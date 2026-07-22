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Leslie Gallardo presume romance con campeón del mundo: ¿quién es Santiago Homenchenko?

Tras poner fin a su historia con Emilio Osorio, Leslie Gallardo volvió a apostar por el amor junto a un futbolista de la Liga MX

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La conductora Leslie Gallardo sorprendió a sus seguidores al confirmar su nueva relación sentimental con Santiago Homenchenko, futbolista uruguayo que actualmente milita en los Gallos Blancos de Querétaro dentro de la Liga MX.

A través de sus redes sociales, la integrante de MasterChef 24/7 compartió imágenes junto al mediocampista durante distintos momentos personales, acompañadas de un mensaje romántico que generó reacciones entre sus seguidores y despertó la curiosidad sobre la trayectoria del jugador que ahora forma parte de su vida.

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¿Quién es Santiago Homenchenko, el nuevo novio de Leslie Gallardo?

(Captura de pantalla)
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Santiago Homenchenko es un futbolista profesional uruguayo de 22 años, con una estatura de 1.85 metros, que se desempeña como mediocampista. Nació en Uruguay y cuenta con ascendencia ucraniana e italiana.

El jugador llegó a los Gallos Blancos del Querétaro de la Liga MX en el verano de 2025, equipo con el que busca consolidarse dentro del fútbol mexicano.

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(Captura de pantalla)
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Su carrera también cuenta con un logro importante a nivel internacional, ya que fue integrante de la selección Sub-20 de Uruguay que conquistó el Campeonato Mundial de 2023. En aquella generación compartió vestidor con algunos de los principales talentos jóvenes del fútbol uruguayo.

Como mediocampista, Homenchenko cumple funciones relacionadas con la recuperación de balones, la distribución del juego y el equilibrio en el centro del campo, características que le han permitido avanzar en su desarrollo profesional.

(Captura de pantalla)
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Así confirmó Leslie Gallardo su relación con Santiago Homenchenko

(Captura de pantalla)
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La conductora hizo pública su relación mediante una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde mostró distintos momentos junto al futbolista durante un viaje y convivencias personales.

La publicación estuvo acompañada por la frase:

“Enamórate de ti, de la vida, y después de quien haga más bonitas a ambas”.

(Captura de pantalla)
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Las imágenes mostraron la cercanía entre ambos y rápidamente recibieron comentarios de seguidores y amigos de Leslie, quienes reaccionaron a esta nueva etapa sentimental.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio: su relación anterior

Especial
(@_lesliegallardo / Instagram))

Antes de iniciar su romance con Santiago Homenchenko, Leslie Gallardo mantuvo una relación con Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y la actriz Niurka Marcos.

La pareja hizo público su noviazgo a finales de 2023 y, después de poco más de un año juntos, confirmó su separación en mayo de 2025. Ambos señalaron que continuarían por caminos distintos, aunque no dieron detalles sobre los motivos de la ruptura.

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