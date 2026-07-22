“Deberían preocuparse por el narcomenudeo en su país”: Morena responde a la DEA tras advertencia de ir por funcionarios corruptos

En una conferencia del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el vocero señala que la agencia debe mirar a los cárteles en su territorio, el narcomenudeo y el mercado de consumo estadounidense

El pasado 20 de julio, un tribunal federal de Brooklyn sentenció a cadena perpetua al cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, además de ordenar el decomiso de 15 mil millones de dólares. Tras conocerse el fallo, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance “Terry” Cole, advirtió que la agencia estadounidense “vendrá por” los líderes de cárteles y por los funcionarios corruptos, tanto traficantes como servidores públicos vinculados al narcotráfico.

Ese posicionamiento generó cuestionamientos sobre si México debería preocuparse ante el tono de la agencia estadounidense.

El administrador Terry Cole ofrece una conferencia de prensa en un entorno exterior. El Sr. Cole, vestido con traje, habla ante varios micrófonos de prensa. Detrás de él, un grupo de personas acompaña la comparecencia. El video presenta una cobertura de evento noticioso, donde Cole aborda las acciones de su agencia para desarticular redes criminales, cortar flujos financieros ilícitos y asegurar ganancias. También dirige un mensaje a líderes criminales y servidores públicos implicados en el narcotráfico.

La respuesta del diputado Arturo Ávila Anaya

En la conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, el diputado y vocero Arturo Ávila Anaya fue cuestionado sobre este pronunciamiento de la DEA. El legislador respondió que, en su opinión, la agencia estadounidense debería dirigir su atención hacia adentro de Estados Unidos y no únicamente hacia México.

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Ávila Anaya sostuvo que la DEA debería preocuparse por:

Los cárteles que operan dentro de Estados Unidos .

El narcomenudeo en territorio estadounidense, donde —afirmó— se concentra el principal mercado de consumo .

El tráfico de armas que ingresa de forma ilegal a México desde EU, del cual, dijo, un 75% es incautado en operativos donde pierden la vida mexicanas y mexicanos.

Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de EEUU. Crédito: DEA

“Áreas de oportunidad” para la cooperación bilateral

El vocero de Morena planteó que existen, en sus palabras, “áreas de oportunidad” en las que la DEA podría enfocar sus esfuerzos dentro de Estados Unidos, con el fin de contribuir a que disminuya el fenómeno de la inseguridad y del tráfico de narcóticos en la región.

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De acuerdo con el legislador, si se contuviera el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano —el cual atribuyó en gran medida a su origen estadounidense— se reducirían las condiciones que alimentan la violencia asociada al crimen organizado en México.

Ávila Anaya no cuestionó abiertamente la legitimidad de la sentencia contra Zambada ni de las declaraciones de la DEA, pero matizó el alcance del mensaje, al insistir en que la corresponsabilidad binacional debe extenderse también al mercado y las armas de origen estadounidense.

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Hasta el momento, ni la DEA ni el gobierno de Estados Unidos han emitido una respuesta directa a los señalamientos del legislador mexicano.