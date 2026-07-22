Cero impunidad ante casos de alcaldes de Edomex denunciados por prácticas de corrupción, sostiene Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Crédito: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en los casos de presidentes municipales del Estado de México señalados por presuntos actos de corrupción o por supuestos vínculos con grupos del crimen organizado debe prevalecer el principio de “cero impunidad”, siempre que existan pruebas que sustenten las investigaciones.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la mandataria sostuvo que corresponde a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar cuando cuenten con elementos suficientes para acreditar la posible comisión de delitos.

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“Es cero impunidad. Ahí donde hay pruebas, eso es muy importante, donde hay pruebas en las fiscalías estatales o en la Fiscalía General de la República de colusión con un grupo criminal o por corrupción, debe actuarse, cero impunidad”, declaró.

Sheinbaum enfatizó que la actuación de las autoridades debe basarse en las investigaciones y en las pruebas reunidas por las instancias de procuración de justicia, tanto en el ámbito estatal como federal.

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Sus declaraciones se producen en medio de diversos señalamientos contra funcionarios y autoridades municipales del Estado de México por presuntos actos de corrupción y posibles nexos con organizaciones criminales, casos que han derivado en investigaciones por parte de las autoridades competentes.

La presidenta reiteró que, de acreditarse responsabilidades, las instituciones encargadas de impartir justicia deben proceder conforme a la ley, al insistir en que no debe haber excepciones cuando existan elementos probatorios suficientes para ejercer acciones legales.

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