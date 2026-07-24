El Capi Pérez comparte la llegada de Clemente, su segundo hijo

El presentador presentó a su segundo hijo Foto: IG/elcapiperez

El conductor y comediante, Capi Pérez y su esposa Itzel Barro dieron la bienvenida a su segundo hijo la noche del 23 de julio, anunciando la llegada de Clemente.

La confirmación llegó tras la decisión de la pareja de esperar hasta el día del nacimiento para dar a conocer que el bebé es un niño.

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El conductor primero publicó en sus historias de Instagram una foto con bata de hospital y cubrebocas acompañada del mensaje: “Hoy ha sido un día inolvidable”.

Minutos después compartió otra historia y una publicación para anunciar que ya tenía en brazos a su segundo hijo, Clemente.

El Capi Pérez ya había preparado y anunciado a todos sus seguidores que el nacimiento ocurriría en cualquier momento.

El Capi Pérez anunció que la familia había crecido con la llegada de su segundo hijo (Captura de pantalla: Instagram/elcapiperez)

La familia de el Capi Pérez crece

Tras la bienvenida a su segundo hijo, la familia de el Capi crece un poco más, todo inicia a través de redes sociales en donde conoce a Itzel quién se convertiría en su esposa.

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La conexión entre ambos se dio de una forma natural, formando un vínculo romántico y contrayendo matrimonio el 2 de junio de 2018, celebrando el compromiso en playas de Quintana Roo.

A pesar de que ambos son conocidos en redes sociales, mostrando abiertamente su relación con publicaciones conjuntas y videos, intentan mantener su vida privada alejada de las cámaras.

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Sin embargo, para mayo de 2024 anunciaron su primer embarazo con un video frente a la Torre Eiffel, portando gorras con las palabras “Dad”y“Mom”.

Dando la llegada el 1 de octubre de 2024 a su primer hijo, Vicente y a ocho años de la boda, ya son padres de dos niños.

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La pareja no quiso revelar cuál sería el sexo de su bebé (Foto: Instagram)

La pareja esperó hasta el parto para conocer el sexo del bebé

Antes del nacimiento, Capi Pérez había contado que ni él ni su esposa quisieron saber si esperaban niño o niña hasta el día del parto.

Por lo que durante los nueve meses pensaron en nombres para ambas posibilidades y, al enterarse de que era niño, eligieron llamarlo Clemente.

La decisión mantuvo en reserva uno de los datos centrales del embarazo. El propio conductor había dicho meses atrás que le ilusionaba que esta vez fuera una niña, pero el anuncio final confirmó la llegada de otro varón a la familia.

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La publicación también mostró una imagen de Vicente conociendo a su hermano menor mientras el recién nacido estaba en brazos de su mamá. En otra fotografía, el comediante presentó el rostro del bebé con el mensaje: “Mi Clemente anda al cien”.

A través de la redes sociales el Capi Pérez dio la bienvenida a su segundo hijo (Captura de pantalla: Instagram/elcapiperez) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Venga la Alegría le hizo un baby shower al conductor

Horas antes del nacimiento, durante el matutino Venga la Alegría se realizó un baby shower para Capi Pérez e Itzel Barro.

Desde ese momento ya se preveía que el conductor se tomaría unos días de descanso por el nacimiento, aunque todavía no se sabía que ocurriría el mismo día de la celebración.

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Durante la emisión, Ricardo Casares le dijo: “No sabemos cuándo te volvamos a ver porque puede ser en cualquier momento”, refiriéndose al nacimiento de Clemente.

Más tarde, el propio programa aclaró que el conductor no salió del elenco y que su ausencia del viernes 24 de julio obedecía al nacimiento de su hijo.

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Durante el matutino celebraron baby shower para el Capi Pérez y su esposa Itzel (Foto: Instagram/@vengalaalegria)

En ese festejo, Pérez agradeció el gesto de sus compañeros con un mensaje sobre la familia y la crianza.

“Lo que está detrás de esto es algo que para mí es hermoso, se llama comunidad y es algo que debemos buscar todos los días porque la comunidad protege a nuestros hijos”, señaló.

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También añadió: “Y entre más grande y amorosa sea la comunidad como la que yo tengo entre ustedes, más segura va a crecer mi familia”.

Sus compañeros le dedicaron mensajes de aliento ante la llegada del nuevo integrante y recibiendo el apoyo de todas las personas que ven el programa.

La emotiva imagen ya ha generando miles de reacciones y comentarios felicitando a los padres por la llegada de Clemente a la familia, aún no se han revelado más detalles pero se espera que en los siguientes días lo hagan.