¿Cambiará la voz de La Jefa en LCDLFM 2026? Esto respondió Jessica Ortiz y Rosa María Noguerón

El logo tridimensional del programa de televisión La Casa de los Famosos México se muestra con letras azules y un fondo difuminado de tonos pastel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación de La Casa de los Famosos México 2026 no solo dejó sorpresas por los nuevos habitantes. También provocó preguntas entre los seguidores del programa, quienes notaron que la voz que dio la bienvenida durante la conferencia de prensa era distinta a la de temporadas anteriores.

Tras el evento, la productora Rosa María Noguerón explicó en entrevista a Infobae México que fue ella quien grabó la voz utilizada únicamente para la conferencia de prensa. La declaración despejó la incertidumbre sobre el futuro de Jessica Ortiz, reconocida por ser la voz de “La Jefa” dentro del reality.

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Sin embargo, fue la propia Jessica Ortiz quien puso fin a las especulaciones al responder la pregunta de una seguidora en redes sociales. “Sí estaré. Solo usaron otra voz para la conferencia y uno que otro evento porque estoy en juntas”, escribió la locutora, confirmando así que volverá a participar en la nueva temporada.

¿Quién es Jessica Ortiz y por qué es una de las voces más reconocidas del reality?

(Instagram: @jessikortiz)

Jessica Ortiz se ha convertido en una pieza fundamental de La Casa de los Famosos México gracias a su interpretación de “La Jefa”, la voz que da instrucciones a los habitantes, anuncia actividades y comunica decisiones importantes durante el desarrollo del programa.

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Desde las primeras temporadas, su trabajo ha sido parte de la identidad del reality, al grado de que muchos seguidores identifican inmediatamente su voz como uno de los elementos característicos de la producción.

Por ello, cuando en la conferencia de prensa se utilizó una voz diferente, las dudas no tardaron en aparecer entre el público. La respuesta de Jessica Ortiz confirmó que su ausencia fue únicamente para ese evento y que continuará desempeñando su papel dentro del programa.

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Rosa María Noguerón aclara por qué cambió la voz en la conferencia

Jessica Ortiz también es la voz de 'La mujer maravilla' (Foto: Instagram)

Después de la presentación oficial de La Casa de los Famosos México 2026, la productora Rosa María Noguerón habló con Infobae México sobre el tema que llamó la atención de los seguidores.

Noguerón explicó que fue ella quien grabó la voz utilizada durante la conferencia de prensa y precisó que ese cambio correspondió únicamente a ese evento, sin referirse a modificaciones dentro del programa.

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Horas más tarde, la respuesta de Jessica Ortiz terminó por despejar cualquier duda al asegurar: “Sí estaré. Solo usaron otra voz para la conferencia y uno que otro evento porque estoy en juntas”, dejando claro que seguirá siendo la voz de “La Jefa” en la nueva temporada.

La Casa de los Famosos México 2026 prepara una nueva edición

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el 26 de julio de 2026 con Galilea Montijo nuevamente al frente de las galas principales. La conducción también contará con la participación de Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

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En los últimos días, la producción ha revelado de manera paulatina a los habitantes que formarán parte del reality, generando conversación entre los seguidores por las distintas personalidades que ingresarán a la casa más famosa de la televisión.

Mientras se acerca el estreno, otro de los temas que quedó resuelto fue el de la voz de “La Jefa”. Gracias al mensaje de Jessica Ortiz, los seguidores ya saben que volverán a escuchar una de las voces más representativas del programa durante esta nueva edición.

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