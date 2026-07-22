Extranjera desata pelea a patadas en un cine de Puerto Vallarta y la bautizan como “Lady Karateca”

Una mujer protagonizó un enfrentamiento con otros asistentes tras una discusión durante una función, dando origen a uno de los videos virales del momento.

Una función de cine en Puerto Vallarta, Jalisco, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de las redes sociales luego de que un video captara un altercado entre una mujer extranjera y varios asistentes. Las imágenes, difundidas ampliamente en distintas plataformas, dieron origen al apodo de “Lady Karateca”, con el que los internautas comenzaron a identificar a la protagonista del incidente.

El hecho ocurrió durante la proyección de la película La Odisea, donde una discusión entre espectadores pasó rápidamente de los reclamos verbales a un enfrentamiento físico. Aunque el video ha sido compartido miles de veces, hasta el momento no existe información oficial que confirme la identidad de las personas involucradas ni si alguna autoridad recibió una denuncia relacionada con lo ocurrido.

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El altercado ocurrió durante una función de cine y quedó registrado por varios asistentes, quienes difundieron las imágenes en redes sociales.

De acuerdo con los videos publicados en redes sociales y los testimonios difundidos por diversos medios, el conflicto comenzó cuando varios asistentes pidieron a la mujer que guardara silencio para no interrumpir la función. La petición habría provocado una discusión que fue aumentando de intensidad conforme transcurrían los minutos.

Las grabaciones muestran a la mujer de pie frente a varias filas de butacas mientras intercambia palabras con otros espectadores. Instantes después, la situación se sale de control cuando comienza a lanzar varias patadas en dirección de algunas personas que se encontraban sentadas.

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Usuarios en redes sociales bautizaron de esa manera a la mujer que protagonizó un enfrentamiento durante una función cinematográfica.

Tras la agresión, uno de los asistentes decide sujetarla para impedir que continuara golpeando a quienes se encontraban cerca, lo que derivó en un forcejeo dentro de la sala mientras el resto de los presentes observaba la escena sin abandonar sus lugares.

Minutos más tarde, personal de seguridad del complejo cinematográfico ingresó al lugar para intervenir, separar a los involucrados y retirar a la mujer de la sala, poniendo fin al altercado.

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Sin embargo, los videos que circulan en internet únicamente muestran una parte de los hechos. No existe evidencia pública sobre lo que ocurrió antes de que comenzara la grabación, por lo que el origen completo de la discusión permanece sin confirmarse oficialmente.

¿Por qué la llaman “Lady Karateca”?

Las imágenes muestran un altercado entre una mujer y otros asistentes, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre posibles sanciones o denuncias.

El sobrenombre comenzó a utilizarse poco después de que las imágenes se hicieran virales. Usuarios de redes sociales bautizaron a la mujer como “Lady Karateca” debido a las patadas que lanzó durante el enfrentamiento.

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Cabe señalar que dicho apodo surgió exclusivamente entre los internautas y no corresponde a una identificación oficial, ni ha sido utilizado por autoridades o instituciones relacionadas con el caso.

¿Qué hacer si ocurre una agresión dentro de un cine?

El caso se viralizó luego de que una mujer fuera captada lanzando patadas durante una discusión con otros espectadores.

Aunque este incidente se convirtió en tema de conversación por su viralidad, especialistas recuerdan que los complejos cinematográficos cuentan con protocolos para atender este tipo de situaciones.

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Cuando ocurre una agresión, el personal de seguridad puede intervenir para separar a los involucrados y restablecer el orden dentro de la sala. En caso de que alguna persona resulte lesionada, tiene la posibilidad de solicitar atención médica y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Asimismo, los reglamentos internos de los cines contemplan la facultad de retirar del inmueble a cualquier persona cuyo comportamiento altere el desarrollo normal de una función.

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También es importante considerar que los videos difundidos en redes sociales no sustituyen una investigación oficial y que la identidad de las personas involucradas debe mantenerse como no confirmada mientras no exista información emitida por las autoridades.

Mientras tanto, el caso continúa acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales. Miles de usuarios han debatido sobre el comportamiento observado en la grabación y sobre la reacción de los demás asistentes, aunque hasta ahora no existe información pública que confirme el inicio de una investigación oficial o la imposición de alguna sanción por los hechos ocurridos en el cine de Puerto Vallarta.

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