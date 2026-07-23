Perrito celebra su cumpleaños con una piñata de Pedro Sola y Pati Chapoy y desata burlas en redes

: Los internautas relacionaron el curioso festejo con la polémica que envolvió recientemente a los presentadores de Ventaneando.

Un perro salchicha llamado Benito se convirtió en la nueva sensación de las redes sociales luego de que su fiesta de cumpleaños tuviera un invitado muy peculiar: una piñata con las imágenes de los conductores de Ventaneando, Pedro Sola y Pati Chapoy. El curioso festejo fue compartido por su dueña, Lizzy, quien aparece ayudando a su mascota a romper la piñata mientras familiares y amigos celebran el momento.

Las imágenes rápidamente comenzaron a acumular miles de reproducciones y provocaron una ola de comentarios llenos de humor, pues muchos usuarios aseguraron que el can lucía más confundido que emocionado durante el festejo. “Jaja ese salchi se ve taaan consentido que ya nada le emociona”, “el perrito con cara de asco al ver a los personajes de la piñata” y “Pobre Benito el quería de Paw Patrol y le saliste con esas chingaderas”, fueron algunas de las reacciones que más llamaron la atención entre los internautas.

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Sin embargo, la elección de los rostros de Pedro Sola y Pati Chapoy para la piñata no fue una casualidad. El video hace referencia a la controversia que ambos conductores protagonizaron recientemente tras expresar opiniones sobre las personas que conviven con sus perros en espacios públicos, declaraciones que generaron una fuerte discusión en redes sociales y que incluso derivaron en críticas por parte de organizaciones defensoras de los animales.

¿Por qué Pedro Sola es criticado en redes por los perros?

La polémica comenzó durante una emisión de Ventaneando, cuando Pedro Sola manifestó su rechazo a que algunas personas ingresen con sus mascotas a restaurantes, supermercados y otros establecimientos. En ese contexto, el conductor realizó comentarios que fueron ampliamente cuestionados, al afirmar que le daban ganas de “aventarles una carne envenenada” a los perros y de “darle un balazo” a quienes consideran a sus mascotas como si fueran sus hijos. Durante la conversación, Pati Chapoy respaldó parte del debate, lo que provocó que ambos se convirtieran en tendencia y recibieran miles de críticas en plataformas digitales.

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Reviven video donde Pedro Sola admite odiar a los perros. (TikTok)

Tras la ola de reacciones, Pedro Sola ofreció una disculpa pública y aclaró que sus declaraciones fueron desafortunadas y nunca tuvieron la intención de promover el maltrato animal. Aun así, la controversia continuó creciendo e incluso organizaciones protectoras de animales presentaron una denuncia al considerar que sus palabras podían interpretarse como una apología de la violencia contra las mascotas. En ese contexto, el cumpleaños de Benito y su peculiar piñata revivieron el debate y volvieron a colocar a los conductores de Ventaneando en el centro de la conversación en redes sociales.