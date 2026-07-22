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Porteros nacionales e internacionales rinden tributo a Guillermo Ochoa tras anunciar su retiro como futbolista profesional

El legado del arquero mexicano fue reconocido por referentes de la portería, quienes destacaron sus seis Copas del Mundo y su impacto internacional

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El portero mexicano publicó un video de despedida, agradeciendo a sus fans que lo apoyaron en su carrera como futbolista profesional.

El retiro de Guillermo Ochoa marcó el final de una de las carreras más importantes en la historia del futbol mexicano, pero también provocó una ola de reconocimientos entre quienes mejor conocen la exigencia de defender una portería. Históricos guardametas nacionales e internacionales aprovecharon el anuncio para dedicar palabras de admiración al arquero que durante más de dos décadas representó a México en los escenarios más importantes del mundo.

Después de confirmar que pone punto final a su trayectoria profesional, Memo comenzó a recibir mensajes de compañeros, exfutbolistas y figuras del balompié, aunque fueron varios porteros quienes resaltaron el legado que deja bajo los tres postes.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Uno de los primeros en pronunciarse fue Adolfo Ríos, referente del América y quien coincidió con Ochoa durante los primeros años del arquero surgido de las fuerzas básicas azulcremas. Para el exseleccionado nacional, el mayor mérito del guardameta no radica únicamente en la cantidad de Copas del Mundo disputadas, sino en la dimensión histórica de ese logro.

“Cinco Copas era la Tota Carbajal. Si no llegó a cinco copas y habláramos de qué arqueros han tenido cinco copas, seguiríamos hablando de la Tota Carbajal porque fue un histórico. Pero hoy en día que Memo haya conseguido seis mundiales va mucho más allá de lo que cualquier posibilidad de un jugador pudiera soñar”, expresó.
Adolfo Ríos 04-02-2020 (Foto: Cuartoscuro)
Adolfo Ríos 04-02-2020 (Foto: Cuartoscuro)

Las palabras de Ríos resaltan una de las marcas que acompañarán para siempre el nombre de Ochoa: haberse convertido en el primer futbolista mexicano en participar en seis Copas del Mundo, un registro reservado para un grupo muy reducido de jugadores en toda la historia del futbol.

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Otro de los mensajes llegó desde Coapa. El actual portero del América y de la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, utilizó su cuenta de Instagram para responder a la publicación con la que Ochoa anunció su despedida.

El guardameta del AEL Limassol fue visto con el uniforme del Tri junto a Luis Ángel Malagón.
El guardameta del AEL Limassol fue visto con el uniforme del Tri junto a Luis Ángel Malagón.
“Éxito en todo carnal, tqm gracias por todo”, comentó.

Aunque breve, el mensaje refleja la relación entre ambos arqueros y el reconocimiento que existe hacia quien durante muchos años defendió el arco azulcrema y posteriormente el de la selección nacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's David Raya celebrates with the trophy after winning the World Cup REUTERS/Dylan Martinez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's David Raya celebrates with the trophy after winning the World Cup REUTERS/Dylan Martinez

El impacto de Guillermo Ochoa también trascendió las fronteras de México. Durante el Mundial de 2026, el guardameta español David Raya habló sobre la importancia del veterano arquero mexicano y destacó el respeto que genera dentro del futbol internacional.

“un referente mundial en la portería, con paradas míticas en los Mundiales. Que haya podido estar en su sexto Mundial es increíble y me alegro muchísimo por él”, señaló Raya.
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La admiración del arquero español refleja el prestigio que Ochoa construyó gracias a sus actuaciones en las Copas del Mundo, especialmente en encuentros frente a selecciones como Brasil y Alemania, partidos en los que protagonizó algunas de las atajadas más recordadas del torneo.

Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.
Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.

Con el anuncio de su retiro concluye una carrera profesional de 22 años, periodo en el que defendió las camisetas del América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y AEL Limassol, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos con mayor recorrido en Europa.

Más allá de los clubes donde militó, su nombre permanecerá ligado a la historia de la Selección Mexicana por su longevidad, regularidad y capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión.

Las despedidas de Adolfo Ríos, Luis Ángel Malagón y David Raya reflejan el respeto que Guillermo Ochoa logró ganar entre colegas de distintas generaciones. Para muchos porteros, su legado no solo se mide por los récords alcanzados o las seis Copas del Mundo disputadas, sino por convertirse en una referencia para quienes sueñan con defender la portería de México en el futuro.

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