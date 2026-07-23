Presencia femenina en el periodismo mexicano permanece estancada: solo 32% de las noticias las escriben mujeres

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La presencia de mujeres en el periodismo mexicano no mostró avances en los últimos cinco años, pues a la fecha solo 32 de cada 100 noticias fueron redactadas por reporteras y comunicadoras, según el Séptimo Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP), coordinado en México por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

El informe reflejó que al corte de mayo del 2025, la brecha de género en las redacciones no tuvo cambios pese a los esfuerzos de periodistas, académicas y observatorios universitarios.

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El estudio contó con la participación de la Red Nacional de Periodistas, académicas de escuelas de periodismo y comunicación, el ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO, y la Red de Observatorios de Medios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (ROMCONEICC), quienes colaboraron en el seguimiento y análisis de los medios mexicanos.

Ese día se revisaron 136 noticias en sitios web, 122 en periódicos, 272 en radio, 191 en televisión y 287 publicaciones en redes sociales.

Los resultados mostraron que las mujeres fueron autoras de solo una tercera parte de las notas.

La proporción de mujeres como presentadoras fue de 48%, y como reporteras, de 44%. Entre las fuentes y sujetos mencionados en las noticias, apenas 31% eran mujeres en radio, 28% en periódicos y 34% en televisión.

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Por sectores temáticos, la participación femenina fue de 13% en política y gobierno, 18% en economía, 15% en ciencia y salud, 31% en temas sociales y legales, 46% en crimen y violencia, y 47% en género.

En el rol de tema central del reportaje, las mujeres representaron 33%, mientras que como portavoces o representantes, solo 26%. Como expertas o comentaristas, 38%.

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La función de experiencia personal alcanzó 41%, mientras que el testimonio ocular fue de 20% y la opinión popular de 22%.

Los casos más visibles de mujeres en la agenda informativa ese día incluyeron la supuesta solicitud de nacionalidad española de Beatriz Gutiérrez Muller, la acusación de corrupción contra Sandra Cuevas, y la mención de mujeres vinculadas a delitos como trata y narcotráfico.

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También destacaron la hospitalización de la cantante Federica Quijano y el asesinato de la activista Karina Ruiz Ocampo en Jalisco.

El informe destacó que la cobertura de temas políticos ese día estuvo marcada por la elección de la primera presidenta de México y la gran participación de mujeres en candidaturas y en el Senado, así como la designación de Adrián Rubalcava Suárez como nuevo titular del Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de México.

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Otros temas relevantes fueron la cobertura de la elección del nuevo Papa y la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Para CIMAC y las organizaciones participantes, estos resultados confirman que la brecha de género en el periodismo mexicano persiste y que la presencia de mujeres en la autoría de noticias y como fuentes sigue siendo limitada, especialmente en los sectores de mayor peso público y político.

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Violencia contra mujeres periodistas

La violencia contra mujeres periodistas en México sumó 39 casos de agresiones y ataques en lo que va de 2026, según el registro de CIMAC.

Los ataques ocurrieron en quince entidades, con mayor número en San Luis Potosí (6 casos), Coahuila, Estado de México, Ciudad de México y Aguascalientes (4 cada uno). También se reportaron agresiones en Durango (3), Guerrero (3), Querétaro (2), Puebla (2), Quintana Roo (2), y con un caso en Baja California, Nayarit, Jalisco, Yucatán y Morelos.

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Los medios digitales fueron la principal plataforma donde ocurrieron los ataques, con 27 casos, lo que representa el 67% del total.

En televisión hubo seis casos y entre periodistas independientes o freelancers se reportaron cuatro. En dos situaciones no se pudo identificar el medio donde ocurrió la agresión.

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La mayoría de los ataques se relacionaron con temas políticos, que sumaron 20 casos. Los derechos humanos estuvieron presentes en 11 casos y las noticias sobre sociedad en cinco.

Otros temas que motivaron agresiones incluyeron protestas feministas, corrupción, gestión pública, cobertura del Congreso, libertad de expresión, denuncias ciudadanas, estructuras criminales, coberturas electorales, desapariciones y eventos naturales o accidentes.

En cuanto al tipo de investigación, el 25.6% de los ataques se dio durante la cobertura de protestas feministas, el 17.9% en investigaciones sobre corrupción y el 15.4% al informar sobre gestión pública. También hubo agresiones vinculadas al Congreso (10.3%), libertad de expresión (7.7%), denuncia ciudadana (5.1%), estructuras criminales (5.1%), cobertura electoral (2.6%), desapariciones (2.6%) y eventos naturales o accidentes (2.6%).

Respecto al perfil del agresor, el 30.8% de las agresiones provinieron de funcionarios estatales.

Manifestantes estuvieron involucrados en el 20.5% de los casos, mientras que personas civiles y casos sin identificar representaron 12.8% cada uno.

También se registraron agresiones por parte de medios, periodistas, usuarios de redes sociales (5.1% cada uno), equipos de partidos políticos, funcionarios federales y personas defensoras de derechos humanos (2.6% cada uno).