Esta es la cantidad de champú que debes usar según el largo de tu cabello

Unas manos sostienen una cantidad de champú transparente mientras caen gotas de agua en un entorno de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado del cabello puede parecer una rutina sencilla, pero especialistas advierten que la cantidad de champú, el tiempo de aplicación y la técnica influyen de manera directa en la salud capilar.

Dejar actuar el producto entre uno y tres minutos, dependiendo del largo y el estado del pelo, permite una limpieza más profunda y evita residuos, según explicó Gabriel Llano al medio TN.

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El estilista señaló que el tiempo de exposición del champú es fundamental para eliminar grasa, restos de productos y suciedad.

Cuando el cabello es largo o presenta daño, requiere mayor tiempo para que los ingredientes limpiadores trabajen de forma adecuada. Llano recomienda no enjuagar el producto de inmediato: “Cuanto más largo sea el pelo y más maltratado esté, más tiempo necesita el champú para actuar; aconsejo entre uno y tres minutos”, explicó.

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Además, también realiza una sugerencia sobre la cantidad sugerida según el largo del cabello, tal como aquí te contamos.

La imagen muestra una mano aplicando un producto en aerosol sobre el cabello para su cuidado y tratamiento capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad ideal según el largo del cabello

Si bien no existe una medida universal sobre la cantidad de champú a usar y es una decisión personal, los especialistas sugieren ajustar la cantidad de champú de acuerdo con el largo y la densidad del pelo para prevenir problemas de salud y asegurar una limpieza correcta y profunda:

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-Cabello corto: una cantidad similar al tamaño de una moneda de un peso resulta suficiente.

-Cabellos de longitud media: requieren el equivalente a una moneda de dos pesos.

-Cabello largo o abundante: la cantidad puede aumentar a lo que cabe en la palma de la mano, siempre distribuyendo el producto antes entre las manos para facilitar una aplicación uniforme sobre el cuero cabelludo.

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Por su parte, también es importante conocer cuáles pueden ser los efectos, tanto negativos como positivos, de usar la cantidad errónea de champú:

Usar poco champú

Limpieza insuficiente: No se elimina completamente la suciedad, grasa y residuos de productos. El cabello puede sentirse pesado, opaco o con mal olor.

Acumulación de residuos: El cuero cabelludo puede irritarse y aparecer caspa o picazón por no retirar bien los restos.

Aspecto sucio: El cabello puede seguir viéndose sucio o grasoso, aunque lo hayas lavado.

Usar demasiado champú

Resecamiento: El exceso de champú elimina los aceites naturales del cuero cabelludo y del cabello, lo que puede provocar resequedad, puntas abiertas y quiebre.

Irritación: Puede causar irritación o sensibilidad en el cuero cabelludo, enrojecimiento o descamación.

Desvanecimiento del color: Si tienes el cabello teñido, usar demasiado shampoo puede hacer que el color se desvanezca más rápido.

Gasto innecesario: Usar más producto no significa mejor limpieza y sí implica mayor gasto de shampoo.

Una persona lava su cabello con abundante champú espumoso bajo la ducha de un baño moderno con iluminación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar el cabello de manera correcta

Esta es una guía sencilla para lavar el cabello de manera correcta y efectiva:

Enjuaga bien el cabello con agua tibia El agua tibia ayuda a abrir la cutícula del cabello y elimina residuos de productos y grasa superficial. Aplica el shampoo en el cuero cabelludo Coloca una pequeña cantidad de shampoo en tus manos y distribúyelo en el cuero cabelludo (no en todo el largo del cabello). Masajea suavemente con las yemas de los dedos, no con las uñas, para evitar irritaciones. Enjuaga completamente Asegúrate de retirar todo el shampoo con agua tibia. Los residuos pueden causar picazón o caspa. Aplica acondicionador en las puntas Aplica el acondicionador únicamente de medios a puntas. Déjalo actuar el tiempo que indique el producto y enjuaga con agua fría para ayudar a cerrar la cutícula y dar brillo. No frotes el cabello con la toalla Seca tu cabello presionando suavemente con la toalla para evitar el frizz y el quiebre. Desenreda con cuidado Utiliza un peine de dientes anchos y siempre desenreda de puntas hacia la raíz.

Una guía visual de Infobae describe los seis pasos esenciales para el correcto lavado y cuidado del cabello, desde la preparación con agua tibia hasta el desenredado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo extra: No laves el cabello todos los días a menos que sea necesario. La frecuencia ideal depende del tipo de cabello (dos o tres veces por semana suele ser suficiente para la mayoría).

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