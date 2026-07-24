Estatua de Felipe Calderón está por cumplir un año en suelo de Los Pinos

La estatua del expresidente Felipe Calderón está por cumplir un año en el suelo de Los Pinos. Crédito: Cuartoscuro

Al parecer las autoridades se olvidaron de él, pues la estatua de bronce del expresidente, Felipe Calderón, cumplirá un año de estár en el suelo del Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la Ciudad de México.

El Complejo Cultural Los Pinos destaca por la Calzada de los Presidentes, lugar en el que la única escultura que permanece en el piso –rodeada de lodo, ramas y a unos metros de su pedestal– es del expresidente emanado del PAN.

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Llama la atención que la estatua, de quien ostentó la titularidad del poder Ejecutivo Federal entre 2006 y 2012, aún permanece tirada, sobre todo porque en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum lo acusaron de llegar al poder tras un fraude.

De acuerdo con medios como El Financiero, al día de hoy, la Secretaría de Cultura, responsable del complejo, no ha dado la instrucción de levantar y colocar en su lugar la estatua del expresidente.

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¿Cómo terminó en el suelo la estatua de Felipe Calderón?

En julio de 2025, la pieza de cobre apareció en el suelo; lo primero que hicieron fue colocarle una bolsa negra sobre ella para cubrirla. Posteriormente, surgieron versiones de que pudo tratarse de un acto de vandalismo, pero no hubo confirmación de las autoridades.

Mientras que la versión oficial y la más conocida, es que el clima fue el causante de la caída de la estatua, durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de julio de 2025, las lluvias y fuertes vientos dieron paso a la caída de árboles en la Ciudad de México.

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El expresidente Felipe Calderón habitó en Los Pinos durante su administración.

Al parecer, uno de esos árboles cayó por el mal clima en el Complejo Cultural Los Pinos, mismo que golpeó la estatua de Calderón Hinojosa y provocó que terminara en el suelo.

Tras reportarse el hecho, la Secretaría de Cultura, a cargo de Claudia Curiel de Icaza informó que daría paso a la evaluación de los daños y, posteriormente, pasaría al proceso de restauración, aunque a la fecha no reportado avances de su trabajo.

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Calderón no es el único presente en Calzada de los Presidentes

Cabe señalar que en la Calzada de los Presidentes del Complejo Cultural Los Pinos están colocadas 14 estatuas de los exmandatarios que habitaron el recinto durante su administración:

Lázaro Cárdenas del Río.

Manuel Ávila Camacho.

Miguel Alemán Valdés.

Adolfo Ruiz Cortines.

Adolfo López Mateos.

Gustavo Díaz Ordaz

Luis Echeverría Álvarez.

José López Portillo.

Miguel de la Madrid.

Carlos Salinas de Gortari.

Ernesto Zedillo.

Vicente Fox.

Felipe Calderón.

Enrique Peña Nieto.

AMLO puso fin a la tradición

Sin embargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador terminó con la tradición al decidir que Los Pinos ya no fueran la residencia oficial del titular del Poder Ejecutivo Federal, y transformarlo en un complejo cultural.

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En lugar de vivir en Los Pinos, López Obrador optó por habitar y dirigir el país desde Palacio Nacional, decisión que implicó que no haya una escultura suya en el recinto y que sea colocada en la Calzada de los Presidentes.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió vivir en Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Archivo)

Cabe señalar que el Complejo Cultural de Los Pinos también reúne esculturas de otros personajes de la historia mexicana, no solo mandatarios.

¿Lo harán a propósito? Pues el 24 de julio estará cumpliendo un año, en el piso del ahora Complejo Cultural Los Pinos, la estatua del expresidente Felipe Calderón. La Secretaría de Cultura, encargada del recinto, poco o nada ha hecho para siquiera colocarla en su lugar.

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