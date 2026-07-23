Grupo Gigante confirma su interés por comprar La Casa de Toño, reporta Bloomberg

La Casa de Toño muestra su fachada con grandes ventanales que exhiben murales y fotografías de platillos, junto a la entrada a su estacionamiento subterráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emblemática cadena de restaurantes La Casa de Toño, famosa por su pozole, flautas y antojitos mexicanos, podría estar ante uno de los cambios más importantes de su historia. Luego de que Bloomberg revelara que la empresa explora una venta valuada en más de 400 millones de dólares, Grupo Gigante confirmó oficialmente que participa en el proceso de evaluación de una posible compra.

Sin embargo, la compañía mexicana precisó que las conversaciones se encuentran en una fase inicial y que todavía no existe certeza de que la operación llegue a concretarse. La aclaración fue enviada al mercado mediante un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de la publicación del reporte de Bloomberg.

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De concretarse, la transacción marcaría uno de los movimientos más relevantes del sector restaurantero mexicano en los últimos años, debido al posicionamiento que ha alcanzado La Casa de Toño, una marca que pasó de ser un pequeño negocio familiar a operar decenas de sucursales en la Ciudad de México y la zona metropolitana.

Una ilustración de La Casa de Toño muestra el valor estimado de USD 400 millones por la venta de la cadena y su plan de expansión internacional hacia Estados Unidos y Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la difusión del reporte de Bloomberg, Grupo Gigante informó que, a través de su división de restaurantes, participa en una evaluación inicial y preliminar sobre una eventual adquisición de La Casa de Toño.

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No obstante, la empresa enfatizó que:

No existen contratos definitivos ni vinculantes.

La evaluación forma parte del análisis habitual de oportunidades de negocio.

No hay garantía de que la operación se concrete.

La compañía señaló que el simple análisis de una oportunidad de inversión no implica que ésta termine materializándose, por lo que pidió al mercado considerar que el proceso apenas comienza.

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La cadena busca un socio para acelerar su expansión: Bloomberg

La información publicada originalmente por Bloomberg indica que los propietarios de La Casa de Toño contrataron a BBVA México como asesor financiero exclusivo para explorar distintas alternativas estratégicas, entre ellas la venta de la empresa.

De acuerdo con documentos para inversionistas consultados por el medio financiero, la operación podría superar los 400 millones de dólares e incluiría las 81 sucursales que actualmente conforman la cadena.

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Directivos de Grupo Gigante examinan un proyecto de adquisición de La Casa de Toño, discutiendo los detalles de la posible compra en una sala de juntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo sería obtener capital para impulsar una nueva etapa de crecimiento con planes de expansión hacia Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones de México. Entre los posibles interesados aparece Grupo Gigante, además de otros conglomerados nacionales cuyos nombres no fueron revelados.

Hasta el momento, ni La Casa de Toño ni BBVA México han emitido declaraciones públicas sobre el proceso, mientras que Grupo Gigante únicamente confirmó que estudia la oportunidad de negocio sin comprometerse a una adquisición.

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¿Por qué La Casa de Toño vale más de 400 millones de dólares?

La valuación reportada por Bloomberg ha llamado la atención dentro del sector restaurantero por superar los 400 millones de dólares, una cifra elevada para una empresa enfocada casi exclusivamente en el mercado mexicano.

Según las presentaciones revisadas por Bloomberg, la empresa es considerada un “líder indiscutible” dentro del segmento de restaurantes de comida mexicana gracias a factores como:

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Un modelo de negocio altamente rentable.

Una operación estandarizada.

Alta rotación de clientes.

Fuerte reconocimiento de marca.

Amplias posibilidades de expansión internacional.

La Casa de Toño abre en la Terminal 1 del AICM y ofrece comida tradicional mexicana a viajeros. La nueva sucursal busca transformar la experiencia gastronómica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El menú incluye pozole, flautas, enchiladas y otros clásicos mexicanos, disponibles en cualquier momento del día.La Casa de Toño convierte la comida en el aeropuerto en una pausa memorable y accesible para todos los pasajeros. (Cortesía La Casa De Toño)

Las mismas presentaciones señalan que los accionistas han recibido durante años propuestas de compra, aunque hasta ahora ninguna se había traducido en un proceso formal como el actual.

¿Qué es Grupo Gigante y qué restaurantes opera?

Aunque muchos mexicanos recuerdan a Grupo Gigante por la antigua cadena de supermercados, actualmente el conglomerado concentra buena parte de sus operaciones en negocios especializados, inmobiliarios y restauranteros.

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Dentro de su división de alimentos opera y participa en marcas como:

Shake Shack en México.

Panda Express .

El Farolito .

Diversos negocios de alimentos y hospitalidad.

Si finalmente adquiriera La Casa de Toño, fortalecería significativamente su presencia dentro del segmento de comida mexicana de servicio rápido, incorporando una de las cadenas con mayor crecimiento y reconocimiento del país.

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¿Cuál es el futuro de La Casa de Toño?

Por ahora, la posible venta permanece en una etapa exploratoria. La confirmación de Grupo Gigante da mayor solidez al reporte de Bloomberg, pero también deja claro que aún no existe una negociación cerrada ni un acuerdo definitivo.

En caso de concretarse la operación, La Casa de Toño podría acceder al capital necesario para acelerar su expansión fuera de México, un objetivo que, de acuerdo con la documentación revisada por Bloomberg, forma parte de la estrategia de crecimiento diseñada por sus propietarios. Mientras tanto, la cadena continuará operando con normalidad en sus 81 restaurantes, sin cambios anunciados para clientes o trabajadores.