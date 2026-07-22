Yanet García reaparece en ‘Hoy’ tras cuatro años y revive su icónico baile de ‘La chica del clima’ | VIDEO

La Chica del clima regresó a hoy (Instagram/Programa hoy)

Durante la transmisión del programa matutino Hoy este 22 de julio, Yanet García reapareció en el foro que la proyectó como la Chica del Clima, tras cuatro años de ausencia.

La presentadora y modelo retomó su característico baile que la hizo tendencia en redes sociales, en el marco de su confirmación como la decimoquinta habitante de La Casa de los Famosos México 2026, según información de Infobae México.

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La aparición de Yanet García generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre los televidentes del matutino.

Yanet García retomó su famoso baile en su regreso a Hoy

La emisión matutina dedicó un bloque especial a la llegada de la Chica del Clima. Yanet García apareció en el set acompañada por los conductores titulares, quienes le dieron la bienvenida y la invitaron a ejecutar los pasos de baile que la convirtieron en tendencia.

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Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La secuencia de su baile, con movimientos energéticos y coreografía marcada por giros y pasos sensuales, provocó que algunos de los conductores se sumaran al reto en vivo.

La audiencia en redes sociales comentó que la escena remitía a los clips virales de años anteriores, cuando la presencia de Yanet García en la sección del clima se convertía en tendencia cada semana.

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Así fue la despedida de Yanet García en Instagram tras dejar Hoy

En febrero de 2020, Yanet García publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, donde anunció su salida del programa matutino.

Fue el 31 de diciembre cuando Yanet García y Mauricio Mancera se despidieron del matutino de Televisa.

“Estoy sumamente agradecida con Magda, Andy Rodríguez por haberme permitido vivir este sueño, a todos mis compañeros conductores gracias porque son súper talentosos, los admiro bastante y todos los días les aprendí algo. Gracias a toda mi gente que me ve porque gracias a ellos estoy aquí”, dijo.

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Yanet dijo que se retiraba del programa, porque era momento de perseguir sus sueños. Legarreta señaló que era ‘más que una mujer bonita’ y recalcó lo talentosa que era.

Galilea también señaló su autenticidad y todos los demás presentadores le dieron mucho cariño.

La decisión de dejar el matutino se dio en el contexto de nuevas oportunidades laborales en Estados Unidos, donde Yanet García inició proyectos relacionados con bienestar, modelaje y contenido digital.

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Durante los cuatro años fuera de la televisión mexicana, la conductora mantuvo una presencia constante en redes sociales y plataformas digitales, donde compartió rutinas de ejercicio, consejos de vida saludable y colaboraciones con marcas internacionales.

El anuncio de Yanet García como habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Previo a su aparición en Hoy, la producción de La Casa de los Famosos México confirmó la integración de Yanet García como la decimoquinta participante del reality.

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La inclusión de la Chica del Clima al reality generó expectativa sobre las dinámicas y posibles alianzas dentro de la casa. Las redes sociales replicaron fragmentos del video de bienvenida y anticiparon la participación activa de la conductora en los retos y convivencias del formato televisivo.