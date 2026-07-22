México Deportes

Revelan el futuro de Memo Ochoa tras retirarse del futbol profesional

Ochoa anunció su retiro del futbol profesional el pasado 21 de julio, después de disputar su sexta Copa Mundial

Guardar
Google icon
Jun 14, 2025; Inglewood, California, USA; Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa (13) claps following a win over the Dominican Republic at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional el pasado 21 de julio, después de disputar su sexta Copa Mundial con la Selección Mexicana (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional el pasado 21 de julio, después de disputar su sexta Copa Mundial con la Selección Mexicana. Ochoa, de 41 años, compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde agradeció a quienes estuvieron con él desde el inicio de su carrera hasta el final.

Ochoa Magaña acumuló 154 partidos con la camiseta nacional, cifra que representa el récord histórico de encuentros disputados por un portero mexicano, y defendió el arco en nueve equipos distintos a lo largo de 788 partidos en clubes. Tras la eliminación de México en los Octavos de Final del Mundial 2026, el arquero decidió poner punto final a su carrera como jugador dejando su futuro en incertidumbre.

PUBLICIDAD

El portero mexicano publicó un video de despedida, agradeciendo a sus fans que lo apoyaron en su carrera como futbolista profesional.

Ochoa planea una plataforma digital para jóvenes

El futuro inmediato de Memo Ochoa está vinculado con el desarrollo de una plataforma digital que buscará registrar a niños y niñas para facilitarles oportunidades deportivas y escolares. Jorge Berlanga, representante del exportero, explicó en entrevista del programa Jorge Ramos y su banda que estas herramientas tecnológicas estarán dirigidas a democratizar el acceso a becas y visibilidad para jóvenes de México y Centroamérica.

“Memo quiere ayudar a digitalizar ese sector y a que los niños encuentren oportunidades, quizá no en el futbol profesional, pero sí con becas escolares”

El proyecto ya lleva dos años en desarrollo y cuenta con conversaciones activas con la FIFA y el Club América para generar alianzas que amplíen su alcance. La idea es crear pasaportes deportivos digitales donde niños, entrenadores y árbitros puedan registrarse, ya que actualmente no existen registros centralizados en el sector. El objetivo, según Berlanga, es que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida a través del deporte o la educación.

PUBLICIDAD

El legado del arquero mexicano fue reconocido por referentes de la portería, quienes destacaron sus seis Copas del Mundo y su impacto internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)
El legado del arquero mexicano fue reconocido por referentes de la portería, quienes destacaron sus seis Copas del Mundo y su impacto internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

Seis Mundiales y el final en el Estadio Azteca

En su mensaje de despedida, Ochoa reconoció la importancia de la Selección Mexicana en su vida profesional: “Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad, y quizá por eso el destino quiso que todo cerrara donde empezó, en el Estadio Azteca”, publicó en sus redes sociales.

Ochoa debutó con el América el 15 de febrero de 2004 y jugó en clubes de Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre. En Copas del Mundo, participó en seis ediciones entre 2006 y 2026, una marca que solo comparten figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En el Mundial de Brasil 2014, el exportero fue reconocido entre los mejores del certamen y, durante su trayectoria, portó el gafete de capitán en varias etapas.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

En clubes, Ochoa mantuvo su arco en cero en 194 ocasiones y recibió 1,096 goles, lo que lo coloca como el guardameta mexicano con mayor cantidad de goles encajados en la historia de clubes.

Nuevas alianzas y el adiós al profesionalismo

El representante de Ochoa también reveló que están en pláticas con la FIFA y el América para desarrollar nuevos proyectos conjuntos. Berlanga contó que el exportero “quiere intentar ayudar a los niños de México y Centroamérica a democratizar el acceso a la oportunidad” y que la plataforma tecnológica que impulsan busca facilitar el registro y la visibilidad de jóvenes talentos.

