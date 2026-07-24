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México vs Antigua y Barbuda Sub-20: ¿Cómo va el partido del Mundial en Puebla?

La Selección Mexicana inició su camino en el Premundial de Concacaf con dominio sobre los caribeños

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El Tri controla el partido contra Antigua y Barbuda en Puebla con dos goles y destacadas actuaciones de Hugo Camberos y Aldahir Valenzuela. (X)
El Tri controla el partido contra Antigua y Barbuda en Puebla con dos goles y destacadas actuaciones de Hugo Camberos y Aldahir Valenzuela. (X)

México mantiene la ventaja por 2-0 sobre Antigua y Barbuda. Mientras el silbante añade dos minutos a la primera mitad, los mexicanos sostienen el dominio de la pelota, con Sandoval y Camberos inspirados manejando todas las propuestas del Tri.

El Premundial Sub-20 de Concacaf inició en el Estadio Cuauhtémoc, con la Selección Mexicana buscando un triunfo que marque el rumbo hacia el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El ambiente en Puebla refleja la expectativa por el resultado y las participación de los dirigidos por Álex Diego en la justa.

México toma la iniciativa en su debut

El inicio del partido mostró a un México decidido a imponer condiciones ante una tribuna entregada. Los primeros minutos dejaron claro que el conjunto nacional va por los tres puntos desde el arranque.

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  • El equipo dirigido por Álex Diego salió a imponer condiciones desde el silbatazo inicial.
  • El Tri Sub-20 muestra posesión y variantes ofensivas, buscando abrir la defensa rival.
  • Hugo Camberos anotó el primer gol desde el manchón penal al minuto 13.
  • Aldahir Valenzuela aumentó la ventaja al 22 tras una jugada colectiva dentro del área.

El dominio mexicano y la actitud ofensiva generan confianza en la tribuna y presionan a Antigua y Barbuda en su propio campo.

El Premundial define el camino al Mundial y Juegos Olímpicos

Con el torneo en marcha, cada encuentro tiene consecuencias inmediatas para la clasificación. El formato exige resultados desde la fase de grupos y la competencia es cerrada entre los doce equipos participantes.

  • El torneo reúne a doce selecciones organizadas en tres grupos; los mejores ocho avanzan a cuartos de final.
  • Llegar a semifinales asegura boleto al Mundial Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.
  • Solo el campeón obtiene el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
  • México comparte el grupo con Costa RicaGuatemala y Antigua y Barbuda.
  • Costa Rica ya venció 1-0 a Guatemala, por lo que el Tri busca liderar el sector desde el inicio.

El margen de error es mínimo y cada resultado define el destino de las selecciones rumbo a las justas internacionales.

La nueva generación mexicana busca revancha

La Selección Mexicana Sub-20 enfrenta este torneo con la misión de recuperar el terreno perdido tras las eliminaciones previas. El plantel combina juventud, experiencia y la ambición de regresar a la élite.

  • Tras la ausencia en el Mundial Sub-20 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024, esta generación inicia un nuevo ciclo competitivo.
  • El plantel cuenta con ocho jugadores de Chivas y la ausencia destacada de Gilberto Mora, quien permanece con la selección mayor.
  • Figuras como Santiago SandovalSamir Inda y Diego Reyes buscan consolidar su lugar.
  • El grupo tiene experiencia en Primera División y aspira a retomar el protagonismo regional.
  • El cuerpo técnico prioriza la rotación y el desarrollo de talento nacional en este proceso.

Con una plantilla renovada y la presión de la localía, México apuesta por avanzar de ronda y volver a pelear por títulos juveniles.

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