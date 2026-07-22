Revelan el futuro de Memo Ochoa tras retirarse del futbol profesional

El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional el pasado 21 de julio, después de disputar su sexta Copa Mundial con la Selección Mexicana (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional el pasado 21 de julio, después de disputar su sexta Copa Mundial con la Selección Mexicana. Ochoa, de 41 años, compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde agradeció a quienes estuvieron con él desde el inicio de su carrera hasta el final.

Ochoa Magaña acumuló 154 partidos con la camiseta nacional, cifra que representa el récord histórico de encuentros disputados por un portero mexicano, y defendió el arco en nueve equipos distintos a lo largo de 788 partidos en clubes. Tras la eliminación de México en los Octavos de Final del Mundial 2026, el arquero decidió poner punto final a su carrera como jugador dejando su futuro en incertidumbre.

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El portero mexicano publicó un video de despedida, agradeciendo a sus fans que lo apoyaron en su carrera como futbolista profesional.

Ochoa planea una plataforma digital para jóvenes

El futuro inmediato de Memo Ochoa está vinculado con el desarrollo de una plataforma digital que buscará registrar a niños y niñas para facilitarles oportunidades deportivas y escolares. Jorge Berlanga, representante del exportero, explicó en entrevista del programa Jorge Ramos y su banda que estas herramientas tecnológicas estarán dirigidas a democratizar el acceso a becas y visibilidad para jóvenes de México y Centroamérica.

“Memo quiere ayudar a digitalizar ese sector y a que los niños encuentren oportunidades, quizá no en el futbol profesional, pero sí con becas escolares”

El proyecto ya lleva dos años en desarrollo y cuenta con conversaciones activas con la FIFA y el Club América para generar alianzas que amplíen su alcance. La idea es crear pasaportes deportivos digitales donde niños, entrenadores y árbitros puedan registrarse, ya que actualmente no existen registros centralizados en el sector. El objetivo, según Berlanga, es que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida a través del deporte o la educación.

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El legado del arquero mexicano fue reconocido por referentes de la portería, quienes destacaron sus seis Copas del Mundo y su impacto internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

Seis Mundiales y el final en el Estadio Azteca

En su mensaje de despedida, Ochoa reconoció la importancia de la Selección Mexicana en su vida profesional: “Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad, y quizá por eso el destino quiso que todo cerrara donde empezó, en el Estadio Azteca”, publicó en sus redes sociales.

Ochoa debutó con el América el 15 de febrero de 2004 y jugó en clubes de Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre. En Copas del Mundo, participó en seis ediciones entre 2006 y 2026, una marca que solo comparten figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En el Mundial de Brasil 2014, el exportero fue reconocido entre los mejores del certamen y, durante su trayectoria, portó el gafete de capitán en varias etapas.

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FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

En clubes, Ochoa mantuvo su arco en cero en 194 ocasiones y recibió 1,096 goles, lo que lo coloca como el guardameta mexicano con mayor cantidad de goles encajados en la historia de clubes.

Nuevas alianzas y el adiós al profesionalismo

El representante de Ochoa también reveló que están en pláticas con la FIFA y el América para desarrollar nuevos proyectos conjuntos. Berlanga contó que el exportero “quiere intentar ayudar a los niños de México y Centroamérica a democratizar el acceso a la oportunidad” y que la plataforma tecnológica que impulsan busca facilitar el registro y la visibilidad de jóvenes talentos.

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Ochoa cerró su ciclo en la selección tras ingresar de cambio ante Chequia en el Mundial 2026, sumando minutos en su sexta Copa del Mundo. En su despedida, dirigió un mensaje a las nuevas generaciones.