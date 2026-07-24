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Salomón Jara analiza si seguirá respondiendo a preguntas de medios que están en contra de su administración

El gobernador de Oaxaca consideró que hay medios de comunicación que no solo critican a su administración, también cuestionan con “odio”

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El gobernador de Oaxaca propuso la creación de un catálogo de medios que cuestionan con "odio" a su administración. Crédito: X/ @salomonj
El gobernador Salomón Jara propuso la creación de un catálogo de medios que cuestionan con "odio" a su administración. Crédito: X/ @salomonj

Salomón Jara, gobernador morenista de Oaxaca, adelantó que no descarta crear un “catálogo de medios” que “odian” a su administración, por lo que evitará responder preguntas de esos portales de noticias.

Fue durante su conferencia de prensa semanal del pasado 20 de julio, en el Palacio de Gobierno, donde el mandatario estatal comentó que, probablemente, no responderá a los cuestionamientos que se hagan con “odio hacia su gobierno.

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“Pasando la Guelaguetza vamos a hacer una descripción de todos los portales que nos odian, para que cuando ustedes me pregunten de esos portales, si está dentro de eso, yo no se los voy a contestar. Así que para que no hagan.

“Digo, no hay necesidad. El que odia ya no piensa. Que gapo seso, que gapo corazón, dijeran en mi tierra. Ya no tiene ni pensamiento ni tiene sentimiento, porque es por odio, pues. Y esos nacieron odiando y no sé cómo llegan a su casa, cómo duermen en su casa, cómo comen, cómo cenan con tanto odio”, dijo Jara Cruz ante medios de comunicación.

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Polémico “catálogo de medios” propone Salomón Jara

La propuesta de este “catálogo medios” genera más dudas que certezas para el periodismo en Oaxaca, que recientemente sufrió un duro golpe con el asesinato del comunicador Alejandro Leyva, que será investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que para algunos sitios digitales, con sede en la entidad oaxaqueña, la propuesta de Salomón Jara puede resultar una amenaza directa contra la libertad de expresión y evitar el escrutinio de la prensa que sea incómodo para su administración.

El gobernador de Oaxaca reconoció que solicitó a la Fiscalía dar autos asegurados a funcionarios municipales. Crédito: X/ @salomonj
El gobernador también señaló a funcionarios municipales de la capital de Oaxaca. Crédito: X/ @salomonj

Además, durante su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal calificó de “portales de odio” aquellos medios que, aparentemente, le hacen preguntas incómodas. Sin embargo, eso podría chocar con el derecho a la información que tiene el pueblo de Oaxaca.

“El que odia ya no piensa”, dice Jara

Bajo la frase “el que odia ya no piensa”, Salomón Jara intentó justificar la creación de una lista de medios a los que no responderá preguntas. No obstante, su conferencia, así como la rendición de cuentas no se deben a la simpatía del gobernante en turno, ya que son obligaciones legales financiadas con impuestos.

Además, en caso de negarse a responder preguntas de ciertos portales de noticias, el gobernador podría incurrir en censura previa y en usos discrecionales de las vías de comunicación pública.

Al mismo tiempo, estaría mandando un mensaje de intimidación para orillar a la prensa a ejercer una “crítica a modo” que no incomode al gobierno estatal.

Arremete contra edil de la capital oaxaqueña

Luego de hacer pública esa polémica propuesta contra ciertos medios, Salomón Jara lanzó una serie de señalamientos contra el presidente municipal de Oaxaca de Juárez –capital del estado–, Ray Chagoya.

De acuerdo con el gobernador, Martín Gamboa, jefe de la oficina del gabinete de Chagoya, es uno de los que orquestó las campañas en su contra.

Salomón Jara Cruz presentó en la capital del país las actividades de julio, mes de la Guelaguetza 2026
Salomón Jara Cruz presentó en la capital del país las actividades de julio, mes de la Guelaguetza 2026 (Salomón Jara Cruz)

“Hay un tal Gamboa, jefe de la oficina de gabinete, terrible, terrible, mucho odio”, expresó el morenista.

Tales declaraciones del morenista exhibieron que detrás del anunció del “catálogo de medios”, también podría existir un rompimiento entre el gobierno estatal y el capitalino, que ha seguido la ruta de las descalificaciones a través de los medios de comunicación.

En medio de acusaciones entre autoridades estatales y municipales capitalinas, Salomón Jara propuso la creación de una lista de medios que “odian” a su administración y, por lo tanto, no responderá preguntas de ellos.

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