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Quién es Francisco Iturbide, exjugador del América que asumirá el cargo como presidente ejecutivo de la Liga Mx

En el marco de los nuevos cambios en el Futbol Mexicano, Mikel Arriola designó a Francisco Iturbide para llevar la presidencia ejecutiva

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Mikel Arriola designó al exjugador del Club América tras 11 años de esfuerzos y resultados correspondientes.
Mikel Arriola designó al exjugador del Club América tras 11 años de esfuerzos y resultados correspondientes. (X / Liga BBVA MX)

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) anunció este viernes 24 de julio la implementación de cambios trascendentales en el Futbol Mexicano a partir del presente Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

En el marco de estas remodelaciones y con el aval del Comité de Ética y Buen Gobierno y el consenso de todos los equipos de la Primera División, Mikel Arriola anunció que Francisco Iturbide Cera tomará el cargo como nuevo presidente ejecutivo de la Liga Mx.

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Iturbide Cera ingresó a la institución hace 11 años como becario y se desempeñó anteriormente como Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo. En este puesto, el mexicano fue responsable del diseño de calendarios, reglamentos y de la coordinación de operaciones clave para el funcionamiento de los torneos.

El proceso de nombramiento exigió el visto bueno del Comité de ética y Buen Gobierno, así como de la ratificación por al menos el 50% más uno de los miembros de la Asamblea de Clubes.

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Francisco Iturbide cuenta con trayectoria en el Futbol Mexicano, incluyendo experiencia como jugador del Club de Futbol América. Su perfil es visto como una apuesta para profesionalizar aún más la operación de la Liga MX, esto marcará una diferencia de la Femexfut en temas administrativos y deportivos.

La jornada 2 del Apertura 2026 comenzará este martes con el partido de Cruz Azul contra Puebla (X@LigaBBVAMX)
La Liga Mx tendrá cambios trascendentales a partir del Apertura 2026. (X@LigaBBVAMX)

El nuevo presidente ejecutivo de la Liga Mx comenzó su carrera en el futbol profesional dentro de las Fuerzas Básicas del Club América, donde jugó como delantero centro en la categoría sub-20 entre los años: 2007 y 2010.

Posteriormente, vistió los colores del Club Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Expansión MX, pero no logró debutar en la Primera División. Su retiró como futbolista profesional ocurrió en 2015 para ingresar en la estructura de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

Francisco Iturbide Cera es considerado un perfil técnico y operativo, formado dentro de la respectiva organización y con conocimiento profundo de las necesidades tanto de los jugadores como de la gestión administrativa. Su llegada a la presidencia ejecutiva representa una apuesta por la continuidad y la profesionalización interna en la Liga MX.

“Agradezco al Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) por su confianza y designación. Llegué hace 11 años como becario a esta institución convencido de que con trabajo, paciencia y dedicación, se pueden alcanzar tus sueños. Es un gran orgullo representar la Liga en esta etapa que comienza”, dijo Francisco Iturbide.

“Mi objetivo es claro, continuar consolidando nuestra Liga, aprovecharé el buen rumbo que deja el Comisionado de crecimiento económico y comercial, velando por la integridad de la competencia y elevando la calidad del producto".

“Tenemos la obligación de ser cada día mejores para nuestros aficionados y construiremos una estrategia de inversión en infraestructura y conectividad que garantice estándares mínimos de calidad que nos ayuden a mejorar la experiencia del aficionado”, añadió el nuevo presidente ejecutivo de la Liga Mx.

Comenzó ya el torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Comenzó ya el torneo Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

Entre las puntos instruidos a Francisco Iturbide Cera se localiza la implementación y ejecución de la Reforma de Gobierno Corporativo, la certeza para el calendario de las competencias responda al desarrollo deportivo y a la mejora de la experiencia de la principal afición.

Así se dividieron los puntos principales que Francisco Iturbide tendrá que saldar ahora que estará a cargo en la presidencia ejecutiva de la Liga Mexicana:

  • Implementar y ejecutar la Reforma de Gobierno Corporativo de la Liga Mx.
  • Asegurar que el calendario de las distintas competencias responda permanentemente al desarrollo deportivo, a mejorar la calidad de la competencia, la experiencia del aficionado y a generar valor comercial para los socios de la Liga Mx.
  • Mantener la integridad de las competencias a su cargo e incrementar el valor de la Liga y sus equipos, manteniendo una permanente comunicación y atención a los socios de la Liga Mx.
  • Gestionar con los vicepresidentes de las distintas áreas, los servicios necesarios para el adecuado desarrollo y crecimiento de la Liga Mx.
  • Mantener la coordinación institucional tanto con la Federación como con otros de los organismos internacionales, informando tanto al Comisionado como a la Asamblea de Socios de la Liga Mx.
  • Poner en funcionamiento y conducir los comités del nuevo régimen de Gobierno Corporativo.

Nuevo modelo de Gobierno Corporativo

Mikel Arriola encabeza la organización al ser comisionado del Futbol Mexicanp
Mikel Arriola encabeza la organización al ser comisionado del Futbol Mexicano (X / Federación Mexicana de Futbol )

El Comisionado de la Liga Mx, Mikel Arriola, indicó que el nuevo sistema de Gobierno Corporativo estuvo ratificado de manera unánime por los dueños de los equipos, paralelo a informar que quedó constituida la Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C. dentro del marco jurídico de la Federación Mexicana de Futbol.

La nueva entidad se inspira en las mejores prácticas internacionales y traza la ruta hacia una Liga de clase mundial construida con base al mandato de la Asamblea y en consenso con los clubes mexicanos.

Con esta creación se añadieron cuatro comités como órganos de apoyo a la administración de la Liga Mx y un Comité Ejecutivo. Los mismos autorizarán a la Liga Mx incluir a los clubes como consejeros para enriquecer los resultados de las instituciones en cuatro materias específicas.

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