravos, aunque también tuvo un paso por El Paso Locomotive de la USL, experiencia que le permitió sumar minutos y continuidad antes de regresar al conjunto fronterizo.

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Cruz Azul estaría a detalles de cerrar a Nevárez. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el más reciente torneo, el futbolista logró consolidarse como una de las piezas de confianza del cuadro juarense gracias a su intensidad, despliegue físico y versatilidad táctica.

Ese rendimiento habría despertado el interés de Cruz Azul, que busca apuntalar su zona media con un jugador que conoce la Liga MX y que puede competir por un puesto desde el inicio del campeonato.

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La posible llegada de Nevárez también respondería a la intención de la directiva de darle mayor profundidad al plantel sin realizar incorporaciones de alto costo.

En caso de concretarse la operación, el mediocampista se sumaría a un equipo que mantendría a futbolistas clave como Erik Lira, por lo que Joel Huiqui tendría más alternativas para afrontar un calendario exigente entre la Liga MX y los compromisos internacionales.