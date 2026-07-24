Alejandra Jaramillo lanza indirecta tras salir de “Siéntese quien pueda”: “No tienen que crucificar por meter la pata”

Alejandra Jaramillo continúa en controversia con México (RS)

La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo reapareció ante los medios días después de que Univision anunciara su salida de Siéntese quien pueda, el programa vespertino donde fue panelista durante varios años.

En una charla con el periodista Perez Hilton, Jaramillo lanzó una frase que muchos interpretaron como una reflexión sobre su propio caso: “Es parte de este negocio. No tienen que crucificar a un periodista por meter la pata”.

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La salida del programa se confirmó el 22 de julio durante la transmisión en vivo, cuando el conductor Jorge Bernal leyó un comunicado ante la audiencia:

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda! Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público". La cadena no dio una razón oficial.

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Redes sociales y publicaciones de Alejandra Jaramillo (Instagram)

La pregunta de Perez Hilton que detonó la respuesta

Durante la conversación, Jaramillo le preguntó a Hilton si alguna vez había tenido que pedir disculpas públicas. La conductora comentó que pedir perdón forma parte del oficio, extendió su reflexión hacia el trato que reciben los comunicadores cuando cometen errores, con una frase que apuntó directamente a lo ocurrido en las semanas previas.

La pregunta llegó en un momento de alta exposición para Jaramillo. Semanas antes, la presentadora había pedido “las más sinceras disculpas públicas” por haber celebrado la eliminación de México en el Mundial 2026, aunque aclaró que sus mensajes “se pudieron malinterpretar” y que nunca tuvo intención de ofender a nadie.

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Los mensajes que desataron la polémica

La conductora admitió su error tras burlarse de la eliminación de México del Mundial 2026

La controversia se originó tras el partido de cuartos de final entre México e Inglaterra, que terminó 3-2 a favor de los europeos. Jaramillo publicó en Instagram: “CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”, y agradeció con ironía a los goleadores ingleses: “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”.

Los mensajes generaron una ola de rechazo en redes sociales, el hashtag #BoycottUnivision y cientos de peticiones para que la conductora abandonara el programa. Figuras del espectáculo como Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante sumaron críticas públicas. En las emisiones previas al anuncio oficial, la ausencia de Jaramillo en el panel ya había generado especulaciones entre la audiencia, y el espacio incorporó a las presentadoras Jessica Rodríguez y Kerly Ruiz sin mencionar su situación.

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“Soy orgullosamente ecuatoriana”

Alejandra Jaramillo sonríe mientras iconos de redes sociales y banderas de México y Ecuador la rodean, indicando el contexto de su interacción digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras conocerse su salida, Jaramillo se defendió en Instagram con un argumento centrado en su condición de migrante: “Soy orgullosamente ecuatoriana. Una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es ‘freedom of speech’, libertad de expresión”.

La presentadora sostuvo que apoyar a un equipo de fútbol sin insultar a nadie ni mencionar ningún gentilicio es un ejercicio de libertad de expresión al que tiene derecho como residente permanente de Estados Unidos, donde paga impuestos y no tiene problemas al margen de la ley.

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En una segunda publicación en Instagram, Jaramillo acompañó una fotografía con el mensaje: “Los corazones buenos permanecen buenos, firme como roca y con la frente en alto. Por esa niña que vive en mí, que amo y que respeto, que valoro más que a nadie, y hoy la admiro más que nunca”.

La cadena Univision no precisó el motivo exacto de la salida de Jaramillo en ninguno de sus comunicados públicos.