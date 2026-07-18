México Deportes

Equipos de la Liga de Expansión MX se unen contra la eliminación del ascenso y descenso

Bajo el lema de “El futbol es de todxs”, los clubes alertan que el nuevo modelo de la Liga MX prioriza lo económico sobre el mérito deportivo

Guardar
Google icon
La estructura de la Liga de Expansión MX se ha visto sacudida ante el nuevo reglamento, lo cual ha provocado molestía que podría transformarse en demandas ante el TAS. (Jovani Pérez)
La estructura de la Liga de Expansión MX se ha visto sacudida ante el nuevo reglamento, lo cual ha provocado molestía que podría transformarse en demandas ante el TAS. (Jovani Pérez)

La decisión de la Federación Mexicana de Futbol de eliminar de manera definitiva el ascenso y descenso para la temporada 2026-2027 marca un punto de quiebre en el futbol mexicano.

Este cambio generó respuestas públicas de varios clubes de la Liga de Expansión MX afectados, que ahora se encuentran articulando una defensa conjunta del mérito deportivo.

PUBLICIDAD

Liga Expansión MX - ascenso y descenso FMF
El nuevo reglamento de la FMF elimina la multa económica al último lugar de la tabla que se destinaba al desarrollo de la Liga de Expansión.(X/ @LigaMXExpansion)

En las últimas horas, los equipos han hecho públicos comunicados y estrategias para exigir el respeto al derecho de competir por un lugar en la Liga MX.

Clubes de Expansión MX rechazan el nuevo sistema en el futbol mexicano

Las directivas de los principales clubes de la Liga de Expansión MX han fijado postura, señalando los riesgos de eliminar el ascenso y descenso:

PUBLICIDAD

  • Leones Negros de la UdeG expresó que el mérito deportivo es esencial y que su ausencia empobrece todo el futbol mexicano.
  • Atlético Morelia subrayó la importancia de mantener abierta la competencia para la reconstrucción del tejido social de Michoacán.
  • Atlético La Paz afirmó: “El mérito deportivo no es un formato de torneo, es un principio fundamental que le da sentido a este deporte”.
  • Cancún FC señaló que el éxito global del futbol sólo es posible con sistemas abiertos y ascensos deportivos.
  • Mineros de Zacatecas resaltó que el futbol se construye desde abajo, con fuerzas básicas y trabajo diario en los estados.
Clubes de la Liga de Expansión MX publicaron comunicados para exigir el respeto al mérito deportivo y el derecho a competir por un lugar en la Liga MX. (X/ Mineros de Zacatecas)
Clubes de la Liga de Expansión MX publicaron comunicados para exigir el respeto al mérito deportivo y el derecho a competir por un lugar en la Liga MX. (X/ Mineros de Zacatecas)

De esta manera, todos los clubes destacaron en sus mensajes la importancia de la cantera, la formación de futbolistas mexicanos y la necesidad de un sistema que premie el esfuerzo y no lo económico.

El reglamento de la FMF cierra el ascenso deportivo

El nuevo reglamento de la FMF establece que:

  • Ningún club descenderá o ascenderá por méritos deportivos a partir de la temporada 2026-2027.
  • Se elimina la multa económica al último lugar de la tabla, que antes se destinaba al desarrollo de la Liga de Expansión.
  • El ascenso quedó eliminado desde 2019, cuando Atlético San Luis subió por última vez a la Primera División.
  • La única manera de llegar a la Liga MX actualmente es adquiriendo la franquicia disponible de otro club, como ocurrió con el Atlante tras la desaparición de Mazatlán.
Atlante
El Atlante logró volver al máximo circuito desde la vía económica, tras adquiriri la franquicia de Mazatlán FC. (Foto: Jovani Pérez)

Mientras se resuelve la disputa y la discusión pública sigue abierta, los equipos de Expansión MX insisten en que el mérito deportivo es la base para el crecimiento del futbol mexicano.

Acciones legales y posible estrategia frente al TAS

A la par de los pronunciamientos públicos, los clubes estarían articulando acciones legales para intentar revertir la decisión de la FMF.

El periodista David Medrano reportó que los equipos buscan acudir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la unanimidad como argumento. El antecedente inmediato fue en 2025, cuando solamente seis equipos mantuvieron la demanda ante el tribunal y la resolución no les favoreció.

Los clubes de Expansión MX habrían preparado acciones legales para acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y revertir la decisión de la FMF. EFE/ Laurent Gillieron
Los clubes de Expansión MX habrían preparado acciones legales para acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y revertir la decisión de la FMF. EFE/ Laurent Gillieron

En este sentido, las directivas informaron que ya están defendiendo sus derechos ante instancias jurisdiccionales competentes, aunque sin especificar aún el detalle de las demandas.

Temas Relacionados

Liga de Expansión MXLiga MXPrimera DivisiónascensodescensoFMFTASmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

El agresor descendió de un Volkswagen blanco la mañana de este 17 de julio y con un rifle de alto poder disparó contra la fachada del domicilio

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

El histórico periodista criticó al ente rector por seguir el modelo de los deportes en Estados Unidos rumbo al juego entre España y Argentina

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

El conductor de “Ventaneando” visitó una fundación tras los reclamos por sus declaraciones que se calificaron como apología al maltrato animal

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Survivor México 2026: estos son los objetos prohibidos que los participantes no podrán ingresar

Los nuevos sobrevivientes eligieron su objeto para la competencia

Survivor México 2026: estos son los objetos prohibidos que los participantes no podrán ingresar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre

Empresario que agredió a recepcionista en Santa Fe estaría ligado a Los Chapitos: aparece en narcovolantes

ENTRETENIMIENTO

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

Survivor México 2026: estos son los objetos prohibidos que los participantes no podrán ingresar

Emiliano Aguilar sorprende con su nuevo tatuaje y despierta sospechas con Gala Montes

Esta fue la última publicación de Mauro, el hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

Fofo Márquez publica carta desde la cárcel: “El delito por el que me juzgan está fabricado”

DEPORTES

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

Guillermo Pacheco, árbitro mexicano, tendrá participación en la final del Mundial 2026

No sería el Chino Huerta: esta es la bomba mundialista que realmente llegaría a Toluca

Quién es Hugo Cuypers, posible refuerzo de Rayados de Monterrey

Ramón Juárez deja claro mensaje previo al debut del América: “El tricampeonato ya pasó”