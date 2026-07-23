México

Salomón Jara se compromete a esclarecer asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar

Colectivos de periodistas, organizaciones de derechos humanos han condenado el homicidio y piden protección a comunicadores

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Hombre de mediana edad con chaqueta clara, de pie detrás de un podio con "Conferencia de prensa" y dos micrófonos. Bandera de México y cuadro grande en el fondo.
Un funcionario con expresión seria ofrece declaraciones durante una conferencia de prensa con una bandera de México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Oaxaca, Salomón jara Cruz, reiteró el respaldo estatal a la investigación por el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, desde su cuenta oficial ‘X’ y sostuvo que “la verdad y la justicia deben prevalecer”, tras el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR).

Jara Cruz reaccionó así a la decisión de la FGR de ejercer su facultad para investigar el caso a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH). En su publicación, señaló que las autoridades estatales y la Fiscalía del estado colaborarán en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsables.

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Asesinato de Alejandro Leyva Aguilar y su relación con su profesión

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en un establecimiento en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

En la última publicación de su columna “El Zumbido del Moscardón”, el periodista rechazó las imputaciones por un supuesto daño a la administración pública y negó desvío de recursos durante su dirección de la CORTV (hasta el 2020).

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A municipal police pickup truck secures the crime scene where Mexican journalist Alejandro Leyva Aguilar, 58, was killed when he was eating at a restaurant in the San Pablo Etla community, Oaxaca State, Mexico, on July 22, 2026. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, who was the director of a local television station and wrote a political column, was killed by armed men who arrived on a motorcycle in the municipality of San Pablo Etla, a source from the prosecutor�s office told AFP. (Photo by VIRGILIO LUIS / AFP)
A municipal police pickup truck secures the crime scene where Mexican journalist Alejandro Leyva Aguilar, 58, was killed when he was eating at a restaurant in the San Pablo Etla community, Oaxaca State, Mexico, on July 22, 2026. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, who was the director of a local television station and wrote a political column, was killed by armed men who arrived on a motorcycle in the municipality of San Pablo Etla, a source from the prosecutor�s office told AFP. (Photo by VIRGILIO LUIS / AFP)

Además, insistió en que no alteraría su línea editorial para beneficiar al gobierno estatal y reafirmó su compromiso con la libertad de prensa.

El 21 de noviembre de 2025, Leyva Aguilar utilizó su cuenta de Facebook para denunciar públicamente un presunto hostigamiento judicial.

En ese mensaje, detalló que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) había iniciado un procedimiento administrativo vinculado con la cuenta pública de 2019, hecho que calificó como una “persecución con fines de censura o autocensura” motivada por sus análisis y críticas sobre la política de Oaxaca.

También responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz de cualquier daño a su integridad o la de su familia, escribiendo: “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”. Horas después de esa publicación, fue asesinado.

Condenan el asesinato del periodista

Periodistas miembros de distintos colectivos condenaron el homicidio del periodista, como el Foro Nacional de Periodistas, que a través de su dirigente, Humberto Cruz, expresó que con la muerte de Alejandro Leyva, además de la pérdida, es un ataque al gremio, pues pretende silenciar el ejercicio crítico, testimonio recuperado por La Jornada.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pronunciamiento público y que emitan un exhorto al Estado para mejorar la protección de los periodistas y garantizar investigaciones y sanciones en los homicidios de comunicadores en el país.

La SIP exige a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca, el séptimo comunicador asesinado en México en 2026. (Redes sociales)
La SIP exige a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca, el séptimo comunicador asesinado en México en 2026. (Redes sociales)

Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a las condenas, pues a través de una publicación en ‘X’, exigió a las autoridades investigar el asesinato pronto y exhaustivamente para “castigar con todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales de este crimen”:

El PRI recordó que fue exsecretario de Comunicación del tricolor en Oaxaca, señaló que Francisco Alejandro “fue una voz rítica del gobierno actual y ejerció el periodismo con firmeza. Su asesinato confirma que, en México, informar, denunciar y cuestionar al poder se ha convertido en una profesión de alto riesgo.

Este jueves 23 de abril, se llevó a cabo el funeral del periodista oaxaqueño.

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