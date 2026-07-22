¡25 años de magia! Todo sobre el reestreno de ‘Harry Potter y La piedra filosofal’ en cines de México este 2026

(Warner Bros.)

En el 2026, Harry Potter volverá a las salas mexicanas por el 25 aniversario de La piedra filosofal, una de las películas más recordadas del cine familiar.

ESte 22 de julio anunció que la cinta se proyectaría nuevamente en pantalla grande, lo que atrajo la atención de quienes crecieron con la saga y de una nueva generación de espectadores. El reestreno, parte de una celebración global del universo creado por J.K. Rowling, generó expectativa desde el primer anuncio en redes sociales.

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¿Cuándo y dónde será el reestreno de Harry Potter?

La exhibición de Harry Potter y la piedra filosofal se realizará el próximo 27 de agosto en complejos seleccionados de Cinépolis en el país.

“¿List@ para celebrar el 25 aniversario de Harry Potter en la pantalla grande conmigo?”, escribió la cuenta oficial de la cadena en Instagram, junto a una imagen alusiva al regreso.

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La vida de Harry Potter en Hogwarts tiene mayor contexto en el libro. (Captura de video)

La celebración por el 25 aniversario no solamente busca atraer a quienes vieron la película en su estreno original, sino que también permitirá que nuevos espectadores conocieran el inicio de la saga en la pantalla grande.

Cómo nació la película: un rodaje contrarreloj

El origen de Harry Potter y la piedra filosofal estuvo marcado por una carrera a contrarreloj y decisiones que influyeron en el rumbo de la franquicia.

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La película enfrentó una producción acelerada tras la adquisición de derechos por parte de Warner Bros. en 1999. En ese momento, J.K. Rowling apenas era conocida fuera del Reino Unido y la saga comenzaba a despuntar.

El acuerdo entre la autora y el estudio sentó las bases para el fenómeno global, pero también impuso presión para estrenar la cinta en 2001.

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Harry Potter y La Piedra Filosofal (Captura de tráiler oficial)

El casting fue uno de los mayores retos, ya que Rowling exigió un elenco británico para preservar el espíritu de internado inglés. La búsqueda de los protagonistas fue extensa y, por momentos, estuvo a punto de dejar fuera a Daniel Radcliffe, debido a dudas de sus padres sobre el papel.

La insistencia del productor David Heyman y del director Chris Columbus resultó determinante. Cuando Radcliffe realizó la prueba de cámara junto a Rupert Grint y Emma Watson, el equipo reconoció que había encontrado el trío ideal.

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Harry Potter y La Piedra Filosofal (Captura de tráiler oficial)

El rodaje enfrentó desafíos adicionales por las leyes británicas que limitaban las horas de trabajo de los menores. Los jóvenes actores solo podían filmar unas cuatro horas diarias, lo que obligó a una planificación minuciosa.

El director Chris Columbus ajustó el ritmo del rodaje y, según el medio, supo “captar la seriedad y profundidad de los personajes infantiles”, presentándolos como niños reales en escenarios que combinaban grandiosidad y calidez.

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Harry Potter y La Piedra Filosofal (Captura de tráiler oficial)

La ambientación jugó un papel esencial, desde el hogar de los Dursley hasta el comedor monumental de Hogwarts. La música, compuesta por John Williams, aportó un enfoque clásico y emotivo, con un tema que se volvió emblema de la saga.

A 25 años de su estreno, la cinta es revisitada cada año y mantiene un lugar especial en la memoria colectiva. El regreso a cines en 2026 permitió a los seguidores y nuevos espectadores experimentar de nuevo el inicio de la saga, reafirmando el legado de una película que, lejos de ser solo “infantil”, cimentó el universo visual y emocional de Harry Potter.

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