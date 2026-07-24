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Xóchitl Gálvez condena asesinato de Alejandro Leyva y señala ataque contra la libertad de expresión

La excandidata presidencial afirmó que el crimen del periodista en Oaxaca representa un ataque contra la libertad de expresión y lamentó que ejercer el periodismo siga costando vidas en México

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Xóchitl Gálvez rechazó cualquier vínculo personal o político con los delitos atribuidos a su hermana.
Xóchitl Gálvez rechazó cualquier vínculo personal o político con los delitos atribuidos a su hermana.

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca, y aseguró que el crimen representa un ataque directo contra la libertad de expresión en México.

A través de sus redes sociales, la senadora señaló que el homicidio del comunicador “calló una voz crítica” y lamentó que ejercer el periodismo continúe siendo una actividad de alto riesgo en el país.

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“¡Callaron una voz crítica! El asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca, es un ataque artero en contra de la libertad de expresión. Lamentable que en México hacer tu trabajo te cueste la vida”, escribió.

Comunicado de Xóchitl Gálvez.
Comunicado de Xóchitl Gálvez.

Asimismo, expresó sus condolencias a familiares, amigos y al gremio periodístico.

Asesinato de Alejandro Leyva conmociona a Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana del 22 de julio mientras desayunaba en un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla.

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El periodista fue exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y era ampliamente conocido por su columna “El Zumbido del Moscardón”, desde donde realizaba análisis y críticas sobre la vida política de Oaxaca.

En sus publicaciones cuestionó de manera constante decisiones del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz, además de señalar presuntos casos de corrupción, nepotismo y abuso de autoridad. Horas antes de ser asesinado publicó una crítica sobre los resultados económicos de la Guelaguetza 2026.

El homicidio del periodista Alejandro Leyva generó indignación en Oaxaca, donde familiares, colegas y autoridades exigieron esclarecer el crimen. Crédito: CORTV
El homicidio del periodista Alejandro Leyva generó indignación en Oaxaca, donde familiares, colegas y autoridades exigieron esclarecer el crimen. Crédito: CORTV

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició las investigaciones correspondientes, realizó el análisis de cámaras del sistema C5 y solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, para fortalecer las indagatorias.

Gobierno de Oaxaca promete investigación sin especulaciones

El gobernador Salomón Jara Cruz condenó el homicidio y afirmó que ninguna diferencia derivada del ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia.

El mandatario reconoció que Alejandro Leyva era un periodista crítico de su administración y aseguró que la investigación se llevará a cabo de manera profesional y transparente, sin adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen.

Además, sostuvo que su administración buscará que se agoten todas las líneas de investigación para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Hombre de mediana edad con chaqueta clara, de pie detrás de un podio con "Conferencia de prensa" y dos micrófonos. Bandera de México y cuadro grande en el fondo.
El gobernador Salomón Jara aseguró que el asesinato de Alejandro Leyva será investigado con profesionalismo y sin adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen.(Imagen Ilustrativa Infobae)

PRI exige justicia y castigo para los responsables

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados también condenó el asesinato del periodista y exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente.

Los legisladores recordaron que Alejandro Leyva también se desempeñó como exsecretario de Comunicación del PRI en Oaxaca y destacaron que ejercía el periodismo con una postura crítica frente al poder.

En su pronunciamiento afirmaron que el asesinato confirma que informar, denunciar y cuestionar a las autoridades continúa siendo una actividad de alto riesgo en México, por lo que exigieron que el crimen no quede impune.

México suma siete periodistas asesinados en 2026

El asesinato de Alejandro Leyva elevó a siete el número de periodistas asesinados en México durante 2026, de acuerdo con organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Ha REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El asesinato de Alejandro Leyva elevó a siete el número de periodistas asesinados en México durante 2026, de acuerdo con organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Ha REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Con el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa señalan que México acumula siete periodistas asesinados durante 2026, una cifra que mantiene la preocupación por las condiciones de seguridad para quienes ejercen esta profesión.

Periodistas asesinados en México durante 2026

  • Francisco Alejandro Leyva Aguilar – Oaxaca
  • Roxana Guzmán Ramírez – Veracruz
  • Periodista asesinado en Puebla (caso reportado la semana previa al crimen de Leyva)
  • Otros cuatro periodistas, cuyos homicidios forman parte del registro de siete comunicadores asesinados en México durante 2026, de acuerdo con organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

El caso ocurre apenas días después del asesinato de otro comunicador en Puebla y semanas después del crimen de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, cuyo homicidio derivó en la detención de ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales.

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