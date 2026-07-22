Asesinan a tiros al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca: había denunciado acoso gubernamental

Horas antes de su asesinato, el periodista publicó una nueva entrega de su columna "El zumbido del moscardón". (Crédito: Facebook |Francisco Alejandro Leyva)

El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó a Infobae México el homicidio del comunicador, quien en meses recientes había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, donde hombres armados dispararon contra el periodista. Leyva Aguilar murió en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por arma de fuego.

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos y personal ministerial se trasladaron a la zona para procesar la escena del crimen, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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Además de su trayectoria como columnista y analista político, Francisco Alejandro Leyva Aguilar dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y colaboró en diversos medios de comunicación del estado, donde abordó temas de política, seguridad y administración pública.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la fiscalía de Oaxaca no ha dado a conocer personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el móvil del ataque.

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Había denunciado presunto hostigamiento del gobierno de Oaxaca

Horas antes de ser asesinado, Francisco Alejandro Leyva Aguilar publicó en su cuenta de Facebook una nueva entrega de su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio desde el que durante años difundió análisis y críticas sobre la política oaxaqueña.

El 21 de noviembre de 2025, el periodista hizo pública una denuncia por un presunto hostigamiento judicial en su contra. En esa publicación aseguró que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su gestión como director de la CORTV, cargo que dejó en marzo de 2020.

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Leyva Aguilar sostuvo que la investigación correspondía a la cuenta pública de 2019 y cuestionó que el procedimiento se iniciara cinco años después. Afirmó que interpretaba esa acción como una forma de “persecución con fines de censura o autocensura” derivada de su labor periodística y de las críticas que publicaba en su columna.

En ese mismo mensaje responsabilizó públicamente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por cualquier afectación a su integridad o la de su familia.

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“Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”, escribió el comunicador.

En la publicación también rechazó las acusaciones relacionadas con un presunto perjuicio a la administración pública y negó haber cometido desvío de recursos durante su paso por CORTV. Además, sostuvo que no modificaría su línea editorial para favorecer al gobierno estatal y concluyó con una defensa de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico.

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Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado si esas denuncias públicas forman parte de las líneas de investigación abiertas tras el asesinato del periodista, ni ha establecido un posible móvil del crimen.

Salomón Jara pidió apoyo de la FGR para investigar el asesinato

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el crimen, expresó sus condolencias a la familia del comunicador y afirmó que su administración mantendrá una postura de respeto hacia la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

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(Crédito: Facebook | Salomón Jara)

A través de un comunicado, el mandatario reconoció que Leyva Aguilar era un periodista crítico de su gobierno y sostuvo que las diferencias con el trabajo de los medios “nunca pueden justificar un acto de violencia”.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia“, expresa el comunicado.

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En ese contexto, informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca establecer coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el asesinato.

Jara Cruz señaló que su gobierno no adelantará hipótesis sobre el móvil del crimen y aseguró que corresponde a las autoridades ministeriales realizar una investigación “seria, profesional y transparente” para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.