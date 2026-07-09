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¿Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora? A partir de esta fecha podrá ser fichado por clubes europeos

El joven de Xolos, mexicano más joven en jugar un Mundial, no puede ser transferido al extranjero debido a una norma internacional

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El futuro de Gilberto Mora en Europa está ligado a su cumpleaños 18 como fecha clave para una transferencia internacional. REUTERS/Raquel Cunha
El futuro de Gilberto Mora en Europa está ligado a su cumpleaños 18 como fecha clave para una transferencia internacional. REUTERS/Raquel Cunha

Gilberto Mora es el futbolista mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo y uno de los talentos más prometedores de su generación.

Tras un Mundial 2026 con la Selección Mexicana que lo catapultó al radar internacional, la pregunta central que surge es cuándo podrá dar el salto definitivo a Europa. Por ahora, la respuesta está atada a una fecha clave en su vida: su cumpleaños número 18.

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Debido a su gran participación en el Mundial 2026, clubes europeos como Liverpool y Arsenal buscarían el salto de Mora al futbol europeo. REUTERS/Raquel Cunha
Debido a su gran participación en el Mundial 2026, clubes europeos como Liverpool y Arsenal buscarían el salto de Mora al futbol europeo. REUTERS/Raquel Cunha

El aparente interés de grandes clubes como el Liverpool y el Arsenal por Morita crece cada semana, pero el reglamento de FIFA impone una barrera que sólo podrá rebasar con la mayoría de edad. Esa fecha, y lo que representa, es ahora uno de los temas más comentados en el futbol mexicano.

La norma FIFA que, por ahora, imposibilita el salto de Mora

La razón por la que Mora sigue en México no es solo una cuestión de negocios, sino una regla internacional que busca proteger a los jóvenes futbolistas.

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  • La FIFA prohíbe la transferencia internacional de jugadores menores de 18 años, salvo excepciones que no aplican en su caso.
  • El objetivo de la norma es evitar el desarraigo prematuro de los futbolistas.
  • Los clubes pueden negociar o firmar preacuerdos, pero el registro e inscripción oficiales sólo serán válidos tras el cumpleaños 18 de Gilberto.
Gilberto Mora, Selección Nacional
Gilberto deberá seguir sumando experiencia con Xolos hasta que llegue su gran oportunidad en el Viejo Continente. (Foto: IG)

Mientras tanto, Mora continuará sumando experiencia con Xolos, forjando madurez hasta que llegue el momento de cruzar el Atlántico.

Su cumpleaños abre la puerta a Europa

El próximo gran paso en la carrera de Gilberto Mora estará determinado por una fecha marcada en el calendario:

  • Gilberto Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
  • Cumplirá 18 años el 14 de octubre de 2026, habilitándose para ser transferido oficialmente al extranjero.
  • Ese día, cualquier club europeo podrá registrar su fichaje, dejando atrás las restricciones para menores de edad.
Gilberto Mora nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y cumplirá 18 años el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Arafat Barbakh
Gilberto Mora nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y cumplirá 18 años el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Arafat Barbakh

Así, la llegada de la mayoría de edad abrirá la puerta a una nueva etapa y a desafíos de mayor nivel para el joven mediocampista.

¿Cuándo podrá debutar en un club europeo?

El cumpleaños de Mora no sólo marcará el fin de la restricción, también determinará el calendario realista de su debut en Europa.

  • La mayoría de ligas europeas habrán cerrado su mercado de verano cuando Mora cumpla 18 años.
  • La ventana de transferencias de invierno (enero de 2027) será la oportunidad más lógica para su primer registro en Europa.
  • Los clubes interesados pueden dejar la operación cerrada, pero la inscripción oficial sólo será posible cuando el mercado vuelva a abrir.
El debut de Morita en el futbol europeo apunta a enero de 2027, cuando se abra la ventana de transferencias de invierno.REUTERS/Henry Romero
El debut de Morita en el futbol europeo apunta a enero de 2027, cuando se abra la ventana de transferencias de invierno.REUTERS/Henry Romero

Así, el debut de Gilberto Mora en el futbol europeo dependerá tanto del 14 de octubre como de los tiempos del mercado, marcando el inicio de una etapa muy esperada por clubes y aficionados.

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