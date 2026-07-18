Equipos de la Liga de Expansión MX se unen contra la eliminación del ascenso y descenso

La estructura de la Liga de Expansión MX se ha visto sacudida ante el nuevo reglamento, lo cual ha provocado molestía que podría transformarse en demandas ante el TAS. (Jovani Pérez)

La decisión de la Federación Mexicana de Futbol de eliminar de manera definitiva el ascenso y descenso para la temporada 2026-2027 marca un punto de quiebre en el futbol mexicano.

Este cambio generó respuestas públicas de varios clubes de la Liga de Expansión MX afectados, que ahora se encuentran articulando una defensa conjunta del mérito deportivo.

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El nuevo reglamento de la FMF elimina la multa económica al último lugar de la tabla que se destinaba al desarrollo de la Liga de Expansión.(X/ @LigaMXExpansion)

En las últimas horas, los equipos han hecho públicos comunicados y estrategias para exigir el respeto al derecho de competir por un lugar en la Liga MX.

Clubes de Expansión MX rechazan el nuevo sistema en el futbol mexicano

Las directivas de los principales clubes de la Liga de Expansión MX han fijado postura, señalando los riesgos de eliminar el ascenso y descenso:

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Leones Negros de la UdeG expresó que el mérito deportivo es esencial y que su ausencia empobrece todo el futbol mexicano.

Atlético Morelia subrayó la importancia de mantener abierta la competencia para la reconstrucción del tejido social de Michoacán.

Atlético La Paz afirmó: “El mérito deportivo no es un formato de torneo, es un principio fundamental que le da sentido a este deporte”.

Cancún FC señaló que el éxito global del futbol sólo es posible con sistemas abiertos y ascensos deportivos.

Mineros de Zacatecas resaltó que el futbol se construye desde abajo, con fuerzas básicas y trabajo diario en los estados.

Clubes de la Liga de Expansión MX publicaron comunicados para exigir el respeto al mérito deportivo y el derecho a competir por un lugar en la Liga MX. (X/ Mineros de Zacatecas)

De esta manera, todos los clubes destacaron en sus mensajes la importancia de la cantera, la formación de futbolistas mexicanos y la necesidad de un sistema que premie el esfuerzo y no lo económico.

El reglamento de la FMF cierra el ascenso deportivo

El nuevo reglamento de la FMF establece que:

Ningún club descenderá o ascenderá por méritos deportivos a partir de la temporada 2026-2027.

Se elimina la multa económica al último lugar de la tabla , que antes se destinaba al desarrollo de la Liga de Expansión.

El ascenso quedó eliminado desde 2019 , cuando Atlético San Luis subió por última vez a la Primera División.

La única manera de llegar a la Liga MX actualmente es adquiriendo la franquicia disponible de otro club, como ocurrió con el Atlante tras la desaparición de Mazatlán.

El Atlante logró volver al máximo circuito desde la vía económica, tras adquiriri la franquicia de Mazatlán FC. (Foto: Jovani Pérez)

Mientras se resuelve la disputa y la discusión pública sigue abierta, los equipos de Expansión MX insisten en que el mérito deportivo es la base para el crecimiento del futbol mexicano.

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Acciones legales y posible estrategia frente al TAS

A la par de los pronunciamientos públicos, los clubes estarían articulando acciones legales para intentar revertir la decisión de la FMF.

El periodista David Medrano reportó que los equipos buscan acudir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la unanimidad como argumento. El antecedente inmediato fue en 2025, cuando solamente seis equipos mantuvieron la demanda ante el tribunal y la resolución no les favoreció.

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Los clubes de Expansión MX habrían preparado acciones legales para acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y revertir la decisión de la FMF. EFE/ Laurent Gillieron

En este sentido, las directivas informaron que ya están defendiendo sus derechos ante instancias jurisdiccionales competentes, aunque sin especificar aún el detalle de las demandas.