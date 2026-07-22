Afore: cómo saber si tienes cuentas dispersas y qué hacer para unificarlas

Tener dos cuentas Afore no implica haber perdido el dinero, pero sí genera problemas al momento de solicitar una pensión, realizar retiros o consultar el monto real del ahorro acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajadores mexicanos acumulan recursos dispersos en más de una Afore sin saberlo, una situación que puede comprometer el cálculo de su pensión y complicar trámites de retiro, según advirtieron la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y Pensionissste.

La normativa del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) establece que cada trabajador debe concentrar su ahorro en una sola cuenta individual. Pese a ello, en 2024 se registraron 10,697 unificaciones de cuentas, y hasta junio de 2025 ya sumaban 5,391 procesos concluidos, de acuerdo con cifras de la Consar.

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Tener dos cuentas Afore no implica haber perdido el dinero, pero sí genera problemas al momento de solicitar una pensión, realizar retiros o consultar el monto real del ahorro acumulado.

Pensionissste/Facebook

Por qué un trabajador puede tener más de una cuenta

César Islas, coordinador general de estudios económicos y proyectos especiales de la Consar, identificó las causas más frecuentes de la duplicidad:

Contar con más de un Número de Seguridad Social (NSS).

Haber cotizado en el IMSS y el ISSSTE en distintos momentos de la vida laboral.

Tener aportaciones del esquema conocido como SAR 92.

Errores o diferencias en el registro de la CURP.

Cambios de empleador que generaron registros separados.

“Tener más de dos cuentas puede ser producto de un error operativo. Si un cambio de patrón deriva en el registro de dos NSS, se requiere una unificación IMSS; en cambio, si cotizaste en IMSS e ISSSTE y se generaron dos cuentas, procede la unificación mixta", precisó Islas.

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Señales de alerta que indican duplicidad

Para saber en qué administradora están los recursos, la Consar habilitó tres canales de consulta. El primero es el portal AforeWeb (aforeweb.com.mx), donde se ingresa el NSS o la CURP y un correo electrónico; el sistema envía el nombre de la Afore que administra la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajador puede sospechar que tiene más de una cuenta si detecta alguna de estas situaciones:

Recibe estados de cuenta de diferentes Afore con distinto NSS.

Los periodos cotizados no coinciden con su trayectoria laboral.

Faltan aportaciones realizadas por algún patrón.

Aparecen mensajes de CURP o NSS duplicados al ingresar a AforeMóvil o AforeWeb.

Cotizó al IMSS entre mayo de 1992 y junio de 1997, o al ISSSTE entre mayo de 1992 y diciembre de 2007.

Cómo localizar la cuenta Afore

El segundo canal es la aplicación AforeMóvil, disponible para Android, iOS y HarmonyOS, que también permite localizar la cuenta con CURP, correo y número celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para saber en qué administradora están los recursos, la Consar habilitó tres canales de consulta. El primero es el portal AforeWeb (aforeweb.com.mx), donde se ingresa el NSS o la CURP y un correo electrónico; el sistema envía el nombre de la Afore que administra la cuenta.

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El segundo canal es la aplicación AforeMóvil, disponible para Android, iOS y HarmonyOS, que también permite localizar la cuenta con CURP, correo y número celular.

La tercera opción es llamar sin costo al SARTEL, al 55 1328-5000. En todos los casos, el sistema solo permite una consulta por día.

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Qué pasa si no se unifican las cuentas

Pensionissste advirtió que mantener recursos dispersos puede derivar en consecuencias concretas al momento del retiro:

Retrasos en el trámite de pensión por dificultades para integrar la información.

Rendimientos divididos que impiden conocer el monto real acumulado.

Complicaciones para acceder a retiros parciales o ahorro voluntario.

Posibles afectaciones en el reconocimiento de aportaciones ante Infonavit o Fovissste.

Dificultades para que los beneficiarios localicen los fondos en caso de fallecimiento del titular.

Esperar hasta el momento de pensionarse puede agravar el problema y generar retrasos adicionales en el trámite.

Cómo hacer el trámite de unificación

La Afore tiene 30 días hábiles para concluir el proceso y debe notificar al trabajador, por correo electrónico o en su domicilio, la conclusión del trámite o los motivos por los que no fue procedente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAR contempla cuatro mecanismos según la situación del trabajador: unificación SAR 92 IMSS, unificación SAR 92 ISSSTE, unificación mixta IMSS-ISSSTE, y unificación de cuentas ISSSTE.

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El proceso se inicia en una sucursal de la Afore. Los documentos base son identificación oficial vigente y CURP. A partir de ahí, los requisitos varían:

Afiliados al IMSS: formato de certificación de regularización de datos personales del asegurado, emitido por el instituto.

Afiliados al ISSSTE: CURP y comprobante de pago de la dependencia o de la institución financiera que administró los recursos.

Cuentas SAR IMSS 92 e Infonavit 92: copias de al menos dos documentos como formularios SAR, estados de cuenta, RFC, acta de nacimiento o documentos del IMSS con NSS.

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Cuentas SAR ISSSTE 92 y Fovissste 92: documentos emitidos por el banco que administró recursos, talones de pago u hoja única de servicios de la dependencia.

La Afore tiene 30 días hábiles para concluir el proceso y debe notificar al trabajador, por correo electrónico o en su domicilio, la conclusión del trámite o los motivos por los que no fue procedente.

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“Unificar las cuentas individuales Afore facilita los trámites administrativos y brinda mayor control al trabajador sobre sus recursos para el retiro", afirmó Islas. No hacerlo puede reducir los rendimientos o el monto total ahorrado.