Capturan en EEUU a El Conejillo, uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora: habría usado arma calibre .50 en el ataque

Hipólito Mora fue asesinado hace 3 años.

Un nuevo giro se registró en las investigaciones por el homicidio de Hipólito Mora Chávez, exlíder de los grupos de autodefensa de Michoacán y productor limonero, luego de que fuera confirmada la detención en Estados Unidos de Rogelio “N”, identificado con los alias de “El Conejo” o “El Conejillo”, quien era buscado por las autoridades mexicanas por su presunta participación en el ataque armado que terminó con la vida del activista.

La captura fue confirmada a Infobae México por Guadalupe Mora Chávez, hermano de la víctima, quien detalló en entrevista que el sospechoso fue detenido hace aproximadamente 15 días en California, en territorio estadounidense, y actualmente se encuentra bajo custodia de autoridades migratorias.

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De acuerdo con el testimonio proporcionado a este medio, la detención no ocurrió directamente por una investigación relacionada con el homicidio de Hipólito Mora. Según explicó Guadalupe Mora, “El Conejillo” habría sido ubicado en Estados Unidos y, al no poder acreditar su situación migratoria, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

“Hace 15 días lo detuvieron, en California. No lo detuvo el ICE, no le comprobaron nada, por lo que lo llevaron con la migra, y le dijeron que lo van a deportar”, relató Guadalupe Mora a Infobae México.

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El hermano del exlíder de las autodefensas señaló que, tras conocer la ubicación del presunto implicado, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán que se iniciaran las gestiones necesarias para que sea entregado a las autoridades mexicanas y pueda enfrentar los cargos que existen en su contra.

Jose Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, confirmó a Infobae México la detención. REUTERS/Ivan Arias

“El Conejillo” habría disparado el calibre .50 que atravesó el blindaje

Rogelio “N” era considerado un objetivo prioritario por las autoridades de Michoacán. En su momento, la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera localizarlo y detenerlo, debido a su presunta relación con el ataque en el que murió Hipólito Mora.

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Para Guadalupe Mora, la captura representa un avance importante debido al papel que, según las investigaciones y los testimonios de la familia, habría desempeñado el ahora detenido durante la agresión.

En entrevista con Infobae México, el hermano de Hipólito Mora aseguró que “El Conejillo” habría sido el hombre que utilizó un arma de grueso calibre durante el ataque contra el vehículo en el que viajaba el exlíder de las autodefensas.

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“Es el que disparó con el calibre .50, con la que atravesó el blindaje que traía la camioneta de mi hermano”, afirmó Guadalupe Mora.

El ataque ocurrió el 29 de junio de 2023, cuando Hipólito Mora fue emboscado en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán. El exlíder de las autodefensas viajaba a bordo de una camioneta blindada cuando fue atacado por un grupo armado. La agresión provocó también la muerte de sus escoltas.

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El Conejillo fue detenido en EEUU hace aproximadamente 15 días.

La violencia del ataque y el uso de armas de alto poder hicieron que el homicidio de Mora se convirtiera en uno de los casos más relevantes de la violencia registrada en la región de Tierra Caliente.

Suman cuatro detenidos por el asesinato de Hipólito Mora

Con la ubicación y detención de “El Conejillo”, suman cuatro las personas aprehendidas por su presunta relación con el homicidio de Hipólito Mora Chávez.

El primer detenido fue Brayan “N”, capturado en diciembre de 2023. Posteriormente, en mayo de 2024, las autoridades lograron detener a Rogelio Ángel “N”, alias “El Rojo”, señalado también como presunto integrante del grupo involucrado en el ataque.

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Más recientemente fue detenido Roberto “N”, conocido como “El Betillo” o “El Taquero”, quien también es investigado por su posible participación en los hechos.

La detención de Rogelio “N”, sin embargo, representa un movimiento relevante dentro de la investigación, debido a que la familia de Hipólito Mora lo señala como el presunto responsable de realizar el disparo con un arma calibre .50 que logró atravesar el blindaje de la camioneta.

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De concretarse su extradición o deportación, Rogelio “N” deberá ser puesto a disposición de los tribunales mexicanos que lo requieren para responder por los delitos que se le imputan, entre ellos homicidio, robo calificado y tentativa de homicidio.

Mientras tanto, Guadalupe Mora espera que el presunto responsable sea trasladado a México para que enfrente a la justicia.

La captura ocurre casi tres años después del asesinato del exlíder de las autodefensas, un crimen que conmocionó a Michoacán y que volvió a poner bajo los reflectores la disputa entre grupos criminales y las condiciones de inseguridad que durante años han afectado a la región de Tierra Caliente.

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