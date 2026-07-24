México vs Antigua y Barbuda Sub-20: ¿Cómo va el partido del Mundial en Puebla?

México mantiene la ventaja por 2-0 sobre Antigua y Barbuda. Mientras el silbante añade dos minutos a la primera mitad, los mexicanos sostienen el dominio de la pelota, con Sandoval y Camberos inspirados manejando todas las propuestas del Tri.
El Premundial Sub-20 de Concacaf inició en el Estadio Cuauhtémoc, con la Selección Mexicana buscando un triunfo que marque el rumbo hacia el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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El ambiente en Puebla refleja la expectativa por el resultado y las participación de los dirigidos por Álex Diego en la justa.
México toma la iniciativa en su debut
El inicio del partido mostró a un México decidido a imponer condiciones ante una tribuna entregada. Los primeros minutos dejaron claro que el conjunto nacional va por los tres puntos desde el arranque.
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- El equipo dirigido por Álex Diego salió a imponer condiciones desde el silbatazo inicial.
- El Tri Sub-20 muestra posesión y variantes ofensivas, buscando abrir la defensa rival.
- Hugo Camberos anotó el primer gol desde el manchón penal al minuto 13.
- Aldahir Valenzuela aumentó la ventaja al 22 tras una jugada colectiva dentro del área.
El dominio mexicano y la actitud ofensiva generan confianza en la tribuna y presionan a Antigua y Barbuda en su propio campo.
El Premundial define el camino al Mundial y Juegos Olímpicos
Con el torneo en marcha, cada encuentro tiene consecuencias inmediatas para la clasificación. El formato exige resultados desde la fase de grupos y la competencia es cerrada entre los doce equipos participantes.
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- El torneo reúne a doce selecciones organizadas en tres grupos; los mejores ocho avanzan a cuartos de final.
- Llegar a semifinales asegura boleto al Mundial Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.
- Solo el campeón obtiene el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
- México comparte el grupo con Costa Rica, Guatemala y Antigua y Barbuda.
- Costa Rica ya venció 1-0 a Guatemala, por lo que el Tri busca liderar el sector desde el inicio.
El margen de error es mínimo y cada resultado define el destino de las selecciones rumbo a las justas internacionales.
La nueva generación mexicana busca revancha
La Selección Mexicana Sub-20 enfrenta este torneo con la misión de recuperar el terreno perdido tras las eliminaciones previas. El plantel combina juventud, experiencia y la ambición de regresar a la élite.
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- Tras la ausencia en el Mundial Sub-20 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024, esta generación inicia un nuevo ciclo competitivo.
- El plantel cuenta con ocho jugadores de Chivas y la ausencia destacada de Gilberto Mora, quien permanece con la selección mayor.
- Figuras como Santiago Sandoval, Samir Inda y Diego Reyes buscan consolidar su lugar.
- El grupo tiene experiencia en Primera División y aspira a retomar el protagonismo regional.
- El cuerpo técnico prioriza la rotación y el desarrollo de talento nacional en este proceso.
Con una plantilla renovada y la presión de la localía, México apuesta por avanzar de ronda y volver a pelear por títulos juveniles.
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