Quién es Hugo Cuypers, el estelar refuerzo de Monterrey para el Clausura 2026

El conjunto regio busca regresar a los primeros lugares de la tabla general. (Credit: Melissa Tamez-Imagn Images)

El mercado de fichajes de la Liga MX continúa arrojando sorpresas de calibre internacional para el Torneo Apertura 2026. En un movimiento estratégico para apuntalar su ataque, Monterrey ha amarrado la incorporación del delantero belga Hugo Cuypers, quien arribó a la Sultana del Norte procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS).

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el atacante europeo fue recibido por una concurrida presencia de medios de comunicación y aficionados.

Emocionado por el cálido recibimiento, Cuypers no ocultó su entusiasmo tras completar su viaje para someterse a los exámenes médicos y físicos correspondientes, previo a la firma de su contrato con el conjunto albiazul.

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“Estoy muy emocionado. Ver a todos ustedes aquí solo para darme la bienvenida es un honor para mí. Es un orgullo formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al máximo de sus capacidades. Daré todo lo que tengo; eso es todo lo que puedo prometer”, declaró el goleador a su llegada a suelo regiomontano.

Su cercanía con el futbol mexicano lo hizo familiarizarse más rápido con el equipo regio. (Credit: Talia Sprague-Imagn Images)

¿Por qué eligió a Rayados sobre otras opciones en el mercado?

La llegada de Hugo Cuypers al fútbol mexicano no ocurrió por casualidad. Pese a contar con un lugar privilegiado en la MLS y despertar interés en otras latitudes, el atacante belga dejó en claro que la propuesta del Club de Fútbol Monterrey destacó desde el primer momento por encima de cualquier otra alternativa.

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Entre los factores clave que inclinaron la balanza para concretar su traspaso se encuentran:

Afinidad con la cultura futbolística de México: Cuypers destacó el fervor y la pasión con la que se vive el balompié en el país. “Algo que realmente me atrae es la cultura futbolística en México. Además, considero que se adapta perfectamente a mi estilo de juego”, explicó. El proyecto deportivo y el prestigio de Monterrey: la directiva albiazul y el cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda presentaron una propuesta sólida que entusiasmó al ariete desde las primeras conversaciones. “Monterrey es un gran club y las conversaciones fueron muy positivas desde el principio. Estoy muy emocionado con esta oportunidad”, afirmó. Referencias 100% positivas: Antes de tomar la decisión final, el jugador de 29 años buscó asesoría con futbolistas y conocidos con experiencia previa en la ciudad de Monterrey y en la Liga MX. “He hablado con muchas personas y todo lo que me dijeron sobre el club y la ciudad fue súper positivo”, reveló.

Asimismo, el entorno en Chicago facilitó las gestiones, dado que la reciente contratación de la súper estrella polaca Robert Lewandowski por parte del Chicago Fire abrió un escenario ideal para que el belga buscara un nuevo reto protagónico, encontrando en la plantilla de Matías Almeyda el hábitat perfecto para liderar el eje del ataque.

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Será un elemento importante en las aspiraciones de la Pandilla en torneos internacionales. (Credit: Talia Sprague-Imagn Images)

¿Quién es Hugo Cuypers y cuál ha sido su trayectoria en Europa y la MLS?

Nacido el 7 de febrero de 1997 en Lieja, Bélgica, Hugo Cuypers es un centrodelantero moderno de 29 años que se caracteriza por su gran capacidad física, remate de primera intención, inteligencia para desmarcarse en el área y un incansable trabajo de presión sobre las salidas rivales.

Su formación futbolística comenzó en las categorías inferiores del histórico Standard de Lieja en su país natal. Sin embargo, su camino hacia el profesionalismo al más alto nivel requirió de constancia y pasos firmes por diversas ligas europeas:

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Inicios y consolidación en Grecia y Francia: Tras un paso a préstamo por el Seraing belga, dio el salto al Ergotelis de la segunda división de Grecia, donde tuvo una irrupción goleadora sensacional que le valió ser fichado por el gigante griego Olympiacos . Posteriormente acumuló valiosos minutos en el Ajaccio del fútbol francés.

Retorno triunfal a Bélgica (KV Mechelen y KAA Gent): En la temporada 2021-2022 regresó a la Pro League de su país con el KV Mechelen , registrando actuaciones destacadas que propiciaron su traspaso al KAA Gent . Fue en este último club donde Cuypers vivió el punto culminante de su carrera en Europa, consagrándose como el máximo goleador de la Liga de Bélgica en la temporada 2022-2023 tras anotar más de 30 goles en todas las competiciones.

Paso por la Major League Soccer (Chicago Fire): Sus descomunales números en Bélgica atrajeron el interés del Chicago Fire, equipo que a principios de 2024 realizó una de las compras más costosas en la historia de la franquicia para convertirlo en su Jugador Franquicia. En la MLS, el belga demostró de inmediato su efectividad de cara al arco rival antes de llamar la atención de la directiva regiomontana.