México vs Antigua y Barbuda Sub-20: ¿Cómo va el partido del Mundial en Puebla?

El Tri controla el partido contra Antigua y Barbuda en Puebla con dos goles y destacadas actuaciones de Hugo Camberos y Aldahir Valenzuela. (X)

México mantiene la ventaja por 2-0 sobre Antigua y Barbuda. Mientras el silbante añade dos minutos a la primera mitad, los mexicanos sostienen el dominio de la pelota, con Sandoval y Camberos inspirados manejando todas las propuestas del Tri.

El Premundial Sub-20 de Concacaf inició en el Estadio Cuauhtémoc, con la Selección Mexicana buscando un triunfo que marque el rumbo hacia el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El ambiente en Puebla refleja la expectativa por el resultado y las participación de los dirigidos por Álex Diego en la justa.

México toma la iniciativa en su debut

El inicio del partido mostró a un México decidido a imponer condiciones ante una tribuna entregada. Los primeros minutos dejaron claro que el conjunto nacional va por los tres puntos desde el arranque.

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El equipo dirigido por Álex Diego salió a imponer condiciones desde el silbatazo inicial.

El Tri Sub-20 muestra posesión y variantes ofensivas, buscando abrir la defensa rival.

Hugo Camberos anotó el primer gol desde el manchón penal al minuto 13.

Aldahir Valenzuela aumentó la ventaja al 22 tras una jugada colectiva dentro del área.

El dominio mexicano y la actitud ofensiva generan confianza en la tribuna y presionan a Antigua y Barbuda en su propio campo.

El Premundial define el camino al Mundial y Juegos Olímpicos

Con el torneo en marcha, cada encuentro tiene consecuencias inmediatas para la clasificación. El formato exige resultados desde la fase de grupos y la competencia es cerrada entre los doce equipos participantes.

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El torneo reúne a doce selecciones organizadas en tres grupos; los mejores ocho avanzan a cuartos de final.

Llegar a semifinales asegura boleto al Mundial Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Solo el campeón obtiene el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

México comparte el grupo con Costa Rica , Guatemala y Antigua y Barbuda .

Costa Rica ya venció 1-0 a Guatemala, por lo que el Tri busca liderar el sector desde el inicio.

El margen de error es mínimo y cada resultado define el destino de las selecciones rumbo a las justas internacionales.

La nueva generación mexicana busca revancha

La Selección Mexicana Sub-20 enfrenta este torneo con la misión de recuperar el terreno perdido tras las eliminaciones previas. El plantel combina juventud, experiencia y la ambición de regresar a la élite.

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Tras la ausencia en el Mundial Sub-20 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024, esta generación inicia un nuevo ciclo competitivo.

El plantel cuenta con ocho jugadores de Chivas y la ausencia destacada de Gilberto Mora , quien permanece con la selección mayor.

Figuras como Santiago Sandoval , Samir Inda y Diego Reyes buscan consolidar su lugar.

El grupo tiene experiencia en Primera División y aspira a retomar el protagonismo regional.

El cuerpo técnico prioriza la rotación y el desarrollo de talento nacional en este proceso.

Con una plantilla renovada y la presión de la localía, México apuesta por avanzar de ronda y volver a pelear por títulos juveniles.