Ochoa cerró su ciclo en la selección tras ingresar de cambio ante Chequia en el Mundial 2026, sumando minutos en su sexta Copa del Mundo. En su despedida, dirigió un mensaje a las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

Guillermo OchoaMemo Ochoafutbol profesionalretirosClub AméricaFIFAmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Deberían preocuparse por el narcomenudeo en su país”: Morena responde a la DEA tras advertencia de ir por funcionarios corruptos

Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena, pide a la DEA enfocarse en el narcomenudeo y el tráfico de armas hacia México

“Deberían preocuparse por el narcomenudeo en su país”: Morena responde a la DEA tras advertencia de ir por funcionarios corruptos

El Mayo Zambada pensaba que lo iban a aventar desde el avión donde lo trasladaron a EEUU, según su abogado

Frank Pérez sostuvo que a su cliente previamente lo drogaron con alguna sustancia para dormirlo, cuando se dio cuenta que estaba en la aeronave creyó que no bajaría con vida

El Mayo Zambada pensaba que lo iban a aventar desde el avión donde lo trasladaron a EEUU, según su abogado

Afore: cómo saber si tienes cuentas dispersas y qué hacer para unificarlas

El procedimiento se inicia en la sucursal de la administradora con identificación oficial y CURP, mientras los papeles adicionales cambian según si la persona cotizó en IMSS o ISSSTE

Afore: cómo saber si tienes cuentas dispersas y qué hacer para unificarlas

EEUU pone fecha límite al T-MEC: Jamieson Greer espera avances con México y Canadá antes de 2027

El representante comercial de Estados Unidos confía en tener opciones de acuerdo antes de fin de año en la revisión del tratado

EEUU pone fecha límite al T-MEC: Jamieson Greer espera avances con México y Canadá antes de 2027

Extranjera desata pelea a patadas en un cine de Puerto Vallarta y la bautizan como “Lady Karateca”

Usuarios en redes sociales bautizaron de esa manera a la mujer que protagonizó un enfrentamiento durante una función cinematográfica

Extranjera desata pelea a patadas en un cine de Puerto Vallarta y la bautizan como “Lady Karateca”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nuevas desapariciones de jóvenes de 14 y 17 años en Jalisco: la familia señala que en seis meses regresarían, según amigos

Nuevas desapariciones de jóvenes de 14 y 17 años en Jalisco: la familia señala que en seis meses regresarían, según amigos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

El Mayo Zambada pensaba que lo iban a aventar desde el avión donde lo trasladaron a EEUU, según su abogado

Cero impunidad ante casos de alcaldes de Edomex denunciados por prácticas de corrupción, sostiene Sheinbaum

Los Lorenzana, los nuevos aliados del Cártel de Sinaloa en el corredor de Centroamérica para el tráfico de cocaína

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Laguardia, Fede o Memo Schutz: ¿quién es el habitante masculino que más cobra en La Casa de los Famosos México?

Ernesto Laguardia, Fede o Memo Schutz: ¿quién es el habitante masculino que más cobra en La Casa de los Famosos México?

“Ya no estoy enamorada de ti”: el día que Manuel Vilas perdió todo y lo contó en una novela

Galilea Montijo estalla tras las críticas por su rostro: “Yo no hablo del físico de nadie”

¿Cambiará la voz de La Jefa en LCDLFM 2026? Esto respondió Jessica Ortiz y Rosa María Noguerón

Leslie Gallardo presume romance con campeón del mundo: ¿quién es Santiago Homenchenko?

DEPORTES

Mohamed reconoce que en Toluca “menospreciaron” a Pumas tras perder en casa

Mohamed reconoce que en Toluca “menospreciaron” a Pumas tras perder en casa

Leslie Gallardo presume romance con campeón del mundo: ¿quién es Santiago Homenchenko?

Mexicano que competirá en Santo Domingo 2026 pide apoyo a la afición: “No somos fútbol, pero damos resultados”

Leyenda de Plata 2026: CMLL confirma a los participantes del histórico torneo en honor a El Santo

¡Liga MX Femenil sufre cambios drásticos! Estas son todas las modificaciones para el Apertura 2026