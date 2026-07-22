Jamieson Greer anticipa avances en el T-MEC este año, pero pospone reglas de origen hasta 2027

U.S. Trade Representative Jamieson Greer prepares to testify at a Senate Finance Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., July 22, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó este miércoles que espera avances en temas como reglas de origen y normas laborales y ambientales de aquí a finales de año, en el marco de la revisión del T-MEC con México y Canadá.

Greer presentó testimonio ante el comité de Finanzas del Senado estadunidense antes de viajar a México, donde los equipos negociadores abrieron este martes la tercera ronda de conversaciones para la revisión del tratado comercial de Norteamérica.

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El funcionario Jamieson Greer dice a CNBC que la administración de Donald Trump alista nuevas tarifas comerciales sin fecha definida, ligadas a la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzado

Reglas de origen, en el centro de la discusión

El funcionario fue claro sobre la prioridad de Washington en la mesa de negociación:

“Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas , para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado", declaró.

Añadió que también ha escuchado en el Congreso la necesidad de fortalecer la aplicación de normas laborales y ambientales en relación con México, aunque advirtió que “esto también puede tomar tiempo”.

Este video documenta una serie de encuentros y saludos protocolares. Se observa a un hombre vestido con traje transitando un edificio de arquitectura moderna. Posteriormente, el mismo hombre participa en apretones de manos con un funcionario, identificado como Marcelo Ebrard, y con una mujer. La secuencia final muestra al funcionario Marcelo Ebrard sentado en una mesa de reuniones con un micrófono y una bandera de México. El material corresponde a la cobertura de un evento oficial.

Trump, escéptico ante una renovación total

El presidente Donald Trump ha mostrado escepticismo sobre una renovación completa del T-MEC, el acuerdo que él mismo renegoció durante su primer mandato. En el primer semestre de 2026, México y Canadá propusieron extenderlo 16 años más, pero Trump objetó, argumentó que se requiere más tiempo para resolver diferendos y pidió que, a partir de ahora, haya revisiones anuales del tratado.

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Ante ese escenario, Greer se mostró optimista sobre los tiempos:

“Confío en que antes de que termine el año podamos tener al menos opciones“, dijo, para que Trump y los líderes de Canadá y México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas que cada país pueda adoptar por separado.

México, reacio a la revisión anual

Tanto México como sectores empresariales y de servicios de ambos lados de la frontera se han mostrado reacios al esquema de revisión anual, y piden en cambio mayor estabilidad para la relación comercial trilateral.

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Marcelo Ebrard confirmó la celebración de la reunión el próximo 1 de julio con representantes comerciales de Canadá y Estados Unidos en el marco de la firma para renovar el T-MEC. (Crédito: X/@m_ebrard)

El telón de fondo: la reunión con Sheinbaum y la alerta de los 60 países

Las declaraciones de Greer se dan el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibirá al embajador de Estados Unidos este jueves en Palacio Nacional, luego de que el propio Greer advirtiera un día antes que Washington prepara aranceles hacia 60 países por prácticas de trabajo forzoso. Sheinbaum pidió “esperar” ante la posibilidad de que México sea incluido en ese esquema, y subrayó que corresponde a una figura distinta —la sección 301— a la ya aplicada al país.

El cruce de mensajes —avances prometidos en la mesa técnica del T-MEC, por un lado, y presión arancelaria adicional, por el otro— retrata la naturaleza de la negociación entre ambos países: conversaciones formales que avanzan en paralelo a advertencias públicas desde Washington.

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