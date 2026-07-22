El voto de confianza de Televisa a Rosa María Noguerón para LCDLFM: “Esta empresa ya no se fija en el género”

NOGUERÓN DESTACA IGUALDAD DE GÉNERO AL ASUMIR DIRECCIÓN DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2026. (Infobae/Jenifer Nava)

La productora Rosa María Noguerón recibe el respaldo de TelevisaUnivision para encabezar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México este 2026, en un entorno donde la equidad de género toma fuerza.

Noguerón sostiene en entrevista exclusiva con Infobae México, tras la conferencia de prensa del reality, que el género deja de ser un criterio en la toma de decisiones dentro de la empresa. La ejecutiva destaca el apoyo de su jefa y afirma que el trabajo con pasión abre puertas sin distinción de género.

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La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision

Al término de la rueda de prensa, Noguerón responde sobre su papel como mujer en una industria históricamente dominada por hombres. “Gracias al apoyo de mi jefa, que es mujer. Pero adicional, yo creo que en esta empresa ya no se fija en el género”, afirma la productora al medio Infobae México.

Señala que las mujeres trabajan hombro con hombro junto a los hombres, aunque reconoce que existen diferencias en las responsabilidades familiares.

“Cuando eres mamá tienes que cuidar de tus hijos si se enferman. Sin embargo, lo más importante es que cuando haces tu trabajo con pasión, no importa si eres hombre o eres mujer, tu nombre va creciendo y te van dando más oportunidades”, subraya Noguerón. La productora enfatiza que el reconocimiento profesional llega por resultados y dedicación, más allá de la identidad de género.

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La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Detalles del estreno: horarios y plataformas

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inicia este 2026 con una dinámica que incluye diversas plataformas y horarios. Noguerón comparte que el público podrá seguir el estreno a través de Vix y las redes sociales oficiales desde las seis de la tarde, con una “watch party” en el Foro 5 y la presencia de celebridades invitadas.

A las ocho de la noche comienza la pre gala con Wendy y Margalef en Vix. La primera gala, donde se presentan a todos los talentos, se transmite a las ocho treinta por Las Estrellas. Noguerón invita a la audiencia a estar atentos a las sorpresas que el programa prepara, tanto en el contenido como en la integración de nuevos habitantes. “Ocho treinta de la noche por Las Estrellas, La Casa de los Famosos, cuarta temporada”, dice la productora.

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Trayectoria profesional de Rosa María Noguerón

Originaria de Veracruz, Noguerón es egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Inicia su carrera en la radio durante los años 90 y posteriormente colabora como reportera y productora asociada con Memo del Bosque en proyectos como 100 mexicanos dijeron.

En su paso por TelevisaUnivision, la productora se especializa en formatos de comedia, incluyendo Nosotros los guapos y El príncipe del barrio. También lidera realities de competencia como Guerreros México. Su experiencia la posiciona como una de las figuras clave en la producción de programas de entretenimiento en el país.

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Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Las oportunidades y retos de la producción televisiva en México

Noguerón destaca que el respaldo institucional y la apertura en TelevisaUnivision permiten que proyectos de alto perfil recaigan en mujeres productoras. Explica que las oportunidades llegan a quienes demuestran compromiso y resultados, independientemente del género. “Cuando haces tu trabajo con pasión, tu nombre va creciendo y se te van abriendo las puertas”, recalca la productora en diálogo con Infobae México.

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 representa una muestra del voto de confianza de la empresa hacia su liderazgo. Noguerón subraya que el trabajo constante y la superación de retos personales son factores que marcan la diferencia para alcanzar posiciones de responsabilidad en la televisión mexicana.

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