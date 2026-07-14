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Efraín Juárez fracasa en Hungría y es eliminado de Champions League

Pese a la localía, el exentrenador de Pumas no tuvo el mejor debut tras no lograr clasificar al Győri ETO a la siguiente ronda

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Tras la eliminación en el torneo principal, Juárez y sus dirigidos ahora tendrán que concentrarse en las siguientes competiciones europeas para no acumular más fracasos. REUTERS/Eloisa Sanchez
Tras la eliminación en el torneo principal, Juárez y sus dirigidos ahora tendrán que concentrarse en las siguientes competiciones europeas para no acumular más fracasos. REUTERS/Eloisa Sanchez

La llegada de Efraín Juárez al futbol de Hungría continúa generando gran expectativa y presión inmediata.

El reto de competir en la máxima vitrina europea terminó antes de lo esperado para el exentrenador de Pumas, quien en su debut ya afrontó su primera eliminación en el Viejo Continente.

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El Győri ETO pierde ante el Vikingur Reykjavik con marcador global de 3-2 y se despide del torneo principal de la UEFA. (Facebook/ ETO FC)
El Győri ETO pierde ante el Vikingur Reykjavik con marcador global de 3-2 y se despide del torneo principal de la UEFA. (Facebook/ ETO FC)

El Győri ETO cayó en la primera ronda clasificatoria de la Champions League ante el Vikingur Reykjavik de Islandia, con un marcador global de 3-2. Este resultado obliga al equipo a replantear su temporada y buscar revancha en otro torneo europeo.

Al Győri ETO no le alcanza la localía para avanzar

El duelo de vuelta en Hungría concentró las esperanzas del proyecto de Juárez. El ambiente en el ETO Stadion reflejó la expectativa de la afición local por lograr una remontada que mantuviera vivo el sueño europeo.

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  • El Győri ETO inició el partido con desventaja tras perder el juego de ida 1-0.
  • El conjunto húngaro recibió un gol al minuto 34, lo que lo obligó a buscar tres anotaciones para avanzar.
  • Cuatro minutos después, Milán Vitális marcó de penal y en tiempo agregado, un autogol igualó el marcador global 2-2 antes del descanso.
  • El segundo tiempo arrancó con un golpe anímico: Daníel Hafsteinsson marcó el empate y el 3-2 global.
Daníel Hafsteinsson anotó en el segundo tiempo, poniendo el 3-2 global para el Vikingur Reykjavik, resultado que definió la eliminación del ETO. (X/ @vikingurfc)
Daníel Hafsteinsson anotó en el segundo tiempo, poniendo el 3-2 global para el Vikingur Reykjavik, resultado que definió la eliminación del ETO. (X/ @vikingurfc)

En este sentido, la reacción ofensiva del equipo de Juárez no rindió frutos y el tiempo se agotó. El empate en casa resultó insuficiente y el club quedó eliminado del torneo principal de la UEFA.

Efraín cuestiona al arbitraje y demuestra falta de contundencia

En medio del drama, las decisiones arbitrales se convirtieron en tema de conversación. Los locales y su entrenador vivieron un partido intenso dentro y fuera de la cancha.

  • El Győri ETO reclamó dos posibles penales en el primer tiempo, ambos desestimados por el árbitro.
  • La banca húngara mostró inconformidad con las marcaciones, mientras la presión crecía cada vez más ante la desventaja.
  • Juárez realizó cambios ofensivos buscando revertir la situación, pero la falta de contundencia frente al arco rival complicó el panorama.
Juárez reclamó dos posibles penales en el primer tiempo y ordenó cambios en la segunda mitad que no fueron suficientemente contundentes para revertir el marcador adverso. (Facebook/ ETO FC)
Juárez reclamó dos posibles penales en el primer tiempo y ordenó cambios en la segunda mitad que no fueron suficientemente contundentes para revertir el marcador adverso. (Facebook/ ETO FC)

Así, las acciones polémicas y la incapacidad de definir en momentos clave reforzaron la frustración en el grupo. La eliminación deja una sensación de oportunidad perdida para el entrenador mexicano.

La Conference League, última esperanza para el proyecto de Juárez

El desenlace negativo en la Champions obliga a Juárez y al Győri ETO a dirigir de inmediato la mirada en su siguiente objetivo.

  • El Győri ETO enfrentará la segunda ronda clasificatoria de la Conference League en busca de seguir en Europa.
  • El rival saldrá del perdedor entre el Klaksvík de Islas Feroe y el Atert Bissen de Luxemburgo.
La Conference League se vuelve la última vía europea para Juárez y el Győri ETO, que esperarán rival entre Klaksvík y Atert Bissen. (Facebook/ETO FC)
La Conference League se vuelve la última vía europea para Juárez y el Győri ETO, que esperarán rival entre Klaksvík y Atert Bissen. (Facebook/ETO FC)

La Conference League se convierte en la única vía para seguir en competencias internacionales. La temporada sigue abierta, pero el margen de error se reduce tras el primer fracaso del mexicano en el futbol europeo.

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