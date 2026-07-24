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Cuáles son las probabilidades de que La Rivers le gane a RoRo en la Velada del año 6

La influencer mexicana tendrá el reto mayor al enfrentarse a la española

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La Youtuber mexicana dio sus razones por las que RoRo no debería usar ese casco el día de la pelea. "Hay ventajas".
La Youtuber mexicana se medirá ante RoRo. (Captura de pantalla)

La expectativa por el combate entre Samy Rivers y RoRo se ha convertido en uno de los principales atractivos de La Velada del Año 6, el evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos.

A unas horas del enfrentamiento, distintos modelos de inteligencia artificial, casas de pronósticos y mercados de predicción coinciden en una tendencia: la creadora de contenido mexicana parte con una ligera ventaja sobre su rival española, aunque el margen está lejos de ser definitivo y anticipa una pelea competitiva.

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La IA y las apuestas colocan a Rivers como favorita

De acuerdo con diversos análisis publicados en la previa del evento, incluyendo un ejercicio de inteligencia artificial retomado por distintos medios, Samy Rivers tendría alrededor de un 60% de probabilidades de quedarse con la victoria, mientras que RoRo rondaría entre el 40% y el 45%.

Rivers llegó a aun acuerdo para pelear con el mismo casco vs RoRo. (Instagram)
Rivers llegó a aun acuerdo para pelear con el mismo casco vs RoRo. (Instagram)

Las cifras varían ligeramente según la fuente. Algunas plataformas de apuestas deportivas ubican a Rivers con un 61.3% de opciones de ganar, dejando a RoRo con un 38.7%, mientras que otros mercados de predicción muestran un escenario más cerrado, con porcentajes cercanos al 56% contra 44%.

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Estos pronósticos toman en cuenta distintos factores como la preparación física, la experiencia adquirida durante el campamento, la diferencia de complexión y el rendimiento mostrado durante los entrenamientos abiertos.

Aunque ninguna de estas herramientas puede garantizar el resultado, sí ofrecen una referencia sobre cómo llega cada participante al combate.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Rivers cuenta con una mayor estatura y un físico naturalmente más robusto que RoRo.

Sin embargo, ambas aceptaron competir en un peso pactado de 52 kilogramos, por lo que la mexicana tuvo que reducir peso y la española aumentarlo para equilibrar las condiciones del enfrentamiento.

Por qué el combate sigue siendo uno de los más impredecibles

Pese a que Samy Rivers aparece como favorita, especialistas y seguidores coinciden en que la diferencia no es lo suficientemente amplia como para descartar una sorpresa.

En primer lugar, ambas llegan después de varios meses de preparación específica para boxeo, un deporte en el que la técnica, la resistencia y el manejo de la presión pueden inclinar la balanza incluso cuando existe una diferencia física entre las competidoras.

Además, RoRo ha generado una enorme expectativa desde el anuncio de la cartelera. Su popularidad en redes sociales y la intensidad con la que ha documentado su preparación la han convertido en una de las protagonistas de La Velada del Año 6, al grado de que su entrada volvió a ser uno de los momentos más virales relacionados con el evento.

De izquierda a derecha, la creadora de contenido española RoRo y la mexicana Samy Rivers, quienes competirán en el séptimo combate el próximo 25 julio, en el marco de la celebración de la Velada del Año VI. / Montaje con capturas de pantalla
De izquierda a derecha, la creadora de contenido española RoRo y la mexicana Samy Rivers, quienes competirán en el séptimo combate el próximo 25 julio, en el marco de la celebración de la Velada del Año VI. / Montaje con capturas de pantalla

Otro elemento que alimenta la incertidumbre es el historial de La Velada, donde en ediciones anteriores varios favoritos terminaron cayendo sobre el ring, demostrando que el contexto de una pelea amateur puede producir resultados inesperados.

Por ello, aunque la inteligencia artificial y las apuestas favorecen a Rivers, la diferencia sigue siendo relativamente corta y deja abierta la posibilidad de una victoria de RoRo si logra ejecutar una mejor estrategia durante los asaltos.

El combate entre Samy Rivers y RoRo será el octavo de una cartelera integrada por diez enfrentamientos y figura entre los duelos más esperados del evento que se celebrará en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Más allá de los porcentajes y las predicciones, el desenlace dependerá de lo que ambas creadoras sean capaces de demostrar sobre el ring, donde cualquier error o acierto puede cambiar el resultado en cuestión de segundos.

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