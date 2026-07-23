México

El crédito oficial de Infonavit 2026 que te permite comprar un terreno propio con mensualidades a tu medida

El crédito incluye seguro de vida, seguro por incapacidad y protección de pagos ante desempleo, sin costo adicional para el trabajador

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El Crediterreno es un crédito del Infonavit para comprar un terreno y construir una vivienda de forma gradual si así lo desea el derechohabiente. (YouTube/@ComunidadInfonavit)

El Infonavit ofrece el crédito Crediterreno, una modalidad que permite a los trabajadores derechohabientes comprar un terreno de uso habitacional para edificar su vivienda de forma gradual, sin necesidad de adquirir una casa terminada.

Los gastos de titulación no se cobran a quienes ganan hasta 9 mil 985 pesos mensuales.

El plazo del crédito va de 1 a 15 años. El monto máximo es el 100% del valor que resulte menor entre el avalúo y el precio de compra.

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Infografía del crédito Crediterreno de Infonavit con ilustraciones de pareja en terreno, procesos de construcción, alcancía, calendario y documento.
Una infografía de Infobae explica los detalles del crédito Crediterreno de Infonavit, un financiamiento para adquirir terreno y edificar vivienda de forma gradual, con plazos y tasas personalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada solicitante recibe condiciones financieras distintas: la tasa de interés se define con base en su perfil personal específico, de acuerdo con la Gerencia de Promoción e Impulso al Crédito del Infonavit.

Requisitos que debe tener el terreno para ser aprobado por el Infonavit

El terreno debe estar en zona urbana, semi urbana o rural, y contar con servicios básicos instalados o con factibilidad comprobada de que se instalarán en un futuro cercano.

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Los servicios que considera el Instituto son: agua potable, drenaje, electricidad, telecomunicaciones, recolección de basura y alumbrado público.

Vista de un paisaje de suaves colinas verdes. Grandes extensiones de arbustos y matorrales invaden una pradera con pequeñas flores amarillas y moradas.
El crédito puede liquidarse antes del plazo pactado o con prepagos, sin ninguna penalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el predio debe ubicarse fuera de cualquier zona de riesgo. El Infonavit no financia terrenos en áreas con riesgo de inundación, fallas geológicas, rellenos sanitarios ni cerca de líneas de alta tensión. Esta verificación se realiza al momento del avalúo.

El uso de suelo debe ser habitacional o mixto con componente habitacional.

Dibujo de una casa unifamiliar en construcción con andamios, varios obreros, un capataz con un portapapeles y dos hombres revisando planos.
Las alternativas de financiamiento disponibles para compra de terreno son Crédito Infonavit tradicional, Infonavit Total y Cofinavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el predio tiene alguna edificación, esta no puede representar más del 20% del valor total del avalúo. En ese caso, el valor de la construcción se registra como cero: el crédito se calcula únicamente sobre el suelo.

El vendedor debe demostrar que el terreno es legalmente suyo: el título de propiedad tiene que estar a su nombre, sin deudas ni gravámenes, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Un asesor de Infonavit con camisa azul explica documentos a una pareja sonriente en una oficina con muebles de madera. El logo de Infonavit es visible.
El monto del crédito es de hasta el 100% del valor que resulte menor entre el avalúo y el precio de compra del terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el terreno tiene una hipoteca vigente, el vendedor debe presentar una carta saldo condicionada al pago, un documento que acredita cuánto falta por liquidar y que la deuda se saldará con el dinero de la venta.

El Crediterreno incluye seguros y protección ante pérdida de empleo

El trabajador cuenta con seguro de vida, seguro por incapacidad total y permanente, fondo de protección de pagos y prórroga en caso de desempleo.

No aplica para seguro de daños. El crédito puede liquidarse de forma anticipada o con prepagos sin penalización.

Infografía sobre el Crediterreno con beneficios de seguros de vida, incapacidad, protección de pagos, prórroga por desempleo y opciones de pago.
Una infografía detalla las coberturas y soluciones financieras que ofrece el crédito Crediterreno para trabajadores, incluyendo seguros y prórrogas por desempleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos apoyos funcionan como red de seguridad frente a imprevistos. Si el trabajador pierde su empleo, el Instituto otorga una prórroga para que no caiga en incumplimiento mientras regulariza su situación laboral.

Edad y plazo del crédito van de la mano

Mientras más joven sea el solicitante, más años tiene disponibles para pagar el crédito.

El Infonavit establece que la edad del trabajador más el plazo elegido no pueden sumar más de 70 años para hombres y para mujeres 75.

Por ejemplo, una persona de 60 años solo puede contratar un plazo máximo de 10 años.

Una pareja sonriente en primer plano, el hombre y la mujer sostienen un juego de llaves. Detrás, edificios históricos coloniales en tonos amarillo y azul.
El uso de suelo del terreno debe ser habitacional o mixto con componente habitacional, conforme a la normativa del lugar donde se ubique. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo también define cuánto presta el Instituto: a menor plazo, menor monto.

Elegir un plazo corto al contratar el Crediterreno deja abierta la posibilidad de solicitar, más adelante, un segundo crédito para construir la vivienda en ese mismo terreno.

Documentos necesarios del solicitante para tramitar el crédito

El solicitante debe presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o CURP biométrica.
  • Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad.
  • CURP.
  • Cédula de identificación fiscal.
  • Carta bajo protesta de decir verdad.
  • Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”, disponible en Mi Cuenta Infonavit.
Una mujer caucásica de cabello castaño firma documentos en un escritorio de madera en un banco. Hay una calculadora, llaves y una maqueta de casa.
Si el solicitante tuvo un crédito anterior con el Infonavit, este no debe registrar incumplimientos ni haber recibido apoyo de algún programa de quita o quebranto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos que debe tener el terreno para ser elegible

Del terreno se requiere avalúo electrónico con dictamen técnico aprobatorio de 70 puntos o más, con vigencia máxima de seis meses.

También el título de propiedad, un documento que acredite el uso de suelo y la constancia de alineamiento y número oficial.

Manos y brazos enguantados de un albañil, que usa una llana para aplicar cemento sobre un ladrillo, construyendo una pared de ladrillos.
El Infonavit permite tener más de un crédito activo: para comprar, construir, renovar o pagar una hipoteca con otro banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se debe presentar la última boleta predial, la última boleta de agua o un documento de factibilidad del servicio emitido por la autoridad competente, y un plano o croquis del predio.

El trabajador puede solicitar Crediterreno de forma individual. Si ya tuvo un crédito anterior con el Infonavit, debe estar al corriente: no puede tener pagos pendientes ni haber recibido algún apoyo del Instituto para cubrir o reducir su deuda.

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