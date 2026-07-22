Galilea Montijo estalla tras las críticas por su rostro: “Yo no hablo del físico de nadie”

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Las recientes críticas dirigidas a Galilea Montijo por los cambios en su apariencia volvieron a colocar a la conductora en el centro de la conversación.

Durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 2026, fue cuestionada sobre los comentarios relacionados con los procedimientos estéticos que recientemente se realizó.

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Al finalizar el evento, un reportero le preguntó cómo enfrentaba las opiniones sobre su aspecto físico. Lejos de evadir el tema, Galilea respondió de manera directa y fijó su postura sobre quienes opinan de la imagen de otras personas.

“¿Pues tú me ves mal?”, respondió primero a la pregunta. Tras escuchar que el reportero le aseguró que lucía bien, remató con una frase que rápidamente llamó la atención: “Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico”.

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Galilea Montijo responde sin rodeos a los comentarios sobre su imagen

Una mujer de cabello oscuro posa con un top de encaje rosa y negro y collares llamativos durante una sesión fotográfica al aire libre. (Galilea Montijo/Instagram)

La conductora dejó claro que no acostumbra emitir opiniones sobre la apariencia de otras personas y consideró que ese mismo respeto debería aplicarse hacia ella.

Su respuesta llegó luego de que fuera cuestionada por los señalamientos que han circulado en redes sociales a raíz de su participación en la promoción de La Casa de los Famosos México 2026.

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Aunque el tema volvió a surgir frente a la prensa, Galilea prefirió resumir su postura con una frase contundente.

Las críticas que ha recibido Galilea Montijo por los cambios en su rostro

Una mujer posa con confianza luciendo un top tipo corsé negro con encaje rosa, falda asimétrica con superposición de encaje y tacones negros, capturando una estética sofisticada. (Galilea Montijo/Instagram)

En semanas recientes, usuarios en redes sociales comentaron los cambios en el rostro de Galilea Montijo durante las actividades promocionales del reality, lo que dio paso a especulaciones sobre procedimientos estéticos.

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Como contexto previo, la conductora explicó que su apariencia también estuvo influida por una gripe reciente y por un procedimiento estético realizado en las cejas, situación que le provocó inflamación temporal. Asimismo, aseguró que se siente bien consigo misma y que el cuidado de su imagen forma parte de su vida personal y profesional.

Además, ha señalado que gran parte de los comentarios negativos provienen de mujeres, una situación que considera contradictoria cuando constantemente se habla de respeto y apoyo entre ellas.

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Galilea Montijo prioriza su bienestar por encima de las opiniones

Más allá de las críticas, Galilea Montijo ha reiterado que su principal interés es mantenerse saludable y activa, tanto por motivos personales como familiares, sin permitir que la opinión pública determine cómo debe verse.

La conductora también ha defendido su derecho a tomar decisiones sobre su imagen, al considerar que se trata de un asunto completamente personal y ajeno al juicio de los demás.

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Con una respuesta breve, pero firme, Galilea Montijo dejó claro el mensaje que quiso enviar durante su encuentro con la prensa: “Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico”.

Galilea Montijo volverá a conducir La Casa de los Famosos México

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La Casa de los Famosos México iniciará una nueva temporada el próximo 26 de julio de 2026 y Galilea Montijo repetirá como la conductora principal de las galas, consolidándose como uno de los rostros más representativos del exitoso reality.

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Desde el estreno del formato en México, la presentadora ha encabezado las emisiones estelares del programa, acompañando al público durante las nominaciones, eliminaciones y los momentos más importantes dentro de la casa. Su estilo directo y la cercanía con los habitantes la han convertido en una pieza clave de la producción.

En esta nueva edición, Galilea Montijo volverá a estar al frente de las transmisiones junto al equipo integrado por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp. Mientras se prepara para el estreno, la conductora también enfrenta los comentarios sobre su imagen, un tema al que respondió con firmeza al declarar: “Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico”.

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