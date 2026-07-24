Concamin llama a fortalecer valor agregado de exportaciones mexicanas en cuarta ronda de negociaciones del T-MEC. REUTERS/Daniel Becerril. Para que coincida con el reporte especial DROGAS-FENTANILO-MEXICO-CHINA

Tras la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos por el T-MEC, celebrada del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reconoció los resultados alcanzados y llamó a fortalecer el valor agregado nacional de las exportaciones mexicanas de cara a la cuarta ronda, programada para septiembre en Washington, D.C.

La Secretaría de Economía confirmó que alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas continúa ingresando al mercado estadounidense con arancel cero, al conservarse las preferencias establecidas en el tratado, por lo que la Concamin parte de este punto para plantear su agenda para las siguientes negociaciones.

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La declaración conjunta emitida por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirma que ambas naciones mantienen una ruta institucional de trabajo para revisar asuntos de seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio, sus productos derivados y el sector automotriz.

El valor agregado nacional, condición para que el T-MEC beneficie a las familias

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró el impacto para México, por la nueva medida arancelaria aplicada a 60 países por parte de Estados Unidos. (Crédito: Ebrard)

Para la Concamin, el dato del 85% de exportaciones con arancel cero no es un punto de llegada, sino una plataforma. El organismo sostiene que fortalecer el valor agregado nacional de lo que México vende al exterior es la condición para que la dinámica del comercio exterior se traduzca en más empleos y mejores ingresos para las familias mexicanas.

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La industria considera que los avances de la tercera ronda son positivos, en especial el acuerdo de ambas partes en torno a la importancia de fortalecer la manufactura en América del Norte, reforzar las cadenas regionales de suministro y profundizar la integración productiva entre los tres países firmantes del tratado.

Estos elementos, señala la Concamin, son fundamentales para preservar la competitividad de la región y brindar certidumbre a las empresas que forman parte de las cadenas de valor trilaterales.

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No hay aumento arancelario para México

Previo al encuentro bilateral, la delegación estadounidense notificó la sustitución de los aranceles aplicados bajo la Sección 122 por un nuevo esquema sustentado en la Sección 301 de su legislación comercial, vinculado a investigaciones sobre mercancías elaboradas con trabajo forzoso.

Ebrard aclaró que la medida no representa un incremento en el arancel efectivo para México: “No afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora, es la misma la que tendremos los días subsecuentes. Ese diez por ciento es el mismo nivel que teníamos”.

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El nuevo esquema aplica aranceles diferenciados entre socios comerciales de Estados Unidos:

10% para países que han adoptado y aplican prohibiciones de importación de bienes producidos con trabajo forzoso, categoría en la que se ubica México gracias a los compromisos incluidos en el T-MEC.

12.5% para socios que no han adoptado esa prohibición.

Arancel cero para el 85% de las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del tratado, condición que no se modifica con el cambio de fundamento legal.

Durante el primer mandato de Donald Trump el compromiso en materia de trabajo forzado se implementó en el T-MEC. REUTERS/Evelyn Hockstein. REUTERS/Evelyn Hockstein

El cambio anunciado por Washington modifica el mecanismo jurídico de aplicación, pero no altera las condiciones comerciales vigentes para México. Las empresas exportadoras deberán seguir acreditando el cumplimiento de las reglas de origen para conservar el acceso preferencial al mercado estadounidense.

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Cuarta ronda en septiembre, con agenda definida en temas estratégicos

La Concamin valora que el diálogo entre la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) continúe de forma constructiva y con una agenda definida: “Refleja la voluntad de ambas partes de mantener abiertos los canales de comunicación y avanzar mediante el entendimiento institucional”.

La industria mexicana reitera su disposición para acompañar los esfuerzos que contribuyan a consolidar una región más integrada, con cadenas de suministro más sólidas y una manufactura regional con mayor valor agregado en beneficio de México.

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