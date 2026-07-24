Qué habitante podría ganar La Casa de los Famosos México 2026 de acuerdo a su número de seguidores

Comienzan las apuestas para conocer al ganador de LCDFLM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una habitante que lidera el ranking de seguidores entre los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, con 13.2 millones en Instagram, pero la historia del reality muestra que los números no garantizan el trofeo.

La cuarta temporada del programa de Televisa, que arranca este 26 de julio por Las Estrellas y ViX, reúne un elenco donde la brecha entre el habitante con más seguidores y el de menos supera los 13 millones de cuentas. El premio en juego es de 4 millones de pesos.

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Yanet García, Brianda Deyanara y Fede Vigevani encabezan el conteo digital

La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

Yanet García, la “chica del clima” de Monterrey que construyó una audiencia masiva en plataformas digitales y OnlyFans, suma 13.2 millones de seguidores. La siguen de cerca la influencer Brianda Deyanara con 12.5 millones y el youtuber uruguayo Fede Vigevani con 12.2 millones.

Brianda Deyanara, la segunda con más seguidores (IG @briandadeyanara)

Los tres concentran el grueso del alcance digital del elenco. Solo entre ellos acumulan casi 38 millones de cuentas, más que todos los demás participantes juntos.

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El cuarto lugar corresponde a la argentina Flor Vigna con 5.6 millones, seguida de Karina Torres con 2.3 millones. A partir de ahí, el descenso es pronunciado: Masad Altamimi registra 1.9 millones, Ese Pérez 1.5 millones y el cantante Yahir 1.06 millones.

La mitad del elenco no supera el millón de seguidores

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Ximena Herrera se queda en 999,000 cuentas, Cynthia Klitbo en 922,000 y Aldo Rendón en 780,000. El actor Ernesto Laguardia suma 553,000, Arantza Ruiz 352,000 y Moisés Peñaloza 332,000. El último lugar del conteo es Memo Schutz, con 54,000 seguidores en Instagram.

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Aldo Rendón y Karina Torres, los perfiles que desafían la lógica del conteo

La influencer es una de las favoritas para el primer lugar (X/soykaritorres)

Pese a no figurar entre los más seguidos, Aldo Rendón y Karina Torres son los nombres que generan más expectativa por su conexión directa con el público. Rendón, stylist originario de Culiacán, Sinaloa, acumula millones de reproducciones en TikTok con un estilo frontal y humor sin filtros; ha vestido a figuras como Galilea Montijo, Belinda y Thalía. Torres, conocida como “la licenciada” en redes sociales, construyó su popularidad a partir de momentos virales que la posicionan como una de las figuras más queridas de la comunidad LGBT+ en México.

Los seguidores pesan, pero la conexión con el público decide

(Instagram)

La primera temporada del reality dejó una lección que el elenco de 2026 no puede ignorar: Wendy Guevara ganó sin ser la participante con mayor base digital previa. Su carisma dentro de la casa generó una movilización del público que superó cualquier ventaja numérica de arranque.

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El patrón se repite en ediciones internacionales del formato: los concursantes que dominan las redes al inicio no siempre son los que logran mantener el voto semana a semana. La permanencia depende de lo que ocurre dentro de la casa, no del tamaño de la audiencia que cada habitante trae consigo el primer día.