Así progresó la enfermedad de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica: de un catarro hasta la muerte

Mauro Menéndez viajó a Barbados pese a que se sentía muy mal (Instagram)

Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, murió el 16 de julio de 2026 en Barbados tras un cuadro de neumonía que confundió con un catarro y que derivó en dos infartos. Los médicos lo reanimaron siete veces antes de que su corazón se detuviera de forma definitiva. Tenía una coágulo en el pulmón y otro en el corazón.

Mauro, conocido en el ambiente musical como MAAHEZ, residía en California, donde desarrollaba su carrera como DJ y productor.

De California a Barbados con una neumonía sin diagnosticar

Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

Todo comenzó con lo que parecía un resfriado común. Mauro llegó de Los Ángeles a Miami, donde vivía su abuela materna, con síntomas que el abuelo paterno Francisco Mujica describió así: “Vino de Los Ángeles como con un catarro”.

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Durante los cinco días siguientes, el joven se sintió muy mal, pero convenció a su abuela de que ya mejoraba. Su madre, que grababa Top Chef VIP en Colombia, lo llamó y él le dijo que tenía “un dolor muy fuerte” y que creía que se le había “pinchado un nervio”. Su hermana Violeta le dio masajes. La abuela lo atendió y le preparó comida.

La neumonía es una infección que inflama los pulmones e impide la respiración al llenar los alvéolos de líquido o pus. Sus primeros síntomas —fiebre, cansancio y tos— imitan los de una gripe, lo que lleva con frecuencia a retrasar la atención médica.

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La negativa en urgencias y el vuelo en silla de ruedas

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

Antes de viajar, el hermano de Aylín llevó a Mauro a una sala de urgencias en Miami. El joven se negó a bajar del auto. Según relató su madre, él dijo: “Esto está muy oscuro allá adentro, yo no me voy a bajar, tengo que viajar a Barbados”.

Horas después abordó el avión en silla de ruedas. En la última llamada con Aylín antes de despegar, le dijo: “Es que estoy en el aeropuerto en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados”.

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El mensaje que llegó 24 horas antes de su muerte

El hijo de Aylín Mujica se convulsionó en la playa de Barbados (Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al arribar a la isla, Mauro fue a un hospital. Los estudios confirmaron una neumonía severa. Le recetaron antibióticos y él le escribió a su madre: “Fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al cien”. Ese mensaje llegó aproximadamente 24 horas antes de su muerte.

Esa tarde, Aylín intentó comunicarse con él sin obtener respuesta. Cuando alguien contestó el teléfono, era una amiga de Mauro que llamaba desde el hospital.

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Tres convulsiones en la playa y una ambulancia tardía

Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

La amiga le explicó lo sucedido: Mauro estaba en la playa con un grupo de amigos viendo el atardecer cuando convulsionó tres veces. La ambulancia tardó en llegar. La falta de oxígeno en el cerebro lo dejó intubado con el corazón deteniéndose de forma repetida.

“Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: Tenemos que tomar una decisión”, relató Aylín. La actriz pidió que acercaran el teléfono al oído de su hijo y le gritó entre lágrimas: “No te vayas, Mauro, no te vayas”.

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Aylín viajó sola a Barbados en la madrugada y pidió que no le avisaran si su hijo moría durante el trayecto. Fue Osamu Menéndez, el padre de Mauro, quien la llamó en pleno vuelo para darle la noticia.

Menéndez era conocido en el ambiente musical como MAAHEZ y desarrollaba su carrera como DJ y productor en California.