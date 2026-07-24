México

Qué habitante podría ganar La Casa de los Famosos México 2026 de acuerdo a su número de seguidores

Esta celebridad podría dar la batalla para conseguir los 4 millones de pesos

Guardar
Google icon
Problemas en la producción de La Casa de Los Famosos México
Comienzan las apuestas para conocer al ganador de LCDFLM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una habitante que lidera el ranking de seguidores entre los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, con 13.2 millones en Instagram, pero la historia del reality muestra que los números no garantizan el trofeo.

La cuarta temporada del programa de Televisa, que arranca este 26 de julio por Las Estrellas y ViX, reúne un elenco donde la brecha entre el habitante con más seguidores y el de menos supera los 13 millones de cuentas. El premio en juego es de 4 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Yanet García, Brianda Deyanara y Fede Vigevani encabezan el conteo digital

quien es yanet garcía -México- 21 julio
La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

Yanet García, la “chica del clima” de Monterrey que construyó una audiencia masiva en plataformas digitales y OnlyFans, suma 13.2 millones de seguidores. La siguen de cerca la influencer Brianda Deyanara con 12.5 millones y el youtuber uruguayo Fede Vigevani con 12.2 millones.

Brianda Deyanara
Brianda Deyanara, la segunda con más seguidores (IG @briandadeyanara)

Los tres concentran el grueso del alcance digital del elenco. Solo entre ellos acumulan casi 38 millones de cuentas, más que todos los demás participantes juntos.

PUBLICIDAD

El cuarto lugar corresponde a la argentina Flor Vigna con 5.6 millones, seguida de Karina Torres con 2.3 millones. A partir de ahí, el descenso es pronunciado: Masad Altamimi registra 1.9 millones, Ese Pérez 1.5 millones y el cantante Yahir 1.06 millones.

La mitad del elenco no supera el millón de seguidores

Hombre de piel morena con traje celeste, camisa y corbata. Brazos cruzados. Anillos y pendientes en un fondo de colores degradados
El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

Ximena Herrera se queda en 999,000 cuentas, Cynthia Klitbo en 922,000 y Aldo Rendón en 780,000. El actor Ernesto Laguardia suma 553,000, Arantza Ruiz 352,000 y Moisés Peñaloza 332,000. El último lugar del conteo es Memo Schutz, con 54,000 seguidores en Instagram.

Aldo Rendón y Karina Torres, los perfiles que desafían la lógica del conteo

La influencer es una de las favoritas para el primer lugar (X/soykaritorres)
La influencer es una de las favoritas para el primer lugar (X/soykaritorres)

Pese a no figurar entre los más seguidos, Aldo Rendón y Karina Torres son los nombres que generan más expectativa por su conexión directa con el público. Rendón, stylist originario de Culiacán, Sinaloa, acumula millones de reproducciones en TikTok con un estilo frontal y humor sin filtros; ha vestido a figuras como Galilea Montijo, Belinda y Thalía. Torres, conocida como “la licenciada” en redes sociales, construyó su popularidad a partir de momentos virales que la posicionan como una de las figuras más queridas de la comunidad LGBT+ en México.

Los seguidores pesan, pero la conexión con el público decide

Aldo Rendón -México- 9 julio
(Instagram)

La primera temporada del reality dejó una lección que el elenco de 2026 no puede ignorar: Wendy Guevara ganó sin ser la participante con mayor base digital previa. Su carisma dentro de la casa generó una movilización del público que superó cualquier ventaja numérica de arranque.

El patrón se repite en ediciones internacionales del formato: los concursantes que dominan las redes al inicio no siempre son los que logran mantener el voto semana a semana. La permanencia depende de lo que ocurre dentro de la casa, no del tamaño de la audiencia que cada habitante trae consigo el primer día.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4Televisamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Raúl González publicó un video para anunciar que ejercerá su derecho de defensa ante el Congreso de Veracruz, sin mencionar a la víctima ni referirse a las acusaciones en su contra

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Salomón Jara analiza si seguirá respondiendo a preguntas de medios que están en contra de su administración

El gobernador de Oaxaca consideró que hay medios de comunicación que no solo critican a su administración, también cuestionan con “odio”

Salomón Jara analiza si seguirá respondiendo a preguntas de medios que están en contra de su administración

Concamin llama a fortalecer valor agregado de exportaciones mexicanas en cuarta ronda de negociaciones del T-MEC

El secretario de Economía confirmó que México mantiene ventaja arancelaria en Estados Unidos

Concamin llama a fortalecer valor agregado de exportaciones mexicanas en cuarta ronda de negociaciones del T-MEC

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico se produjo a las 16:08 horas, a una distancia de 49 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 68.4 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste rompe el silencio tras solicitud de desafuero por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

Capturan en EEUU a El Conejillo, uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora: habría usado arma calibre .50 en el ataque

Asesinan a comerciante durante presunto asalto en la Central de Abastos de Toluca

ENTRETENIMIENTO

Así progresó la enfermedad de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica: de un catarro hasta la muerte

Así progresó la enfermedad de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica: de un catarro hasta la muerte

El Capi Pérez comparte la llegada de Clemente, su segundo hijo

Alejandra Jaramillo lanza indirecta tras salir de “Siéntese quien pueda”: “No tienen que crucificar por meter la pata”

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers y RoRo superan la báscula al marcar 50.6 rumbo a la pelea de box

¿Quién es Clersss? La influencer española que enfrentará a Natalia MX en La Velada del Año 6

DEPORTES

Gilberto Mora ya está entre los 10 jugadores sub-18 mejor pagados

Gilberto Mora ya está entre los 10 jugadores sub-18 mejor pagados

Sería el primero a Europa tras el Mundial 2026: Israel Reyes dejaría al América para jugar en la Roma

Cuáles son las probabilidades de que La Rivers le gane a RoRo en la Velada del año 6

Quién es Francisco Iturbide, exjugador del América que asumirá el cargo como presidente ejecutivo de la Liga Mx

Chucky Lozano buscaría volver a la Liga MX, pero dos equipos ya le habrían dicho que no