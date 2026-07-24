Semarnat anuncia cambios históricos en el Consejo Nacional Forestal

El Consejo Nacional Forestal busca fortalecer la gobernanza de los bosques del país. Crédito: X/@SEMARNAT_mx

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) instaló este 23 de julio un nuevo Consejo Nacional Forestal (CONAF) para el periodo 2026-2029, con el que busca fortalecer la gobernanza de los bosques del país, de acuerdo con un tuit de la dependencia.

Según la publicación, el órgano forestal quedó integrado por 89 instituciones y organizaciones, 25 más que en el periodo anterior, y por primera vez tiene una conformación paritaria entre mujeres y hombres. También incorporó, por primera vez, representación de organizaciones y grupos de mujeres.

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La instalación del CONAF la encabezan la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Graf, según Semarnat, que describió al consejo como el principal espacio de consulta y participación social de la política forestal nacional.

En el mismo mensaje, la dependencia señaló que la nueva integración amplía la participación de comunidades forestales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Bárcena sostuvo: “La igualdad no debe limitarse a ocupar espacios. Debe traducirse en participación efectiva, capacidad de decisión y liderazgo”.

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Endurece la Semarnat los requisitos ambientales para disponer de concesiones mineras privadas

La Semarnat establece que nadie podrá disponer de una concesión minera sin autorización previa de impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semarnat endurece las reglas para la minería privada: desde el 20 de julio, ninguna persona física o moral podrá disponer de una concesión minera sin contar antes con la autorización de impacto ambiental correspondiente, una medida que también alcanza a títulos otorgados antes del 9 de mayo de 2023 y que refuerza los controles en áreas naturales protegidas federales.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de julio, también prohíbe autorizar la disposición final de residuos mineros y metalúrgicos en zonas de conservación, humedales, cauces y territorios federales de aguas nacionales por el riesgo que representan para la salud. La nueva ruta administrativa obliga además a que cualquier proyecto en zonas protegidas pase por una Evaluación de Impacto Ambiental.

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La disposición responde al cambio que dejó la reforma a la Ley Minera de mayo de 2023. Desde esa modificación, las concesiones ya no abarcan cualquier material ni el control del agua: ahora se limitan a un solo mineral y quedan sujetas a controles hídricos más estrictos.

El cambio central es que la concesión minera ya no basta por sí sola para iniciar actividades. Según el acuerdo, las autorizaciones ambientales son trámites administrativos independientes de los permisos de explotación, por lo que deben obtenerse de manera previa.

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Gobierno federal replantea el manejo de Playa Las Cocinas con un plan de restauración y acceso público

(Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

La Semarnat revocó la concesión de Playa Las Cocinas en Punta de Mita y frenó el proyecto inmobiliario de Cantiles de Mita S.A. de C.V. tras confirmar incumplimientos ambientales y obras sin autorización, una decisión que además abre paso a un plan federal de restauración del ecosistema costero y de garantía de libre acceso a la playa.

El desarrollo que la empresa proyectaba bajo el nombre “Montage” contemplaba un hotel de 145 habitaciones, más de 60 residencias de lujo, restaurantes y spa en un polígono de 209 mil metros cuadrados. La zona es señalada por ambientalistas como un sitio de anidación de tortugas laúd, golfina y carey.

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Semarnat tomó la resolución después de una revisión técnica, jurídica y administrativa. Ese análisis concluyó que las construcciones e instalaciones en la zona no contaban con el aval de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, lo que constituye una violación a la legislación ambiental vigente.

Esta medida deja sin efectos la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre otorgada a la empresa para intervenir el área costera en Nayarit. Semarnat informó que el manejo del sitio será replanteado con una estrategia centrada en la restauración ambiental y el control de la erosión costera.

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