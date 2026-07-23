Se cae fichaje del América, David Vázquez no jugará con las águilas por esta razón

Las Águilas no podrán contratar a David Vázquez (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Vázquez, jugador estadounidense del San Diego F.C., estuvo cerca de reforzar al Club América para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, sin embargo, de último momento, la directiva se enteró de una situación que impide contratar al futbolista de 20 años.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, periodista argentino y especialista en fichajes, David Vázquez no puede salir de los Estados Unidos sino hasta enero del 2027 por temas de documentación.

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“Al Club América no le puede pasar estas cosas: resulta que cuando se acercó a San Diego, y cuando estaba bastante avanzada la negociación con San Diego, se enteró que por una cuestión de papeles, el propio David Vázquez no puede irse de Estados Unidos hasta enero del año que viene", reveló en un video.

“Por más que hubiese arreglado con San Diego cosas que estaba cerca, el jugador no se va a mover de Estados Unidos hasta enero del año que viene. El año próximo lo puede comprar el Club América o lo puede comprar por ahí cualquier otro club de México, pero hay una traba de papeles que le impide a David Vázquez salir de la MLS“. agregó César Luis Merlo.

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Por esa razón, en el Club América frenarán las negociaciones que tenían avanzadas con el San Diego F.C. y buscarán por otros pasillos para conseguir los refuerzos que necesita el técnico, Guillermo Almada, para tener un equipo mayormente competitivo.

Más bajas que altas en el Club América

Las Águilas enfrentarán al Atlante sin altas en su nómina. (Mexsport)

Las Águilas siguen sin presentar refuerzos una vez que comenzó el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. El equipo Azulcrema decidió hacer una limpia antes de comenzar la temporada 2026-27. Los jugadores: Rodrigo Dourado, Vinicius Lima y Thiago Espinosa fueron excluidos del primer equipo con apenas seis meses de estadía.

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Ninguno de los tres elementos dio el ancho en el Clausura 2026 por lo que la institución no los registró para este torneo Por otro lado, el chileno Víctor Dávila continúa en el Nido de Coapa, pero no verá actividad en este certamen debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Aparte de los jugadores que se mencionan en el párrafo anterior, las Águilas agradecieron a los mexicanos: Jonathan dos Santos y Néstor Araujo al cerrar su etapa con el Club América. Por lo pronto, ninguno de los dos jugará en el Apertura 2026 y se desconoce tomarán una decisión sobre su futuro profesional.

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Triunfo agónico en Querétaro

El portero mexicano publicó un video de despedida, agradeciendo a sus fans que lo apoyaron en su carrera como futbolista profesional.

Club América derrotó a Querétaro FC por marcador de 1-0 en la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Henry Martín falló un penalti cuando el tanteo seguía en tablas, pero a los 83 minutos Isaías Violante logró el gol ganador en el estadio Corregidora.

Este viernes 24 de julio los emplumados enfrentarán a los Potros de Hierro del Atlante FC en el Monumental estadio Azteca, sin embargo perderán a otro jugador para la fecha dos, hablamos de Alan Cervantes, quien sufrió la expulsión en el duelo contra Querétaro FC.

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¿A qué hora se juega el Atlante vs América?

Potros y Águilas rivales en el Azteca. (Ilustración: Jovani Pérez)

De acuerdo a la programación de la Liga Mx, el encuentro tomará el horario estelar de las 21:00 p.m. (tiempo de México). América suma tres unidades mientras que Atlante FC debutó con derrota frente a Club Necaxa en su primer partido en Primera División después de doce años.

Calendario del Club América en el Apertura 2026

Jornada 1 , 18 de julio: Querétaro vs. América (Ganó 0-1).

Jornada 2 , 24 de julio: Atlante vs. América .

Jornada 3 , 2 de agosto: América vs. Santos Laguna .

Jornada 4 , 16 de agosto: América vs. Atlético San Luis .

Jornada 5 , 21 de agosto: FC Juárez vs. América .

Jornada 6 , 29 de agosto: América vs. Puebla .

Jornada 7 , 5 de septiembre: América vs. Tijuana .

Jornada 8 , 11 de septiembre: Cruz Azul vs. América .

Jornada 9 , 19 de septiembre: América vs. Chivas

Jornada 10 , 27 de septiembre: Necaxa vs. Améric . a .

Jornada 11 , 10 de octubre: América vs. Monterrey .

Jornada 12 , 17 de octubre: León vs. América .

Jornada 13 , 21 de octubre: Atlas vs. América .

Jornada 14 , 25 de octubre: América vs. Pachuca .

Jornada 15 , 31 de octubre: América vs. Toluca .

Jornada 16 , 7 de noviembre: Pumas UNAM vs. América .

Jornada 17, 21 de noviembre: Tigres UANL vs. América.