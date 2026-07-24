Héctor y Luciana siguen con paradero desconocido, pese a denuncia de sustracción a familiares de exfuncionario de Nuevo León

Madre de Luciana y Héctor denuncia que lleva más de un año sin ver a sus hijos. | (Crédito: Jaqueline Viedma)

Jessica Vázquez sigue exigiendo el regreso de sus hijos, Héctor y Luciana, ya que tras la detención de Héctor “N”, quien es padre de los niños y los sustrajo con pretexto de unas vacacione hace más de un año, la complicidad familiar ha llevado a que los abuelos paternos los oculten de su madre, acusa la denunciante.

Héctor y Luciana fueron presuntamente sustraídos por sus abuelos paternos

Héctor N, exdirector del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León durante la administración de Samuel García, fue detenido el pasado 1 de julio en Hidalgo, sin embargo, días después salió del Centro de Reinserción Social de Jaltocán, luego de que el juez reclasificara el delito de violencia agravada a violencia familiar.

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“Cuando yo me entero que detienen al papá me voy corriendo por mis niños y ahora resulta que los abuelos paternos (Bonifacio “N” y Blanca “N”) y una empleada, que por cierto fue cómplice de mi esposo desde un principio, huyeron con mis niños”, asegura la madre de Héctor y Luciana, quien no ha dejado de buscar los medios legales para que ambos niños regresen a su lado.

En entrevista para Infobae México, la mujer comentó que pese al proceso y la denuncia de sustracción en contra de los familiares de Héctor N, las autoridades no han emprendido acciones de búsqueda, localización y restitución, ya que siguen esperando la orden del juez, sin embargo, “el Poder Judicial se fue de vacaciones”.

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Jessica Vázquez Zarza lleva más de 400 días sin ver a sus hijos: Héctor y Luciana, acusa a su expareja de ejercer violencia vicaria. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

El caso evidencia el ejercicio del poder en contra de las mujeres, desde el exfuncionario que ha mantenido a las dos infancias alejadas de su madre por año y medio, hasta las instituciones donde permean distintas omisiones.

Emiten Alerta Amber tras sustracción de infancias en Hidalgo

El 21 de diciembre de 2024, Héctor “N” viajó a Ciudad de México para tomar su periodo vacacional, “justo ese día mi abuela paterna se interno muy grave en el hospital, situación que aprovecho para llevarse a mis hijos a unas supuestas vacaciones”.

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El exfuncionario se llevó a los niños a Nuevo León, a decir de la denunciante, cuando ella fue al estado, se topó con amenazas “para irme del estado y que no volvería a ver a mis hijos”.

Los días han pasado y pese a que el hombre se encuentra en prisión domiciliaria, no han sido restituidos, aún con las múltiples solicitudes que ha hecho Jessica Vázquez, ya que asegura le han comentado que el retraso se debe a las “cargas de trabajo”.

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Emiten Alerta Amber tras sustracción de infancias en Hidalgo.

El pasado 2 de julio, las autoridades emitieron dos Alertas Amber en Hidalgo, una por Luciana, y otra por Héctor Damián, ambos fueron vistos por última vez en Huejutla de Reyes un día antes de la denuncia, la ficha de búsqueda menciona que “fueron retenidos por sus familiares de iniciales B. V. V., B. R. H. L. y R.I.Q.V. Desde entonces se desconoce su paradero”.

Las autoridades solicitan a las personas que puedan aportar alguna información sobre el paradero de las infancias comunicarse al siguiente número: 800-008-5400.

La violencia vicaria, un delito tipificado en México

La madre de Héctor y Luciana ha denunciado públicamente la violencia vicaria a la que se ha enfrentado en los últimos meses, la cual consiste en causar daño a una mujer a través de sus hijas, hijos, animales de compañía o personas de su entorno cercano, con la intención de hacerla sufrir. Esta forma de agresión proviene de una relación de matrimonio, concubinato o vínculo afectivo similar.

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La violencia vicaria es una forma de agresión contra las mujeres en México. | Jesús Áviles

Actualmente, la violencia vicaria ha sido tipificada en 31 entidades de México y las dos iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión también han sido avaladas. Chihuahua se mantiene como el único estado que no contempla medidas contra este tipo de agresión en contra de las mujeres.