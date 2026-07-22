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Mexicano que competirá en Santo Domingo 2026 pide apoyo a la afición: “No somos fútbol, pero damos resultados”

El medallista internacional destacó el compromiso de quienes representan al país en competencias internacionales

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(AP Foto/Bernat Armangue)
(AP Foto/Bernat Armangue)

A pocos días de iniciar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el lanzador de bala Uziel Muñoz aseguró que llega motivado para defender la medalla de oro que conquistó en San Salvador 2023.

Sin embargo, además de hablar sobre su preparación, el atleta mexicano aprovechó para enviar un mensaje a la afición y pedir mayor respaldo para el deporte amateur.

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El chihuahuense, considerado uno de los principales exponentes del atletismo nacional, señaló que disciplinas como el lanzamiento de bala también generan resultados para México, aunque no reciben la misma atención que el fútbol.

Uziel Muñoz pide que el deporte amateur reciba mayor apoyo

(EFE/EPA/YOAN VALAT)
(EFE/EPA/YOAN VALAT)

En entrevista con Claro Sports, el subcampeón mundial en Tokio 2025 reconoció que los atletas de alto rendimiento compiten en condiciones muy distintas a las de otras disciplinas con mayor exposición mediática.

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“No somos fútbol, no nos tratan con las mismas características, pero damos resultados donde debemos de darlos, cuando debemos de darlos”.

Ángel de la Independencia
(@GobCDMX)

El mexicano aseguró que quienes representan al país en competencias internacionales lo hacen impulsados por la pasión y el compromiso.

“Nosotros no somos deportistas comprados, nosotros no ganamos las millonadas, nosotros trabajamos duro por los resultados, así que apoyen el verdadero deporte. Ahora sí van a ver lo que es el corazón de México en el deporte, donde todos los mexicanos salen a dar la mejor cara de sí, todos se mueren a la raya, se mueren hasta el último segundo; aquí no es de que alguien le falló”.

Muñoz también destacó que la delegación nacional llegará a Santo Domingo con la intención de pelear por los primeros lugares.

“Aquí todo el equipo y todos los que vamos a competir vamos con la mentalidad de ganar, vamos con la mentalidad de hacer historia. Y yo creo que es donde viene la diferencia del verdadero deporte, con el deporte que acabamos de vivir con el Mundial. Me encanta el deporte en sí, me encanta todo, pero no tenemos las mismas oportunidades, no tenemos una liga profesional en México para todos los demás deportes para estar compitiendo al mismo nivel que todos. Y eso es lo único que le digo a la gente, que voltee a ver el verdadero deporte, donde no se rige por dinero, sino se rige por pasión”.

Buscará defender el oro en Santo Domingo 2026

Atleta Mexicano
(Conade)

Uziel Muñoz iniciará su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 el próximo 3 de agosto, cuando dispute la final de lanzamiento de bala.

El atleta, ubicado actualmente en el puesto 11 del ranking mundial, llega tras registrar una marca de 21.46 metros en Memphis y tendrá como uno de sus principales rivales al jamaicano Rajindra Campbell, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La competencia marcará el comienzo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, donde Muñoz buscará consolidarse entre los mejores lanzadores del mundo.

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